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Những gam màu làm sáng da, nàng không thể bỏ lỡ

Kim Ngọc
Kim Ngọc
08/06/2026 08:00 GMT+7

Màu vàng nhạt nhẹ nhàng như màu nắng sớm, xanh ngọc lam, beige trong trẻo nằm trong số những gam màu làm sáng da, tôn dáng mà nàng không nên bỏ lỡ.

Không có gam màu nào là màu đẹp nhất mà chỉ có màu sắc nàng yêu thích nhất. Cùng một tên gọi nhưng khi hiện diện trên các chất liệu khác nhau, mỗi sắc màu tinh khôi của mùa hạ lại mang đến hiệu ứng thị giác đầy khác biệt và thú vị.

Những gam màu làm sáng da, nàng không thể bỏ lỡ- Ảnh 1.

Gam màu vàng kết hợp cùng họa tiết kẻ sọc dọc tạo nên diện mạo tươi sáng cho thiết kế đầm sơ mi cổ điển. Các chất vải nhẹ mát, thông thoáng như kate, cotton, linen... mang gam màu sáng giúp làn da của nàng cũng tươi sáng và giàu sức sống hơn

ẢNH: BEAUTE BY V

Màu vàng nhạt của ánh nắng đầu ngày

Màu vàng nhạt hay vàng pastel khiến người nhìn không thể không dừng lại thật lâu. Vừa đủ sự nổi bật mà vẫn nhẹ nhàng, vừa dịu dàng vừa tỏa sáng theo cách riêng đầy mới mẻ. Trang phục mang gam màu này mang đến cho nàng vô số lựa chọn - váy sơ mi vải cotton, kaki thô mát nhẹ, đầm công sở phối ren sang trọng hay những bản phối thanh lịch rạng ngời từ áo sơ mi cách điệu và quần ống rộng cạp cao.

Những gam màu làm sáng da, nàng không thể bỏ lỡ- Ảnh 2.

Dáng đầm midi sang trọng, kết hợp giữa hai loại chất liệu khác biệt trên một bảng màu thống nhất. Từ những đường cắt tinh giản đến ánh sắc sáng tươi, trang phục góp phần không nhỏ trong việc mang đến cho diện mạo của nàng vẻ đẹp bừng sáng, rạng rỡ

ẢNH: MINT BOUTIQUE

Những gam màu làm sáng da, nàng không thể bỏ lỡ- Ảnh 3.

Cặp đôi màu sắc hoàn hảo cho nàng công sở gọi tên bản phối áo vàng nhạt và quần màu cream. Không cần đến những sắc màu nổi bật, chỉ một chiếc túi màu nâu caramel đã có thể kết nối các item để biến bản phối trở nên thời thượng

ẢNH: BEAUTE BY V

Những gam màu làm sáng da, nàng không thể bỏ lỡ- Ảnh 4.
Những gam màu làm sáng da, nàng không thể bỏ lỡ- Ảnh 5.

Gam màu xanh nhạt tiếp tục là chủ đề màu sắc nổi bật của mùa hạ năm nay. Sắc xanh mát nhẹ nhàng và giàu sức quyến rũ được gửi trọn trong những nếp vải mềm mỏng nhẹ được xếp lớp gấp nếp, nhún xếp bềnh bồng. Xanh mint, xanh bơ, xanh thiên thanh, xanh ngọc lam... đều biếc màu thương nhớ, mang đến cảm giác mát lạnh, nhẹ như gió lướt qua

ẢNH: DELICIAE

Những gam màu làm sáng da, nàng không thể bỏ lỡ- Ảnh 6.

Sắc hồng pastel được làm mới qua chất vải rủ mềm, vừa thoáng mát vừa tạo cảm giác bay bổng thướt tha. Thiết kế có phom dáng tối giản, phần thân trên thanh thoát cùng điểm nhấn tạo hình như chiếc nơ ở vòng 2 giúp thu hút ánh nhìn

ẢNH: DELICIAE

Gam màu beige, hồng nude

Vừa quyến rũ gợi cảm, vừa trong trẻo như tuổi thanh xuân đẹp nhất, các gam màu nude, hồng nhạt và beige được kết hợp cùng nhau theo nhiều cách tinh tế, khiến mỗi chiếc váy đều như một tác phẩm nghệ thuật. 

Những gam màu làm sáng da, nàng không thể bỏ lỡ- Ảnh 7.
Những gam màu làm sáng da, nàng không thể bỏ lỡ- Ảnh 8.

Các lớp vải xếp chồng nhẹ nhàng, sử dụng hiệu ứng màu sắc từ be, trắng ngà, nude hồng kết hợp đa chất liệu để làm nổi bật tinh thần thời trang cao cấp. Vẻ  quyến rũ, tinh tế và sắc sảo được thể hiện qua từng đường nét của trang phục

ẢNH: DELICIAE

Những gam màu làm sáng da, nàng không thể bỏ lỡ- Ảnh 9.

Một chiếc áo tơ màu be điệu đà phối chân váy đen mang đến hình ảnh cô nàng tiểu thư đầy mộng mơ, thanh lịch và đậm chất cổ điển

ẢNH: MINT BOUTIQUE

Những gam màu làm sáng da, nàng không thể bỏ lỡ- Ảnh 10.
Những gam màu làm sáng da, nàng không thể bỏ lỡ- Ảnh 11.

Hai gam màu cổ điển hội ngộ qua những bản phối của chấm bi đen, trắng trên nền vải màu nổi bật. Ren hoa được phối cùng lụa satin tổng hợp mang lại hình ảnh vừa ngọt ngào, thú vị vừa tràn đầy sức sống cho mùa hè. Dù mang màu sắc nào, hãy dành ưu tiên cho các phom dáng rộng phóng khoáng tôn nét nhẹ nhàng, nữ tính

ẢNH: DEMIQ


Gam màu gam màu sáng màu vàng nhạt màu vàng pastel màu xanh nhạt chấm bi màu hồng nude màu nude

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số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

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