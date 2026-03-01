  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Nét đẹp thanh xuân cùng những chiếc quần, váy yếm

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
01/03/2026 14:00 GMT+7

Quần yếm, váy yếm mang đến nét đẹp trẻ trung cho các cô gái yêu phong cách hiện đại. Thiết kế đặc trưng với phần dây đeo và phom dáng thoải mái giúp nàng 'hack tuổi' hiệu quả.

Không còn bó hẹp trong hình ảnh ngây thơ ngày trước, quần yếm và váy yếm của hiện tại đã được nâng cấp về phom dáng, giúp người mặc vừa trẻ trung vừa giữ trọn nét thời thượng.

Quần yếm đen

Nét đẹp thanh xuân cùng những chiếc quần, váy yếm- Ảnh 1.

Quần yếm đen được các cô nàng ưu ái trong những dịp dạo phố. Bên trong có thể diện áo len tăm sắc trắng ôm body với phần cổ cao mang tới nét đẹp hiện đại. Bên ngoài là chiếc quần yếm tông đen với phần dây mảnh cùng sự cách điệu phần eo. Phom quần suông dài cùng chất liệu kaki truyền thống đã mang lại hiệu ứng năng động mà vẫn vô cùng sang chảnh

ẢNH: @ELISE_FASHION

Nét đẹp thanh xuân cùng những chiếc quần, váy yếm- Ảnh 2.

Áo thun hồng với họa tiết chữ in chìm được khoác ngoài bằng chiếc quần yếm cá tính. Phom yếm suông rộng với sắc đen tối giản được cách điệu bằng phần quai đính kèm chống bạc màu tạo hiệu ứng bắt sáng. Chiếc yếm được đính những hình dáng đáng yêu, tôn lên nét cá tính cho người mặc

ẢNH: @SASUN_99

Quần yếm dáng baggy 

Nét đẹp thanh xuân cùng những chiếc quần, váy yếm- Ảnh 3.

Áo phông trắng cổ tròn với phần họa tiết kẻ ngang chuẩn phong cách tối giản, bên ngoài nàng chọn quần yếm dáng baggy giúp che mọi khuyết điểm đồng thời mang tới nét đẹp thanh tao. Thiết kế với những đường chần chỉ sắc trắng trên nền đen đã tạo được chiều sâu cho tổng thể cùng phần quai được cách điệu bằng hai chiếc khuy tone sur tone

ẢNH: SAKURA FASHION

Nét đẹp thanh xuân cùng những chiếc quần, váy yếm- Ảnh 4.

Quần yếm sắc đen sở hữu chất liệu kaki cứng cáp, phom dáng baggy tôn lên đôi chân thẳng dài. Phối cùng chiếc áo tank top sắc trắng bên trong tạo hiệu ứng tương phản màu sắc giúp mang lại sự tươi mới cho bản phối

ẢNH: @MOONSHOP

Váy yếm 

Nét đẹp thanh xuân cùng những chiếc quần, váy yếm- Ảnh 5.

Các cô gái yêu nét đẹp trẻ trung giao thoa với tinh thần phá cách sẽ không thể thiếu chiếc váy yếm dáng dài trong tủ đồ. Chiếc áo ống sắc trắng được mặc bên trong, để lộ ra bên ngoài là chiếc váy yếm denim phá cách. Thiết kế ôm body với phần quai được đính kết bằng chất liệu kim loại, chi tiết túi may nổi bản lớn được dập trước ngực tạo điểm nhấn cho toàn bộ trang phục

ẢNH: V-SIXTYFOUR

Nét đẹp thanh xuân cùng những chiếc quần, váy yếm- Ảnh 6.

Chẳng cần quá cầu kỳ, một chiếc váy yếm dáng dài để tinh thần thêm tươi trẻ. Yếm sắc xanh than với phần túi được may đều hai bên, hàng cúc thẳng dài với phom dáng tròn bản lớn được đính trước ngực mang tới nét độc đáo trong thiết kế

ẢNH: @THECIUSAIGON

Nét đẹp thanh xuân cùng những chiếc quần, váy yếm- Ảnh 7.

Váy yếm là món đồ phổ biến trong phong cách nữ sinh học đường, chiếc váy yếm sắc xanh than tối giản layer bên trong với chiếc áo len móc dài tay sắc trắng. Hai tông màu đối lập giúp nàng tăng chiều sâu thị giác, phom váy dáng lửng qua đầu gối cùng họa tiết túi được may nổi chỉ trắng trên nền xanh than tối giản

ẢNH: SAKURA FASHION

Nét đẹp thanh xuân cùng những chiếc quần, váy yếm- Ảnh 8.

Váy yếm được chiết nhẹ phần eo, thiết kế hai dây đính liền với phần cổ vuông vừa khéo khoe nhẹ xương quai xanh cùng bờ vai thon gọn. Phom dáng dài cùng chất liệu kaki cứng cáp giúp tôn trọn sắc vóc yêu kiều. Kết hợp cùng túi xách da cầm tay và giày thể thao sắc trắng là nàng đã tự tin tỏa sáng trong những ngày cuối tuần

ẢNH: @THECIUSAIGON

 

váy yếm Quần yếm denim váy denim váy yếm kaki

Bài viết khác

Mùa mốt năm nay, kiểu quần này đang dần thay thế quần denim

Mùa mốt năm nay, kiểu quần này đang dần thay thế quần denim

Rạng rỡ hơn cùng các thiết kế ren trong trang phục

Rạng rỡ hơn cùng các thiết kế ren trong trang phục

Cardigan, thiết kế áo khoác mỏng hữu dụng lúc giao mùa

Cardigan, thiết kế áo khoác mỏng hữu dụng lúc giao mùa

Điểm nhấn với trang phục khoét cổ ngực tinh tế, cuốn hút

Điểm nhấn với trang phục khoét cổ ngực tinh tế, cuốn hút

Áo blouse sánh đôi cùng quần baggy, tối giản mà vẫn sành điệu

Áo blouse sánh đôi cùng quần baggy, tối giản mà vẫn sành điệu

Sắc xám khói tôn lên phong cách sang trọng

Sắc xám khói tôn lên phong cách sang trọng

Dịu dàng ngày đầu năm với áo khoác mỏng phối đầm hai dây

Dịu dàng ngày đầu năm với áo khoác mỏng phối đầm hai dây

Những xu hướng nổi bật trên đường phố mùa xuân 2026

Những xu hướng nổi bật trên đường phố mùa xuân 2026

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top