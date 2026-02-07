  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Ngày nào cũng đẹp khi diện quần jeans, sơ mi và blazer

Kim Ngọc
Kim Ngọc
07/02/2026 18:00 GMT+7

Quần jeans, sơ mi và blazer là bộ ba thời trang 'bất bại'. Nàng có thể mặc chúng mọi lúc, mọi nơi và luôn có nhiều cách để làm mới các bản phối này.

Với bộ ba quần jeans, sơ miáo blazer, mục tiêu ngày nào cũng mặc đẹp của nàng không quá khó để đạt tới. Quý cô có thể chọn ra hai món đồ trong số này để tạo thành một bản phối, thay đổi màu sắc, phom dáng để diện liên tiếp hằng ngày hoặc kết hợp cả ba vào một bản phối theo cách thật dễ dàng và thuận tiện.

Ngày nào cũng đẹp khi diện quần jeans, sơ mi và blazer- Ảnh 1.

Bản phối cho nàng đi làm những ngày cuối năm bận rộn là đây. Bộ trang phục vừa thoải mái vừa lịch sự, vừa ấm áp và vẫn thoáng mát, nhẹ nhàng với sự kết hợp của blazer da lộn màu caramel, quần jeans, dây lưng da và áo phông trắng

ẢNH: ELEONORE TOULIN

Phóng khoáng, thoải mái mà vẫn lịch sự khi phối blazer và quần jeans

Quần jeans được xem như một đại diện nổi bật của thời trang đường phố phá cách và cá tính. Tuy nhiên khi phối thiết kế đa năng này cùng áo blazer, bản phối dễ dàng chinh phục mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài lịch sự và chỉn chu.

Khi diện cặp đôi quần jeans và blazer, nàng có thể kết hợp thêm sơ mi hoặc mạnh dạn chọn các thiết kế casual khác như tank top, áo thun đơn sắc dáng ôm, áo gile hay áo len dệt kim; luôn ưu tiên sử dụng dây lưng da để tôn eo và tạo nên hình ảnh lịch thiệp.

Ngày nào cũng đẹp khi diện quần jeans, sơ mi và blazer- Ảnh 2.

Giày cao gót tôn dáng, tôn đôi chân và tạo nên dáng đi uyển chuyển, nhịp nhàng cho mọi bản phối. Bộ trang phục kết hợp denim sáng màu cùng áo trắng, blazer và giày đen có phần mũi tông vàng gold tạo cảm giác sang trọng và sành điệu

ẢNH: YUNUEN SOTO

Ngày nào cũng đẹp khi diện quần jeans, sơ mi và blazer- Ảnh 3.

Quần jeans ống loe tối màu phối áo sơ mi xanh, gile len và blazer dáng rộng màu xám mang đến hình ảnh chuyên nghiệp và chuẩn mực cho mọi quý cô làm việc nơi các tòa nhà văn phòng, công sở

ẢNH: BARTABAC

Ngày nào cũng đẹp khi diện quần jeans, sơ mi và blazer- Ảnh 4.

Chìm đắm trong những ánh nhìn ngưỡng mộ và sự trầm trồ khi nàng diện bản phối sành điệu, kiêu kỳ và lộng lẫy này. Sơ mi thắt nơ bèo nhún là tâm điểm cho bản phối kết hợp quần jeans dáng ôm và khoác ngoài thêm áo blazer cổ điển

ẢNH: H&M

Ngày nào cũng đẹp khi diện quần jeans, sơ mi và blazer- Ảnh 5.

Quần jeans trắng ống rộng, cạp cao tôn đôi chân và vóc dáng một cách đẹp mỹ mãn. Tín đồ thời trang khéo chọn hai gam màu sơ mi đồng điệu để tạo nên bản phối layer vừa đủ sự chỉn chu, thanh lịch mà vẫn mang nét gần gũi đời thường

ẢNH: URASSAYA SPERBUND

Quần jeans và sơ mi, cặp đôi hoàn hảo cho mọi dịp

Để gọi tên cặp đôi hoàn hảo cho mọi dịp, từ đời thường đến sự kiện, từ đi làm đến đi chơi, đi học đến đi tiệc thì không thể không nhắc đến quần jeans và sơ mi. Hãy chọn nhiều gam màu để có sự kết hợp thú vị. Quần jeans trắng phối sơ mi màu sắc, sơ mi kẻ hay sơ mi in họa tiết, quần jeans xanh phối sơ mi trắng oversized, chọn jeans đính họa tiết đá màu hay jeans thêu hoa để làm mới hình ảnh khi mặc cùng sơ mi lụa satin sang trọng.

Ngày nào cũng đẹp khi diện quần jeans, sơ mi và blazer- Ảnh 6.

Tối giản, cổ điển nhưng mang vẻ đẹp bền bỉ vượt thời gian với cặp đôi quần denim và sơ mi. Thiết kế áo ovesized và quần ống đứng hoàn hảo khi diện cùng bốt da cổ thấp, giày cao gót đế vuông hoặc sneakers tạo nên vẻ ngoài thời thượng, phóng khoáng

ẢNH: URASSAYA SPERBUND

Ngày nào cũng đẹp khi diện quần jeans, sơ mi và blazer- Ảnh 7.

Mặc nhiều lớp trang phục để giữ ấm và để dễ dàng tạo kiểu cho bản phối casual. Áo phông trắng, sơ mi trơn màu nổi, quần denim, dây lưng da, giày cao gót và trang sức ánh vàng là bản phối gợi ý để nàng diện đi học, đi làm, đi chơi

ẢNH: IRINA

Ngày nào cũng đẹp khi diện quần jeans, sơ mi và blazer- Ảnh 8.
Ngày nào cũng đẹp khi diện quần jeans, sơ mi và blazer- Ảnh 9.

Diễn viên Lê Phương chọn bản phối đơn giản nhưng đầy sang trọng và trẻ trung. Cô diện quần jeans màu xanh sáng đính hạt đá phối sơ mi xắn tay và để mở 2 cúc, giày cao gót đính sequin đồng điệu

ẢNH: HA THANH HUY


Quần jeans Sơ mi blazer áo blazer jeans và áo thun trắng áo sơ mi oversized

Bài viết khác

Những đôi giày giúp quần xanh trông thời trang hơn ngay lập tức

Những đôi giày giúp quần xanh trông thời trang hơn ngay lập tức

Không sợ lỗi mốt với họa tiết chấm bi nhỏ

Không sợ lỗi mốt với họa tiết chấm bi nhỏ

Vẻ đẹp thanh thoát bởi chân váy vạt lệch

Vẻ đẹp thanh thoát bởi chân váy vạt lệch

Bí quyết lên đồ dự tiệc đơn giản mà sang xịn, ai cũng muốn ngắm nhìn

Bí quyết lên đồ dự tiệc đơn giản mà sang xịn, ai cũng muốn ngắm nhìn

Áo sheer phối ngoài áo hai dây, tôn nét quyến rũ đầy kín đáo

Áo sheer phối ngoài áo hai dây, tôn nét quyến rũ đầy kín đáo

Vui như Tết cùng Isaac, Bùi Công Nam tại chuỗi Tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026

Vui như Tết cùng Isaac, Bùi Công Nam tại chuỗi Tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026

Kiểu trang phục 'dễ mặc' nhất năm 2026, tôn dáng cho người nhỏ nhắn lẫn đầy đặn

Kiểu trang phục 'dễ mặc' nhất năm 2026, tôn dáng cho người nhỏ nhắn lẫn đầy đặn

Slip dress phối áo khoác cho những bữa tiệc sang trọng cuối năm

Slip dress phối áo khoác cho những bữa tiệc sang trọng cuối năm

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top