Ngày trở gió cùng những kiểu áo khoác ngoài phá cách

Khi những cơn gió se lạnh đầu mùa ùa về, những chiếc áo khoác mang thiết kế cá tính đã ngay lập tức chinh phục các tín đồ thời trang, trở thành lựa chọn thay thế cho những chiếc áo khoác cổ điển.
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Khác với các dòng áo khoác dáng dài, áo khoác dáng vừa sở hữu độ dài vừa tới cạp quần cùng phần ống tay bo gọn gàng. Sự đa dạng về các chất liệu như kaki, da, denim hay dạ tweed giúp kiểu áo này đáp ứng tốt nhu cầu mặc trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.
Rũ bỏ hình ảnh chiếc áo khoác denim đơn điệu, kiểu áo denim crop top mùa mới gây ấn tượng mạnh nhờ những đường cắt may lai tạo độc đáo, cùng với những đường họa tiết và cổ cao phù hợp cho phong cách cá tính.
Nhiều phiên bản đa dạng đã xuất hiện trên đường phố mùa thu: từ chất liệu da lộn màu nâu camel ấm áp mang đậm hơi thở boho-chic khi phối cùng chân váy ren trắng bất đối xứng và bốt cao cổ gập gấu, tạo nên sự đối lập đầy thú vị giữa nét phóng khoáng và vẻ nữ tính.
Bên cạnh sự phá cách trong phom dáng, sức hút của những chiếc áo khoác dáng ngắn mùa này còn đến từ việc ứng dụng linh hoạt các chất liệu giữ ấm nhẹ nhàng như da lộn, kaki hay dạ mỏng trên nền bảng màu trung tính cực kỳ tôn da.