Nét đẹp thanh xuân cùng những chiếc quần, váy yếm

Không còn bó hẹp trong hình ảnh ngây thơ ngày trước, quần yếm và váy yếm của hiện tại đã được nâng cấp về phom dáng, giúp người mặc vừa trẻ trung vừa giữ trọn nét thời thượng.
Quần yếm đen được các cô nàng ưu ái trong những dịp dạo phố. Bên trong có thể diện áo len tăm sắc trắng ôm body với phần cổ cao mang tới nét đẹp hiện đại. Bên ngoài là chiếc quần yếm tông đen với phần dây mảnh cùng sự cách điệu phần eo. Phom quần suông dài cùng chất liệu kaki truyền thống đã mang lại hiệu ứng năng động mà vẫn vô cùng sang chảnh
Áo thun hồng với họa tiết chữ in chìm được khoác ngoài bằng chiếc quần yếm cá tính. Phom yếm suông rộng với sắc đen tối giản được cách điệu bằng phần quai đính kèm chống bạc màu tạo hiệu ứng bắt sáng. Chiếc yếm được đính những hình dáng đáng yêu, tôn lên nét cá tính cho người mặc
Áo phông trắng cổ tròn với phần họa tiết kẻ ngang chuẩn phong cách tối giản, bên ngoài nàng chọn quần yếm dáng baggy giúp che mọi khuyết điểm đồng thời mang tới nét đẹp thanh tao. Thiết kế với những đường chần chỉ sắc trắng trên nền đen đã tạo được chiều sâu cho tổng thể cùng phần quai được cách điệu bằng hai chiếc khuy tone sur tone
Quần yếm sắc đen sở hữu chất liệu kaki cứng cáp, phom dáng baggy tôn lên đôi chân thẳng dài. Phối cùng chiếc áo tank top sắc trắng bên trong tạo hiệu ứng tương phản màu sắc giúp mang lại sự tươi mới cho bản phối
Các cô gái yêu nét đẹp trẻ trung giao thoa với tinh thần phá cách sẽ không thể thiếu chiếc váy yếm dáng dài trong tủ đồ. Chiếc áo ống sắc trắng được mặc bên trong, để lộ ra bên ngoài là chiếc váy yếm denim phá cách. Thiết kế ôm body với phần quai được đính kết bằng chất liệu kim loại, chi tiết túi may nổi bản lớn được dập trước ngực tạo điểm nhấn cho toàn bộ trang phục
Chẳng cần quá cầu kỳ, một chiếc váy yếm dáng dài để tinh thần thêm tươi trẻ. Yếm sắc xanh than với phần túi được may đều hai bên, hàng cúc thẳng dài với phom dáng tròn bản lớn được đính trước ngực mang tới nét độc đáo trong thiết kế
Váy yếm là món đồ phổ biến trong phong cách nữ sinh học đường, chiếc váy yếm sắc xanh than tối giản layer bên trong với chiếc áo len móc dài tay sắc trắng. Hai tông màu đối lập giúp nàng tăng chiều sâu thị giác, phom váy dáng lửng qua đầu gối cùng họa tiết túi được may nổi chỉ trắng trên nền xanh than tối giản
Váy yếm được chiết nhẹ phần eo, thiết kế hai dây đính liền với phần cổ vuông vừa khéo khoe nhẹ xương quai xanh cùng bờ vai thon gọn. Phom dáng dài cùng chất liệu kaki cứng cáp giúp tôn trọn sắc vóc yêu kiều. Kết hợp cùng túi xách da cầm tay và giày thể thao sắc trắng là nàng đã tự tin tỏa sáng trong những ngày cuối tuần
