Nét duyên dáng trong những chiếc đầm ren mang phong cách vintage

Đầm ren sắc đen huyền bí

Đầm ren sắc đen là lựa chọn không thể thiếu của những cô nàng hiện đại yêu phong cách vintage pha chút gợi cảm ẢNH: @DOHA.HHVN

Hoa hậu Đỗ Hà ghi dấu ấn khi xuất hiện trong thiết kế đầm ren đen dáng ôm body, phần eo được chiết khéo léo giúp tôn lên đường cong thanh mảnh. Chất ren tinh xảo phủ đều thân váy tạo hiệu ứng vừa mềm mại vừa sang trọng

Đầm ren đen cổ thuyền lại là lựa chọn lý tưởng cho những buổi tiệc tối hay bữa ăn lãng mạn ẢNH: @ELISE_FASHION

Thiết kế dáng dài, tà váy bồng nhẹ kết hợp đai eo chiết gọn giúp vóc dáng thêm mềm mại. Khi phối cùng giày cao gót mũi nhọn, túi xách mini và dây chuyền ngọc trai bản lớn, phong cách vintage được nâng tầm rõ nét, mang đến vẻ đẹp quý phái và thanh lịch.

Đầm ren cổ sơ mi

Sự giao thoa giữa hoài niệm và tinh thần đương đại được thể hiện rõ nét qua chiếc đầm ren cổ sơ mi ẢNH: NK FASHION

Đầm ren dài sắc trắng ngà, phần đai bản lớn chiết eo giúp vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn. Điểm nhấn nằm ở cổ sơ mi cùng họa tiết bướm đồng chất liệu ren, mang đến cảm giác tinh tế và duyên dáng.

Không kém phần cuốn hút là những mẫu đầm ren cổ sơ mi họa tiết hoa lá cổ điển ẢNH: @JMDRESSDESIGN.JDD

Dáng váy dài, phần chân váy ôm nhẹ tạo phom đuôi cá sang trọng giúp từng bước đi thêm uyển chuyển. Khi kết hợp cùng khuyên tai mạ vàng dáng tròn, đôi giày cao gót đơn sắc, set đồ mang lại hình ảnh một quý cô nhẹ nhàng, phù hợp cho dạo phố hay những buổi cà phê cuối tuần.

Đầm ren hai dây dáng dài

Những chiếc đầm ren hai dây dáng dài luôn có sức hút đặc biệt với các nàng thơ yêu vẻ đẹp ngọt ngào pha lẫn quyến rũ ẢNH: @MEOSHOPVN

Gam màu trắng nhẹ nhàng kết hợp cùng phần cúp ngực cùng thiết kế hai dây bằng họa tiết lá ấn tượng giúp tôn lên vòng 1 một cách kín đáo, trong khi họa tiết ren phủ toàn bộ thân váy mang đến cảm giác cổ điển đầy thanh nhã.

Đầm ren hai dây dáng dài lại mang đến nét quyến rũ tinh tế hơn ẢNH: @MEOSHOPVN

Thiết kế dây đai thả suông tạo cảm giác mềm mại, phần hai dây giúp khoe khéo xương quai xanh thanh mảnh. Khi kết hợp cùng giày cao gót đan chéo dây, tổng thể trở nên hài hòa và đậm chất quý cô sang trọng.

Đầm ren chiết eo tôn dáng

Những chiếc đầm chiết eo luôn gắn liền với vẻ đẹp chuẩn mực và thanh lịch, khi kết hợp cùng chất liệu ren càng làm nổi bật nét duyên thầm của phái đẹp ẢNH: K&K FASHION

Đầm ren trắng dáng dài với thiết kế chiết eo ôm body, phần cổ được may theo kiểu áo choàng mang phong cách vintage tạo nên hình ảnh vừa trang nhã vừa sang trọng.

Đối với những cô nàng yêu phong cách dịu dàng, đầm ren trắng chiết eo với phần chân váy xòe nhẹ là lựa chọn hoàn hảo ẢNH: @ELISE_FASHION

Thiết kế cánh tiên kết hợp chiếc nơ bản lớn đính ngay ngực áo tạo nên điểm nhấn độc bản, mang đậm tinh thần vintage. Khi phối cùng túi xách da cầm tay và đôi giày đính bông sắc trắng, diện mạo trở nên hài hòa, ngọt ngào và đầy chất thơ.



