Ngắm thời trang đường phố qua những sắc trắng nổi bật

Không cần đến những gam màu rực rỡ, nhiều món đồ vẫn đủ khả năng tạo dấu ấn riêng khi xuống phố. Sắc trắng làm nổi bật từng đường nét của thiết kế, từ phom dáng gọn gàng đến những chi tiết được xử lý cầu kỳ, mang đến vẻ ngoài tinh tế nhưng không đơn điệu.

Sắc trắng được làm mới qua phom dáng suông rộng, chất liệu có độ rủ vừa phải và bề mặt tối giản, giúp nàng tạo nên diện mạo thanh lịch nhưng vẫn đậm tinh thần đường phố ẢNH: @VY.THB

Việc tiết chế họa tiết và chi tiết cầu kỳ càng làm nổi bật đường nét trang phục, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng tự nhiên. Điểm nhấn đỏ đô từ áo khoác cầm hờ mang đến sắc thái chuyển mùa, tạo sự tương phản vừa đủ và tăng nét thời thượng.

Gam trắng kem mang đến vẻ thanh lịch nhờ áo hai dây có bèo nhún nhỏ, đường chun dưới chân ngực và quần suông ống rộng cạp cao, giúp nàng tôn dáng và tạo cảm giác cao ráo hơn ẢNH: @UY.UYNE

Bề mặt vải hơi nhám cùng những nếp gấp tự nhiên tạo chiều sâu cho trang phục mà không cần đến họa tiết cầu kỳ. Cách diện đồng sắc cũng cho thấy xu hướng thời trang đường phố ngày càng chuộng sự tối giản, thoải mái và đề cao vẻ đẹp của chất liệu.

Sắc trắng được tạo điểm nhấn bằng chất liệu nhăn tự nhiên trên quần phồng, mang đến hiệu ứng bắt sáng đa chiều và giúp tổng thể thêm sinh động khi nàng chuyển động ẢNH: @GLADYLIFESTYLE

Phom quần rộng kết hợp áo ôm tạo tỷ lệ cân đối, trong khi phần ren xếp ly ở gấu mang đến nét mềm mại, nữ tính giữa tinh thần đường phố. Cách kết hợp này bắt nhịp xu hướng pha trộn giữa vẻ năng động, thoải mái và những chi tiết lãng mạn, đồng thời cho thấy sức hút của các thiết kế phom rộng có tính ứng dụng cao trong thời trang hiện đại.

Sự kết hợp giữa trắng kem và trắng ngà tạo nên diện mạo nhẹ nhàng nhưng lại ấn tượng nhờ sự khác biệt về sắc độ và chất liệu ẢNH: @VY.THB

Nàng diện váy xếp tầng mềm mại cùng áo khoác dệt kim mỏng, tạo hiệu ứng chuyển động tự nhiên và làm nổi bật nét nữ tính trên phố. Cách kết hợp này cũng phản ánh xu hướng thời trang đề cao sự thoải mái, linh hoạt và thanh lịch, khi những thiết kế vốn gợi cảm giác nghỉ dưỡng ngày càng được đưa vào trang phục dạo phố.

Sắc trắng đơn sắc làm nổi bật phom dáng bất đối xứng và những nếp vải đổ rủ tự nhiên, giúp nàng tạo nên diện mạo gợi cảm nhưng vẫn tinh giản ẢNH: @VY.THB

Áo cổ yếm mềm mại phối với chân váy ngắn ôm sát tạo sự tương phản về hình khối, trong khi chất liệu có độ rủ giúp trang phục chuyển động uyển chuyển trên phố. Cách xử lý này bắt nhịp xu hướng chuộng thiết kế đơn sắc, chú trọng đường cắt và phom dáng thay cho họa tiết cầu kỳ, đồng thời mang tinh thần hiện đại pha chút cảm hứng Y2K.

Sắc trắng kem làm nổi bật phom áo cổ yếm dáng lửng kết hợp chân váy chữ A cạp cao, tạo tỷ lệ cơ thể cân đối và vẻ ngoài trẻ trung cho nàng ẢNH: @BICHNGAAN_

Cách lựa chọn sắc độ nhẹ cùng thiết kế đồng bộ cũng bắt nhịp xu hướng thời trang đường phố đề cao sự tối giản, thoải mái và tính ứng dụng, đồng thời cho phép nàng linh hoạt sử dụng từng món đồ theo nhiều hoàn cảnh.

Bề mặt vải nhăn tự nhiên mang đến chiều sâu thị giác, thay thế cho họa tiết cầu kỳ và giữ tổng thể gọn gàng, hiện đại ẢNH: @BICHNGAAN_

Từ trắng tinh, trắng kem đến trắng ngà, mỗi sắc độ đều mang lại một sắc thái riêng khi kết hợp cùng phom dáng, chất liệu và cách xử lý chi tiết. Sự trở lại của những thiết kế trắng cũng cho thấy thời trang đường phố ngày càng đề cao vẻ thanh lịch, thoải mái và tính ứng dụng, giúp nàng dễ dàng làm mới phong cách qua nhiều mùa.