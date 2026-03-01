Nét đẹp thanh xuân cùng những chiếc quần, váy yếm

Quần yếm đen được các cô nàng ưu ái trong những dịp dạo phố. Bên trong có thể diện áo len tăm sắc trắng ôm body với phần cổ cao mang tới nét đẹp hiện đại. Bên ngoài là chiếc quần yếm tông đen với phần dây mảnh cùng sự cách điệu phần eo. Phom quần suông dài cùng chất liệu kaki truyền thống đã mang lại hiệu ứng năng động mà vẫn vô cùng sang chảnh