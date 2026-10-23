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Nghệ thuật đính ngọc trai trên trang phục tạo nét lãng mạn

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
23/10/2026 10:00 GMT+7

Không còn gò bó trong không gian dạ tiệc xa hoa, chi tiết ngọc trai ngày nay bước vào đời sống thường nhật như một điểm nhấn lãng mạn đầy cuốn hút.

Khi ngọc trai xuất hiện trên trang phục, giới thời trang lại được chứng kiến nét giao thoa tuyệt vời giữa sự cổ điển và phong cách hiện đại. Những hạt ngọc tròn mịn được đính kết khéo léo trên từng nẹp cổ, dây áo hay thân váy giúp điểm xuyết vẻ kiêu sa mà không cần quá nhiều phụ kiện rườm rà.

Sự sáng tạo của các nhà thiết kế được thể hiện rõ nét khi biến những hạt ngọc trai tròn mịn thành phần dây áo hai dây độc đáo. Sự đối lập giữa chất lỏng mượt của lụa, voan tơ cùng độ cứng cáp, bắt sáng tự nhiên của ngọc trai đầy quý phái.

Nghệ thuật đính ngọc trai trên trang phục tạo nét lãng mạn - Ảnh 1.

Áo hai dây xếp tầng với phần quai đính ngọc trai kích thước lớn là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng mảnh mai hoặc muốn khéo léo che đi phần bắp tay to

ẢNH: @N27.CORNER

Nghệ thuật đính ngọc trai trên trang phục tạo nét lãng mạn - Ảnh 2.

Chiếc áo hai dây voan tơ in hoa nhí xanh pastel trở nên đắt giá nhờ phần quai ngọc trai phối dây xích mảnh. Nhấn nhá thêm một đôi khuyên tai ngọc trai cùng tông sẽ giúp tổng thể có sự liên kết chặt chẽ

ẢNH: @N27.CORNER

Khi ngọc trai trắng thuần khiết được rải đều trên nền chất liệu đen huyền bí như voan, lưới hay ren, hiệu ứng tương phản màu sắc lập tức tạo nên vẻ quyến rũ không thể rời mắt.

Nghệ thuật đính ngọc trai trên trang phục tạo nét lãng mạn - Ảnh 3.

Khi ngọc trai trắng thuần khiết được rải đều trên nền chất liệu đen huyền bí như voan, lưới hay ren, hiệu ứng tương phản màu sắc lập tức tạo nên vẻ quyến rũ không thể rời mắt

ẢNH: @CHARMANINE.CO

Nghệ thuật đính ngọc trai trên trang phục tạo nét lãng mạn - Ảnh 4.

Để trang phục trắng đính ngọc trai tỏa sáng tối đa, hãy ưu tiên phụ kiện sắc sảo như một chiếc kính mát gọng tròn hoặc khuyên tai kim loại sẽ tạo nên sự tương phản sắc màu thời thượng

ẢNH: @CHARMANINE.CO

Nghệ thuật đính ngọc trai trên trang phục tạo nét lãng mạn - Ảnh 5.

Đầm dạ hội đen dáng xòe đính kết hàng trăm viên ngọc trai nhỏ lấp lánh như cơn mưa sao đêm. Phần cổ vuông cùng thân áo bằng vải lưới tăng nét gợi cảm cho những buổi tiệc đêm

ẢNH: @SISSY.NATION

Không nhất thiết phải phủ kín trang phục, ngọc trai khi xuất hiện dưới dạng cúc cài nhỏ nhắn trên nẹp áo hay ngực áo vẫn đủ sức thổi làn gió mới vào phong cách casual hàng ngày. 

Nghệ thuật đính ngọc trai trên trang phục tạo nét lãng mạn - Ảnh 6.

Điểm xuyết ngọc trai ở viền cổ áo, bo tay bồng giúp các thiết kế dạo phố thường nhật trở nên đắt giá và đài các hơn mà vẫn giữ được sự năng động

ẢNH: @SISSY.NATION

Nghệ thuật đính ngọc trai trên trang phục tạo nét lãng mạn - Ảnh 7.

Các hạt ngọc trai với kích thước nhỏ mịn được đính tự do, mật độ dày ở phần ngực và thưa dần về phía chân váy. Kỹ thuật này tạo hiệu ứng thị giác chuyển động, giúp kéo dài vóc dáng

ẢNH: @F.SUNDAY

 

ngọc trai phong cách hiện đại Áo hai dây voan tơ Thuần khiết

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