Nét duyên dáng trong những chiếc đầm ren mang phong cách vintage

Đầm ren sắc đen huyền bí
Hoa hậu Đỗ Hà ghi dấu ấn khi xuất hiện trong thiết kế đầm ren đen dáng ôm body, phần eo được chiết khéo léo giúp tôn lên đường cong thanh mảnh. Chất ren tinh xảo phủ đều thân váy tạo hiệu ứng vừa mềm mại vừa sang trọng
Thiết kế dáng dài, tà váy bồng nhẹ kết hợp đai eo chiết gọn giúp vóc dáng thêm mềm mại. Khi phối cùng giày cao gót mũi nhọn, túi xách mini và dây chuyền ngọc trai bản lớn, phong cách vintage được nâng tầm rõ nét, mang đến vẻ đẹp quý phái và thanh lịch.
Đầm ren cổ sơ mi
Đầm ren dài sắc trắng ngà, phần đai bản lớn chiết eo giúp vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn. Điểm nhấn nằm ở cổ sơ mi cùng họa tiết bướm đồng chất liệu ren, mang đến cảm giác tinh tế và duyên dáng.
Dáng váy dài, phần chân váy ôm nhẹ tạo phom đuôi cá sang trọng giúp từng bước đi thêm uyển chuyển. Khi kết hợp cùng khuyên tai mạ vàng dáng tròn, đôi giày cao gót đơn sắc, set đồ mang lại hình ảnh một quý cô nhẹ nhàng, phù hợp cho dạo phố hay những buổi cà phê cuối tuần.
Đầm ren hai dây dáng dài
Gam màu trắng nhẹ nhàng kết hợp cùng phần cúp ngực cùng thiết kế hai dây bằng họa tiết lá ấn tượng giúp tôn lên vòng 1 một cách kín đáo, trong khi họa tiết ren phủ toàn bộ thân váy mang đến cảm giác cổ điển đầy thanh nhã.
Thiết kế dây đai thả suông tạo cảm giác mềm mại, phần hai dây giúp khoe khéo xương quai xanh thanh mảnh. Khi kết hợp cùng giày cao gót đan chéo dây, tổng thể trở nên hài hòa và đậm chất quý cô sang trọng.
Đầm ren chiết eo tôn dáng
Đầm ren trắng dáng dài với thiết kế chiết eo ôm body, phần cổ được may theo kiểu áo choàng mang phong cách vintage tạo nên hình ảnh vừa trang nhã vừa sang trọng.
Thiết kế cánh tiên kết hợp chiếc nơ bản lớn đính ngay ngực áo tạo nên điểm nhấn độc bản, mang đậm tinh thần vintage. Khi phối cùng túi xách da cầm tay và đôi giày đính bông sắc trắng, diện mạo trở nên hài hòa, ngọt ngào và đầy chất thơ.