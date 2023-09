Những công nghệ điều trị da mặt mới để có làn da trắng sáng, trẻ trung

Tùy theo tình trạng da của từng người mà có thể chọn lựa các công nghệ điều trị phù hợp để giải quyết từng vấn đề để có được làn da trẻ trung và trắng sáng. Từ khoảng 25 tuổi da bắt đầu bị lão hóa, với biểu hiện làn da nhợt nhạt, khô, mỏng, thâm nám, bề mặt da sần ráp cùng với các nếp nhăn. Để giữ da đẹp, cần có chế độ bảo dưỡng, chăm sóc da thường xuyên.



Một số công nghệ làm đẹp nổi bật hiện nay

Trẻ hóa da với công nghệ sóng RF

Cùng với tuổi tác, do lão hóa hoặc do giảm cân, lớp da mặt ngày càng chùng hơn và thậm chí chảy xệ. Để giải quyết vấn đề da chùng này, trước đây thường phải cần đến phẫu thuật căng da mặt. Tuy nhiên do phẫu thuật gây đau, gây sẹo, cần nghỉ dưỡng nhiều ngày, lại ẩn chứa khả năng tai biến, nên hiện tại, chỉ trừ trường hợp da chùng "quá đáng" mới phải cần đến phẫu thuật, còn hầu hết các trường hợp khác đều có thể chuyển sang dùng các công nghệ thẩm mỹ nội khoa với các thiết bị công nghệ hiện đại, mà đỉnh cao trong lĩnh vực trẻ hóa da hiện nay là công nghệ Thermage FLX.

Trẻ hóa da mặt với công nghệ Thermage FLX

Thermage FLX là công nghệ làm đẹp cao cấp của Mỹ, sử dụng sóng RF làm săn gọn da mặt, da cổ, tạo đường nét V-line cho cạnh hàm, với ưu điểm chỉ cần một lần có thể thấy ngay kết quả. Thermage đã được Bộ Y tế Mỹ (US FDA) chứng nhận an toàn và hiệu quả. Công nghệ Thermage FLX phát ra sóng RF đơn cực giúp làm nóng một cách mạnh mẽ và đồng nhất phần khối collagen ở sâu đến lớp bì (nhưng vẫn bảo vệ được lớp da bên trên), làm cho da tức thời săn gọn và hồi phục collagen ở cả 3 lớp, đồng thời cải thiện cấu trúc và vẻ tươi sáng của da.

Kết quả sau khi thực hiện Thermage FLX: đường viền hàm rõ nét, da vùng mặt, vùng nọng cằm săn chắc hơn…

Bạn có thể cảm nhận được hiệu quả thon gọn của khuôn mặt ngay khi vừa điều trị nửa mặt, và làn da sẽ được tiếp tục cải thiện do lượng collagen mới tiếp tục tăng sinh, các đường nét khuôn mặt cũng sẽ trông trẻ trung hơn.

Điều trị sắc tố da với công nghệ Laser Picosure

Laser xung pico giây là bước tiến mới trong điều trị sắc tố da. Tia Laser có xung cực ngắn tính đến picosecond (phần ngàn tỉ giây), ngắn hơn cả công nghệ Q-Switch (phần tỉ giây), khi tác động vào các mô sẽ tạo ra tác động quang sang cơ mạnh mẽ, (thay vì quang sang nhiệt), tạo ra hiệu ứng sóng nén, tác động mạnh vào các tổ chức mô dưới da làm nâng cao hiệu quả điều trị.

Điều trị nám da với Laser PicoSure Pro

Laser xung pico giây nổi bật hiện nay là Laser PicoSure Pro của Cynosure. Đây là Laser với xung pico giây đầu tiên có bước sóng 755 nm, giúp hạn chế các tác dụng phụ sau điều trị như tăng sắc tố, xuất huyết da... Công nghệ này đã được FDA (Mỹ) chứng nhận hiệu quả và an toàn trong điều trị nám Melasma, bớt Hori, bớt Ota (những vết bớt có màu nâu sữa hay màu xanh xám). Đây là những vết bớt bất thường trong đó có các tế bào hình thành sắc tố gọi là melanocyte được tìm thấy ở lớp da sâu hơn bình thường (ở lớp hạ bì thay vì lớp biểu bì). Sự khác nhau giữa bớt Hori và Ota là vị trí xuất hiện.

Điều trị sắc tố da với Laser PicoSure Pro

Ngoài ra, Laser PicoSure Pro có thêm đầu điều trị "chùm tia cực nhỏ" tác động mạnh, kích thích làm tăng sinh collagen, elastin… giúp điều trị sẹo mụn, sẹo lõm, trẻ hóa da.

Làm đẹp, sáng bóng da nhanh chóng với laser lạnh thế hệ mới

Laser thẩm mỹ, thay vì chủ yếu dùng cho điều trị da, nay "lấn sân" sang cả phần chăm sóc da để làm sáng đẹp da cấp tốc, kịp cho các buổi tiệc tùng, cưới hỏi, dự sự kiện...

Laser lạnh UltraClear vừa được giới thiệu tại Việt Nam

Ưu điểm của công nghệ laser lạnh thế hệ mới này là: hầu như không đau, thời gian điều trị nhanh, hiệu quả cao và nhanh rõ hẳn so với các loại laser tái tạo da trước đây. Laser lạnh phù hợp cho mọi loại da. Bên cạnh làm đẹp, làm sáng bóng da, laser lạnh còn rất hiệu quả trong việc xóa sẹo mụn, xóa nhăn, làm săn da mặt, cổ…

Trẻ hóa da, làm đẹp da, chữa rụng tóc với công nghệ meso không kim

Công nghệ meso không kim sử dụng đầu điều trị vi điện tử (microchip) kết hợp với công nghệ điện di đưa các dược chất điều trị thâm nhập sâu vào da một cách nhẹ nhàng và hầu như không đau. Sự kết hợp này giúp mang lại hiệu quả cao hơn, đồng thời kích thích tăng sinh collagen và elastin ở lớp bì.



Làm đẹp với công nghệ meso không kim

Ưu điểm của công nghệ meso không kim:

Không dùng kim nên hầu như không đau, không sưng, không chảy máu, không cần thời gian nghỉ dưỡng.

Dược chất đưa vào da tăng 84% so với các công nghệ thông thường.

Mỗi khách hàng dùng một đầu chip riêng biệt và chỉ sử dụng một lần nên đảm bảo an toàn, không lây nhiễm.

Phù hợp với mọi người, nhất là với những người không muốn thực hiện phương pháp Mesotherapy lăn kim vì có làn da nhạy cảm, hoặc do lo ngại về sắc tố.

Công nghệ mới này không có nguy cơ tăng sắc tố như có thể bị khi dùng phương pháp lăn kim. Có thể điều trị ở hầu hết các vùng da của cơ thể như mặt, cổ, bàn tay, bụng…

Phương pháp meso không kim được ứng dụng để đưa các dược chất làm đẹp qua da giúp làm sáng da, mờ thâm nám, trẻ hóa da, bảo dưỡng da, chữa rụng tóc…

Chăm sóc da chuyên sâu với công nghệ cao cấp Hydrafacial

Chăm sóc da là lĩnh vực cơ bản trong làm đẹp mà hầu như ai cũng cần đến, cả nữ lẫn nam, kể cả những người đang rất tự hào về làn da trẻ đẹp của mình, nếu muốn giữ làn da mình được trẻ đẹp lâu dài. Đỉnh cao công nghệ chăm sóc da chuyên sâu hiện đang bùng nổ nhu cầu trên thế giới là HydraFacial (Mỹ).



Chăm sóc da chuyên sâu với công nghệ HydraFacial

Hệ thống HydraFacial sử dụng đầu típ đặc chế Vortex điều trị tự động mà không cần dùng tay tiếp xúc với da như việc chăm sóc da "thủ công" hiện tại. Đầu típ Vortex đưa các dung dịch điều trị và dưỡng chất xuống dưới da theo lực xoắn ốc làm cho tế bào chết và chất cặn bẩn dưới da bị phân rã, lỗ chân lông nở ra để cho lực hút chân không hút sạch sâu mọi chất bẩn tích tụ.

Liệu trình chăm sóc da mặt được thực hiện bằng máy HydraFacial gồm 3 bước:

Làm mềm và xoáy sạch lớp tế bào sừng hóa: Đây là công đoạn đầu tiên nhằm tẩy da chết một cách nhẹ nhàng để kích thích quá trình tái tạo da.

Hút sạch sâu và hydrat hóa: Loại bỏ bụi bẩn nằm sâu trong lỗ chân lông bằng đầu típ xoắn ốc công nghệ Vortex - vừa hút sạch cặn bẩn trong lỗ chân lông và đưa dưỡng chất vào da cùng lúc.

HydraFacial vừa làm sạch sâu, vừa đưa dưỡng chất vào da

Chống ô xy hóa và cung cấp dưỡng chất chuyên biệt: Bổ sung các chất chống ô xy hóa và peptide để da luôn hồng hào tươi tắn. Dưỡng chất được đưa sâu xuống dưới da bằng lực xoắn ốc (Các dung dịch và dưỡng chất cao cấp dùng trong liệu trình Hydrafacial được bình chọn giải chất lượng cao trong làm đẹp rất uy tín tại Mỹ Beauty Choice Award trong nhiều năm liền).

Độc đáo của liệu trình HydraFacial là sử dụng toàn bộ dung dịch điều trị và dưỡng chất chuyên dùng chính hãng của Mỹ, là các loại cao cấp nhất, mà tùy vào từng tình trạng da cụ thể, bên cạnh điều trị cơ bản, có thể kết hợp điều trị nâng cao (booster) như dùng Britenol làm sáng, cân bằng sắc tố da, giảm vết thâm nám, đốm màu; dùng DermaBuilder (chuỗi phức hợp Peptide trẻ hóa da cao cấp) làm mờ nếp nhăn và tăng độ đàn hồi cho da… Hệ thống máy HydraFacial này còn được trang bị thêm camera chụp da, cùng các đèn LED kích thích tăng sinh collagen và làm giảm mụn.

Lời khuyên từ bác sĩ - chuyên gia làm đẹp

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Anh Tú - nguyên Tổng thư ký Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM, nguyên giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, phụ trách chuyên môn tại Thẩm mỹ viện Bác sĩ Tú cho biết: "Trước khi cần đến việc làm đẹp tại các trung tâm thẩm mỹ, mọi người nên lưu ý tự giữ sắc đẹp cho mình với việc tránh nắng, có chế độ ăn uống lành mạnh nhiều rau, ít bột, mỡ, đường và có chế độ vận động, tập thể dục thường xuyên… Ngoài ra, do việc làm đẹp thường liên quan đến vấn đề sức khỏe nên khi cần làm đẹp, mọi người nên cân nhắc kỹ như khi đi trị bệnh, cần chọn những cơ sở đã được Sở Y tế cấp phép, có bác sĩ uy tín và nhiều kinh nghiệm, có trang bị máy móc hiện đại… để việc điều trị đạt hiệu quả cao và nhất là đảm bảo an toàn cho mình".



Ảnh: Thẩm mỹ viện Bác sĩ Tú, UltraClear VietNam