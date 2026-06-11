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Những công thức diện quần shorts lạ mắt

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
11/06/2026 14:00 GMT+7

Mỗi mùa hè trở về cũng là lúc quần shorts khẳng định vị thế như một trong những món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của phái đẹp.

Từ áo phông năng động, crop top cá tính đến áo cổ yếm hay áo hai dây gợi cảm, quần shorts có thể biến hóa linh hoạt để tạo nên nhiều phong cách khác nhau, giúp nàng tự tin tỏa sáng trong những ngày hè đầy nắng.

Những công thức diện quần shorts lạ mắt- Ảnh 1.

Quần shorts denim xanh nhạt được thiết kế theo phom dáng cơ bản nhưng vẫn tạo dấu ấn nhờ phần gấu quần cắt tua rua nhẹ nhàng. Chất liệu denim mềm nhưng vẫn giữ được độ đứng nhất định, thiết kế cạp cao vừa phải giúp định hình vòng eo

ẢNH: @YENMEO.1098

Không cần quá cầu kỳ, sự kết hợp giữa quần shorts và áo phông vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của những cô gái yêu thích phong cách năng động.

Những công thức diện quần shorts lạ mắt- Ảnh 2.

Quần shorts màu đỏ tươi thu hút ánh nhìn nhờ gam màu rực rỡ. Thiết kế cạp cao ôm gọn phần eo kết hợp với phần ống quần xòe nhẹ. Bên trên, áo phông trắng in họa tiết ngộ nghĩnh giúp trung hòa sắc đỏ nổi bật

ẢNH: @YENMEO.1098

Áo crop top và quần shorts từ lâu đã trở thành bộ đôi được yêu thích bởi khả năng tôn dáng hiệu quả.

Những công thức diện quần shorts lạ mắt- Ảnh 3.

Mang đậm tinh thần thời trang đường phố, bộ trang phục nổi bật với chiếc quần shorts denim xanh nhạt ngắn. Phần gấu quần được xử lý theo phong cách cắt tự nhiên với những sợi vải tua nhẹ. Kết hợp cùng áo crop top trắng ôm sát khỏe khoắn nhưng không kém phần quyến rũ

ẢNH: @DIEULIHN.19

Những công thức diện quần shorts lạ mắt- Ảnh 4.

Một cách tiếp cận vui tươi hơn được thể hiện qua sự kết hợp giữa quần shorts chấm bi và áo màu vàng chanh nổi bật. Chiếc quần đen họa tiết chấm bi trắng mang hơi thở vintage với phần viền trắng tương phản cùng chi tiết nơ thắt nữ tính nơi vòng eo

ẢNH: @LAMINEE.99

Những mùa gần đây, áo cổ yếm liên tục xuất hiện trong tủ đồ của các tín đồ thời trang nhờ khả năng tôn bờ vai và phần cổ thanh mảnh.

Những công thức diện quần shorts lạ mắt- Ảnh 5.

Gây ấn tượng bằng sự tương phản màu sắc đầy cuốn hút. Chiếc quần shorts trắng với thiết kế cạp thấp giúp khoe khéo vòng eo. Điểm nhấn thực sự nằm ở chiếc áo cổ yếm màu nâu với phần dây buộc sau cổ. Thiết kế để lộ phần vai và lưng trần tạo nên vẻ đẹp phóng khoáng, mang hơi thở Y2K

ẢNH: @RIINNAXX

Những công thức diện quần shorts lạ mắt- Ảnh 6.

Quần shorts xanh than với đường cắt may sắc nét tạo cảm giác chỉn chu. Chất liệu đứng phom giúp trang phục giữ được vẻ đẹp tinh tế ngay cả khi di chuyển. Kết hợp cùng áo cổ yếm sọc đen trắng với thiết kế hở vai mang lại nét nữ tính

ẢNH: @RIINNAXX

Nhắc đến thời trang mùa hè, áo hai dây luôn là cái tên được ưu ái nhờ khả năng mang lại cảm giác thoáng mát và nhẹ nhàng.

Những công thức diện quần shorts lạ mắt- Ảnh 7.

Quần shorts trắng cạp thấp với phần gấu cắt tự nhiên tạo vẻ ngoài phóng khoáng, thiết kế ôm vừa vặn giúp tôn lên vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài. Đi cùng là áo hai dây trắng ôm sát với cổ chữ V sâu vừa phải

ẢNH: @HATA.LUV

Những công thức diện quần shorts lạ mắt- Ảnh 8.

Bản phối giữa quần shorts linen màu be và áo hai dây xếp tầng hoàn hảo cho ngày hè. Chất liệu linen tự nhiên mang đến cảm giác thoáng mát, quần shorts có phần ống rộng nhẹ tạo sự thoải mái khi vận động

ẢNH: @ _TRCHAUQUIN

Quần shorts không chỉ mang đến cảm giác thoải mái mà còn giúp nàng dễ dàng thể hiện phong cách trẻ trung, năng động trong mùa hè. Đây là item đơn giản nhưng luôn tạo nên sức hút riêng cho mọi bản phối thường ngày.

quần shorts phong cách năng động trang phục mùa hè phối đồ với quần shorts

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