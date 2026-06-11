Những công thức diện quần shorts lạ mắt

Mỗi mùa hè trở về cũng là lúc quần shorts khẳng định vị thế như một trong những món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của phái đẹp.
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Từ áo phông năng động, crop top cá tính đến áo cổ yếm hay áo hai dây gợi cảm, quần shorts có thể biến hóa linh hoạt để tạo nên nhiều phong cách khác nhau, giúp nàng tự tin tỏa sáng trong những ngày hè đầy nắng.
Không cần quá cầu kỳ, sự kết hợp giữa quần shorts và áo phông vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của những cô gái yêu thích phong cách năng động.
Áo crop top và quần shorts từ lâu đã trở thành bộ đôi được yêu thích bởi khả năng tôn dáng hiệu quả.
Những mùa gần đây, áo cổ yếm liên tục xuất hiện trong tủ đồ của các tín đồ thời trang nhờ khả năng tôn bờ vai và phần cổ thanh mảnh.
Nhắc đến thời trang mùa hè, áo hai dây luôn là cái tên được ưu ái nhờ khả năng mang lại cảm giác thoáng mát và nhẹ nhàng.
Quần shorts không chỉ mang đến cảm giác thoải mái mà còn giúp nàng dễ dàng thể hiện phong cách trẻ trung, năng động trong mùa hè. Đây là item đơn giản nhưng luôn tạo nên sức hút riêng cho mọi bản phối thường ngày.