Thời trang 24/7

Những 'bản phối' với denim gây chú ý từ sự kiện đến đời sống thường nhật

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
31/10/2025 21:00 GMT+7

Denim - một chất liệu bình dị nhất trong tủ đồ lại đang một lần nữa khẳng định sức hút vượt thời gian của mình.

Từ sàn diễn thời trang đến đường phố, từ những sự kiện nghệ thuật quốc tế đến các bữa tiệc âm nhạc ngoài trời, denim đang được "nâng cấp" với tinh thần hiện đại, trẻ trung và cực kỳ linh hoạt - vừa đủ nổi bật để xuất hiện ở các sự kiện, vừa tự nhiên, cá tính trong đời sống thường nhật.

Những 'bản phối' với denim gây chú ý từ sự kiện đến đời sống thường nhật- Ảnh 1.

Thiết kế ấn tượng của Balenciaga chứng minh thông điệp của xu hướng - denim không chỉ là chất liệu, mà là biểu tượng văn hóa, là nơi giao thoa giữa tinh thần tự do phương Tây và sự phóng khoáng đang định hình của tư tưởng thời trang châu Á đương đại

ẢNH: BALENCIAGA

Trang phục denim phá cách - hành trình vượt khỏi giới hạn an toàn

Nếu trước đây denim chỉ được xem là lựa chọn an toàn cho phong cách casual, thì giờ đây, các nhà thiết kế và fashionista đã biến nó thành ngôn ngữ thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân. Áo corset denim phối cùng quần ống rộng, chân váy midi hay áo blazer cắt cúp đang trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều fashion icon Việt Nam, quốc tế. Kiểu phối này vừa khoe được vóc dáng, vừa giữ tinh thần mạnh mẽ, phóng khoáng đặc trưng của denim, lại đủ thanh lịch để xuất hiện trên thảm đỏ hay tại các fashion show.

Những 'bản phối' với denim gây chú ý từ sự kiện đến đời sống thường nhật- Ảnh 2.

Mạnh mẽ, cá tính nhưng rất nữ tính và sành điệu - các bản phối với denim mà thương hiệu thời trang Pháp Balmain mang đến đủ "nức lòng" giới mộ điệu mùa mốt 2025 - 2026

ẢNH: BALMAIN

Những 'bản phối' với denim gây chú ý từ sự kiện đến đời sống thường nhật- Ảnh 3.
Những 'bản phối' với denim gây chú ý từ sự kiện đến đời sống thường nhật- Ảnh 4.

Từ sân khấu đến đường phố, denim đang trở thành ngôn ngữ chung khiến ranh giới giữa thời trang trình diễn và thời trang ứng dụng được xóa nhòa

ẢNH: BALENCIAGA

Ở khía cạnh streetlife, denim trở thành "mảnh ghép vàng" cho các bản phối trẻ trung. Áo khoác denim oversized phối cùng crop top và quần cargo là công thức quen thuộc mà chưa bao giờ lỗi thời. Nhiều bạn trẻ còn sáng tạo với layering - khoác denim ngoài váy hai dây, hoặc kết hợp áo denim rách nhẹ với bốt cổ cao, tạo nên tổng thể vừa nổi bật, vừa "chất" đúng tinh thần gen Z.

Những 'bản phối' với denim gây chú ý từ sự kiện đến đời sống thường nhật- Ảnh 5.

Event denim hay street style denim đang là xu hướng cho phép giới trẻ diện denim ngay cả trong các sự kiện nghệ thuật, khi tính phóng khoáng được nâng tầm bằng cắt may tinh tế và phụ kiện cao cấp

ẢNH: BALMAIN

Thiết kế và phối kết mới mẻ tạo nên phong cách mùa mới

Denim cũng đang chứng kiến sự trở lại của những gam màu wash sáng, loang nhẹ hoặc nhuộm ombre, giúp trang phục có chiều sâu và cảm giác "retro đương đại". Bên cạnh đó, các chi tiết đính đá, thêu tay hay cắt laser tinh xảo giúp denim vượt ra khỏi giới hạn công năng, trở thành chất liệu của sự tinh tế và sáng tạo.

Những 'bản phối' với denim gây chú ý từ sự kiện đến đời sống thường nhật- Ảnh 6.

Khi denim được phối cùng lụa, ren, da, nhung... kết hợp với chi tiết nơ trang trí, xếp nếp nữ tính trở thành sự pha trộn chất liệu độc đáo đồng thời là sự đối thoại giữa vẻ mềm mại và sự mạnh mẽ tạo nên bản sắc riêng, thực tế mà rất ngẫu hứng, cá tính

ẢNH: VALENTINO

Tại Việt Nam, nhiều nghệ sĩ trẻ và người mẫu như Suboi, Vũ Ngọc Anh hay Quỳnh Anh Shyn liên tục xuất hiện trong những set đồ denim biến tấu độc đáo - từ bộ suit denim phom rộng đến corset kết hợp chân váy ren, mang tinh thần giao thoa giữa Âu và Á. Trên các sàn diễn quốc tế, denim cũng xuất hiện dày đặc từ Gucci, Louis Vuitton, Diesel đến Balmain hay Mango, Zara… Và, điều thú vị là, phong cách denim Việt Nam lại đang tạo được nét riêng nhờ sự hòa trộn giữa năng lượng đường phố châu Á và tinh thần tự do phương Tây.

Những 'bản phối' với denim gây chú ý từ sự kiện đến đời sống thường nhật- Ảnh 7.
Những 'bản phối' với denim gây chú ý từ sự kiện đến đời sống thường nhật- Ảnh 8.

Quỳnh Anh Shyn, Suboi... và nhiều người nổi tiếng vẫn sử dụng denim như một trang phục biểu diễn song song với trang phục dạo phố, đời thường 

ẢNH: SUBOI, QUỲNH ANH SHYN 

Những 'bản phối' với denim gây chú ý từ sự kiện đến đời sống thường nhật- Ảnh 9.
Những 'bản phối' với denim gây chú ý từ sự kiện đến đời sống thường nhật- Ảnh 10.

Denim trong "hơi thở" của văn phòng cũng hết sức thời thượng, trẻ trung khi chúng được phối kết phá cách mà tinh giản

ẢNH: MANGO

Những 'bản phối' với denim gây chú ý từ sự kiện đến đời sống thường nhật- Ảnh 11.

Những bản phối kinh điển mà cá tính vẫn tràn đầy sức hấp dẫn với các tín đồ của denim

ẢNH: MANGO

 

denim trang phục denim Phong cách xu hướng thời trang

