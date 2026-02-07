Ngày nào cũng đẹp khi diện quần jeans, sơ mi và blazer

Với bộ ba quần jeans, sơ mi và áo blazer, mục tiêu ngày nào cũng mặc đẹp của nàng không quá khó để đạt tới. Quý cô có thể chọn ra hai món đồ trong số này để tạo thành một bản phối, thay đổi màu sắc, phom dáng để diện liên tiếp hằng ngày hoặc kết hợp cả ba vào một bản phối theo cách thật dễ dàng và thuận tiện.

Bản phối cho nàng đi làm những ngày cuối năm bận rộn là đây. Bộ trang phục vừa thoải mái vừa lịch sự, vừa ấm áp và vẫn thoáng mát, nhẹ nhàng với sự kết hợp của blazer da lộn màu caramel, quần jeans, dây lưng da và áo phông trắng ẢNH: ELEONORE TOULIN

Phóng khoáng, thoải mái mà vẫn lịch sự khi phối blazer và quần jeans

Quần jeans được xem như một đại diện nổi bật của thời trang đường phố phá cách và cá tính. Tuy nhiên khi phối thiết kế đa năng này cùng áo blazer, bản phối dễ dàng chinh phục mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài lịch sự và chỉn chu.

Khi diện cặp đôi quần jeans và blazer, nàng có thể kết hợp thêm sơ mi hoặc mạnh dạn chọn các thiết kế casual khác như tank top, áo thun đơn sắc dáng ôm, áo gile hay áo len dệt kim; luôn ưu tiên sử dụng dây lưng da để tôn eo và tạo nên hình ảnh lịch thiệp.

Giày cao gót tôn dáng, tôn đôi chân và tạo nên dáng đi uyển chuyển, nhịp nhàng cho mọi bản phối. Bộ trang phục kết hợp denim sáng màu cùng áo trắng, blazer và giày đen có phần mũi tông vàng gold tạo cảm giác sang trọng và sành điệu ẢNH: YUNUEN SOTO

Quần jeans ống loe tối màu phối áo sơ mi xanh, gile len và blazer dáng rộng màu xám mang đến hình ảnh chuyên nghiệp và chuẩn mực cho mọi quý cô làm việc nơi các tòa nhà văn phòng, công sở ẢNH: BARTABAC

Chìm đắm trong những ánh nhìn ngưỡng mộ và sự trầm trồ khi nàng diện bản phối sành điệu, kiêu kỳ và lộng lẫy này. Sơ mi thắt nơ bèo nhún là tâm điểm cho bản phối kết hợp quần jeans dáng ôm và khoác ngoài thêm áo blazer cổ điển ẢNH: H&M

Quần jeans trắng ống rộng, cạp cao tôn đôi chân và vóc dáng một cách đẹp mỹ mãn. Tín đồ thời trang khéo chọn hai gam màu sơ mi đồng điệu để tạo nên bản phối layer vừa đủ sự chỉn chu, thanh lịch mà vẫn mang nét gần gũi đời thường ẢNH: URASSAYA SPERBUND

Quần jeans và sơ mi, cặp đôi hoàn hảo cho mọi dịp

Để gọi tên cặp đôi hoàn hảo cho mọi dịp, từ đời thường đến sự kiện, từ đi làm đến đi chơi, đi học đến đi tiệc thì không thể không nhắc đến quần jeans và sơ mi. Hãy chọn nhiều gam màu để có sự kết hợp thú vị. Quần jeans trắng phối sơ mi màu sắc, sơ mi kẻ hay sơ mi in họa tiết, quần jeans xanh phối sơ mi trắng oversized, chọn jeans đính họa tiết đá màu hay jeans thêu hoa để làm mới hình ảnh khi mặc cùng sơ mi lụa satin sang trọng.

Tối giản, cổ điển nhưng mang vẻ đẹp bền bỉ vượt thời gian với cặp đôi quần denim và sơ mi. Thiết kế áo ovesized và quần ống đứng hoàn hảo khi diện cùng bốt da cổ thấp, giày cao gót đế vuông hoặc sneakers tạo nên vẻ ngoài thời thượng, phóng khoáng ẢNH: URASSAYA SPERBUND

Mặc nhiều lớp trang phục để giữ ấm và để dễ dàng tạo kiểu cho bản phối casual. Áo phông trắng, sơ mi trơn màu nổi, quần denim, dây lưng da, giày cao gót và trang sức ánh vàng là bản phối gợi ý để nàng diện đi học, đi làm, đi chơi ẢNH: IRINA

Diễn viên Lê Phương chọn bản phối đơn giản nhưng đầy sang trọng và trẻ trung. Cô diện quần jeans màu xanh sáng đính hạt đá phối sơ mi xắn tay và để mở 2 cúc, giày cao gót đính sequin đồng điệu ẢNH: HA THANH HUY



