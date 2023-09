Nhà thiết kế Việt tạo ấn tượng tại Tuần lễ thời trang New York 2023

Tại Tuần lễ thời trang New York 2023, Tiana Van mang đến bộ sưu tập váy cưới với đa dạng thiết kế từ dáng cúp ngực, xẻ cao, đuôi cá đến bồng xòe với những chi tiết phá cách như cut out, phối ren xuyên thấu, đính đá, lông vũ... Mỗi thiết kế đều đáp ứng tiêu chí kỹ thuật may đo cao cấp