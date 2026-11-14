Ngày trở gió cùng những kiểu áo khoác ngoài phá cách

Khác với các dòng áo khoác dáng dài, áo khoác dáng vừa sở hữu độ dài vừa tới cạp quần cùng phần ống tay bo gọn gàng. Sự đa dạng về các chất liệu như kaki, da, denim hay dạ tweed giúp kiểu áo này đáp ứng tốt nhu cầu mặc trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Phiên bản lai giữa bomber bo gấu phồng và chi tiết hai hàng khuy cổ điển của trench coat mang lại vẻ ngoài vừa cổ điển vừa ngọt ngào khi phối cùng chân váy xếp tầng bồng bềnh và giày loafer cổ điển ẢNH: @ORCHIC.STUDIO

Áo khoác đen với chất liệu da bóng nhẹ với khả năng chống nước và ngăn gió tốt. Phom dáng cắt ngắn ôm vừa vùng eo, đi kèm chi tiết cổ đứng cao giúp che chắn vùng cổ khi trời lạnh ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Rũ bỏ hình ảnh chiếc áo khoác denim đơn điệu, kiểu áo denim crop top mùa mới gây ấn tượng mạnh nhờ những đường cắt may lai tạo độc đáo, cùng với những đường họa tiết và cổ cao phù hợp cho phong cách cá tính.

Lấy cảm hứng từ tinh thần bụi bặm của thập niên Y2K, áo denim wash loang dáng crop top ôm gọn vòng eo giúp tôn lên triệt để đôi chân dài miên man khi kết hợp cùng quần ống loe kẻ sọc thể thao ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Nhiều phiên bản đa dạng đã xuất hiện trên đường phố mùa thu: từ chất liệu da lộn màu nâu camel ấm áp mang đậm hơi thở boho-chic khi phối cùng chân váy ren trắng bất đối xứng và bốt cao cổ gập gấu, tạo nên sự đối lập đầy thú vị giữa nét phóng khoáng và vẻ nữ tính.

Thắt lưng cùng túi xách đen phối hài hòa với bộ đôi trang phục nâu - trắng tạo nên bản phối đa sắc mùa thu, mang đậm tinh thần cổ điển ẢNH: @KIMEEHOUSE

Bên cạnh sự phá cách trong phom dáng, sức hút của những chiếc áo khoác dáng ngắn mùa này còn đến từ việc ứng dụng linh hoạt các chất liệu giữ ấm nhẹ nhàng như da lộn, kaki hay dạ mỏng trên nền bảng màu trung tính cực kỳ tôn da.

Áo khoác dáng hộp màu kem phối khuy cài đồi mồi mang lại cảm giác nhẹ nhàng mà không hề cồng kềnh. Khi kết hợp cùng mũ nồi beret, chân váy ngắn đen và giày Mary Jane, tổng thể trang phục toát lên vẻ đẹp chuẩn nàng thơ ẢNH: @KIMEEHOUSE

Một chiếc bomber cổ tròn khóa kéo màu xám lông chuột thanh lịch, phối đồng điệu cùng chân váy xếp ly ngắn và giày sneaker trắng chính là công thức preppy năng động để dạo phố ngày se lạnh ẢNH: @KIMEEHOUSE