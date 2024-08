Ngọc Châu, Hương Ly diện trang phục thủ công độc lạ đọ nhan sắc

Cùng làm vedette bộ sưu tập Call Of Galaxy của hai nhà thiết kế Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha, hai nàng hậu Ngọc Châu và Hương Ly có màn so kè nhan sắc thú vị khiến người hâm mộ thích thú.

Hai bộ trang phục được Ngọc Châu và Hương Ly trình diễn có thiết kế vô cùng lộng lẫy và ấn tượng. Thiết kế được dựng phom thủ công trên chất liệu sequin Nhật Bản và đính đá, đính nail trực tiếp lên trang phục NTKCC

Thử thách lớn nhất của hai người đẹp trong show diễn lần này là việc catwalk trên những đôi giày cao gót cao gần 30 cm. Dù mặc trang phục cồng kềnh, trình diễn lên xuống bậc thang cùng những phụ kiện khó nhằn trên tay nhưng cả hai vẫn cho thấy khả năng làm chủ sân khấu. Khán giả dành cho hai nàng hậu vô số những tràng vỗ tay để cổ vũ.

Độ bắt sáng của sequin, sự mềm mại của ren kết hợp với những đường cut out gợi cảm cùng layout tóc và trang điểm “độc - lạ” đã khiến hai nàng hậu trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý NTKCC

Đặc biệt, tác phẩm nghệ thuật nail Vũ trụ tím của nghệ sĩ Pang Mỹ Nguyên kết hợp ăn ý với trang phục tạo nên tổng thể hài hòa và đầy mê hoặc NTKCC

Call Of Galaxy gồm 17 thiết kế là một cuộc hành trình khám phá vũ trụ rực rỡ đầy màu sắc và bất ngờ. Các bộ trang phục có tông màu nổi bật không chỉ tôn lên vóc dáng của người mặc mà còn mang đến vẻ ngoài sang trọng và quý phái. Điểm nhấn của bộ sưu tập là những đường xẻ tà cao, đính đá lấp lánh, chi tiết cut out, cúp ngực và gắn lông vũ, tạo nên những hình ảnh vừa hiện đại, vừa quyến rũ.



Đặc biệt, mỗi thiết kế đều được kết hợp với một tác phẩm nail fantasy độc đáo và hoành tráng, được chế tác tỉ mỉ bởi các nhóm dự thi Cúp Nghệ sĩ Nail 2024. Không chỉ là điểm nhấn cho trang phục mà những bộ trang sức dành cho móng tay này còn mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự sáng tạo và tài năng của các nghệ sĩ nail.

Lấy cảm hứng từ những vẻ đẹp kỳ ảo trong thiên nhiên, các nhà thiết kế trẻ là học trò của NTK Nguyễn Minh Tuấn mang đến BST Tomorrow Land vô cùng ấn tượng. Các thiết kế dạ hội được chăm chút bằng kỹ thuật đính kết thủ công, dập ly, drapping, dựng hoa 3D... giúp tôn vóc dáng quyến rũ của người mặc.

Nghệ thuật nail tạo hình ảnh như một "rừng hoa" nở trên đôi tay người mẫu

Hai bộ sưu tập Call Of Galaxy và Tomorrow Land vừa được trình diễn trong đêm hội Nail Day 2024 tổ chức tối 2.8, đưa người xem vào hành trình khám khám phá thời trang đầy màu sắc và sáng tạo.

Không chỉ riêng trên sân khấu này, các bộ nail nghệ thuật dần trở thành một phần không thể thiếu khi các nhà thiết kế giới thiệu bộ sưu tập thời trang mới. "Nail là món phụ kiện tôn vinh phong cách của bộ trang phục và thể hiện trọn vẹn cá tính người mặc", nhà thiết kế Lê Long Dũng cho biết.