Ngày nào cũng đẹp khi diện quần jeans, sơ mi và blazer

Quần jeans, sơ mi và blazer là bộ ba thời trang 'bất bại'. Nàng có thể mặc chúng mọi lúc, mọi nơi và luôn có nhiều cách để làm mới các bản phối này.
Với bộ ba quần jeans, sơ mi và áo blazer, mục tiêu ngày nào cũng mặc đẹp của nàng không quá khó để đạt tới. Quý cô có thể chọn ra hai món đồ trong số này để tạo thành một bản phối, thay đổi màu sắc, phom dáng để diện liên tiếp hằng ngày hoặc kết hợp cả ba vào một bản phối theo cách thật dễ dàng và thuận tiện.
Phóng khoáng, thoải mái mà vẫn lịch sự khi phối blazer và quần jeans
Quần jeans được xem như một đại diện nổi bật của thời trang đường phố phá cách và cá tính. Tuy nhiên khi phối thiết kế đa năng này cùng áo blazer, bản phối dễ dàng chinh phục mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài lịch sự và chỉn chu.
Khi diện cặp đôi quần jeans và blazer, nàng có thể kết hợp thêm sơ mi hoặc mạnh dạn chọn các thiết kế casual khác như tank top, áo thun đơn sắc dáng ôm, áo gile hay áo len dệt kim; luôn ưu tiên sử dụng dây lưng da để tôn eo và tạo nên hình ảnh lịch thiệp.
Quần jeans và sơ mi, cặp đôi hoàn hảo cho mọi dịp
Để gọi tên cặp đôi hoàn hảo cho mọi dịp, từ đời thường đến sự kiện, từ đi làm đến đi chơi, đi học đến đi tiệc thì không thể không nhắc đến quần jeans và sơ mi. Hãy chọn nhiều gam màu để có sự kết hợp thú vị. Quần jeans trắng phối sơ mi màu sắc, sơ mi kẻ hay sơ mi in họa tiết, quần jeans xanh phối sơ mi trắng oversized, chọn jeans đính họa tiết đá màu hay jeans thêu hoa để làm mới hình ảnh khi mặc cùng sơ mi lụa satin sang trọng.
Diễn viên Lê Phương chọn bản phối đơn giản nhưng đầy sang trọng và trẻ trung. Cô diện quần jeans màu xanh sáng đính hạt đá phối sơ mi xắn tay và để mở 2 cúc, giày cao gót đính sequin đồng điệu