Những chiếc váy hở lưng 'tinh nghịch' nhất hè 2024

Đối với cả buổi tối và ngày, đây là những kiểu dáng đầy nóng bỏng, tiêu biểu cho mùa hè 2024. Bạn không cần phải táo bạo với những đường viền như của Mireille Darx trong bộ phim khó quên The Tall Blond Man with One Black Shoe (1972) để có được vẻ ngoài ngoạn mục, những chiếc váy này đảm bảo tạo hiệu ứng bất ngờ ngay cả với những mẫu đơn giản nhất. Chiếc váy hở lưng liên tục xuất hiện trong làng thời trang, nhưng phiên bản xuân hè 2024 muốn nó vừa quyến rũ vừa tối giản.

Làm nổi bật phần lưng luôn là một trong những kiểu dáng quyến rũ nhất, từ chiếc váy màu xanh lá cây của Keira Knightley trong Atonement cho đến bất cứ thứ gì mà những người nổi tiếng mặc trong những tháng gần đây.

Phong cách boho sang trọng

Chiếc váy hở lưng hằng ngày của Pernille Teisbaek với phong cách boho sang trọng. Chiếc váy cotton trắng có nơ sau lưng kết hợp với túi rơm có chi tiết da màu vàng và đôi xăng đan cao gót bằng gỗ @pernilleteisbaek

Có điều gì sang trọng và vượt thời gian hơn một chiếc váy hở lưng? Gợi nhớ những đêm hè ấm áp hay những kỳ nghỉ thảnh thơi trên bờ biển nước Pháp, thiết kế này đảm bảo rằng ấn tượng cuối cùng cũng tuyệt vời như ấn tượng đầu tiên. Có rất nhiều kiểu dáng nên không thể không tìm được một kiểu lý tưởng cho mình, từ những chiếc váy ngắn có đường viền cổ dây khi đi biển đến những chiếc váy mơ ước có tay dài cho buổi tối cho đến những chiếc váy trơn có đường viền cổ chéo và thiết kế cổ dây lý tưởng cho những buổi đi chơi, đám cưới.

Diện mạo tươi mới với váy trắng dài, hở lưng, kính râm và xăng đan đen có chi tiết dây chuyền @parisfashionweek

Các phong cách hợp thời trang cho mùa hè 2024 dao động giữa phong cách boho sang trọng, với các mẫu móc mang lại cảm giác tự do và niềm vui đặc trưng của thập niên 70, cho đến những mẫu tiền cũ, màu trắng hoặc đen gợi nhớ đến vẻ ngoài mang tính biểu tượng nhất của các diva trong quá khứ như Lady Diana (người thích khiến mọi người nghẹt thở) hay Jackie Kennedy.



Phong cách thảm đỏ: váy xẻ sâu theo phong cách sao

Với một tông màu toàn màu đen như để thử nghiệm giao diện trong khi vẫn đảm bảo an toàn @leoniehanne

Bất chấp tuổi tác, Eva Herzigová (51 tuổi) tại Liên hoan phim Cannes 2024 trong bộ váy đen có đường viền cổ táo bạo được tô điểm bằng những chiếc vòng cổ @Eva Herzigová

Đối với các buổi dạ tiệc và sự kiện quan trọng, hãy sao chép hiệu ứng đáng kinh ngạc do Elle Fanning mang lại tại Liên hoan phim Cannes 2024 @ellefanning

Những người nổi tiếng khơi lại mong muốn khám phá và bộc lộ bản thân khi họ xuất hiện. Trong thời gian gần đây, nhân vật chính xuất hiện trên thảm đỏ thực tế là những người đứng sau lưng, với đường viền cổ áo và phần hở đã để lại dấu ấn. Bắt đầu từ Cannes 2024, nơi cả Eva Herzigová (51 tuổi) và Elle Fanning đều chọn những màn mở màn chóng mặt. Nhưng thậm chí trước đó, tại Met Gala, nơi những bức ảnh từ phía sau gần như vượt qua những bức ảnh từ phía trước, để lộ sự đan xen quý giá của sự gợi cảm cao độ.



Mặc gì dưới một chiếc váy hở lưng?



Tinh tế trong màu đen với váy hở lưng, phối cùng kính râm và son môi đỏ tươi @jennymwalton

Một chiếc váy midi họa tiết ca rô trên nền màu be, đeo kính râm và giày PVC đế thấp như Priyanka Chopra @priyankachopra

Để có được những bộ quần áo ấn tượng như thế này, bạn sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thậm chí hy sinh một chút thoải mái để tôn vinh phong cách. Câu hỏi hóc búa nhất khi diện những chiếc váy hở lưng hoàn toàn là mặc gì bên trong? Nếu cơ hội cho phép thì không có gì. Hay đúng hơn là không có gì có thể nhìn thấy được. Chiếc áo ngực cổ điển bị cấm và vị trí của nó được thay thế bằng các giải pháp thay thế có giá trị tương đương, chẳng hạn như vải dính hoặc cúp silicone, áo lót băng đô tự hỗ trợ hoặc băng dính vải. Đường viền cổ và đường xẻ không còn đáng sợ nữa: không có gì mà một chút khéo léo và công nghệ không thể giải quyết được.

Phụ kiện và kiểu dáng, lời khuyên thiết thực

Đối với buổi tối hoặc các buổi lễ, chiếc váy hở lưng được phối với những chiếc khuyên tai lủng lẳng giúp kéo dài cổ và dáng người @parisfashionweek

Đơn giản nhưng sang trọng với chiếc váy trắng có tay phồng, hở lưng kết hợp với túi đan lát và giày thể thao @parisfashionweek

Diện mạo mùa hè sang trọng với chiếc váy đen hở hông, hoàn hảo với cặp kính râm oversized như Emily Ratajkowski @nystyle

Sau khi bạn đã mua được mẫu phù hợp nhất với nhu cầu của mình, chiếc váy hở lưng có thể cùng bạn tham dự tiệc bữa trưa bên bờ biển hay buổi dạ tiệc, bạn sẽ chuyển sang giai đoạn tạo kiểu kết hợp. Phối nó cùng cái gì? Điều ghi nhớ trong những trường hợp này là giảm thiểu sự dư thừa đến mức tối thiểu. Điểm nhấn nổi bật của diện mạo phải là chiếc váy, kết hợp với những đôi giày màu trung tính hoặc phù hợp và những chiếc túi nhỏ, dễ cầm. Tình hình lại khác khi nói đến đồ trang sức, có khả năng nâng tầm và tô điểm thêm vẻ ngoài. Màu xanh dành cho khuyên tai dài, lủng lẳng, có thể nhìn thấy rõ ngay cả khi nhìn từ phía sau, cũng như dây chuyền thả ở phía sau. Tinh tế và quý giá, chúng đảo ngược họa tiết, biến mặt sau của bộ trang phục trở thành nhân vật chính thức.

Ở mọi lứa tuổi, tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và tạo kiểu phù hợp, chiếc váy hở lưng khẳng định mình là vũ khí quyến rũ sắc bén trong tầm tay của tủ quần áo.