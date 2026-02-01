Những gam màu may mắn ai cũng mặc dịp đầu năm

Gam màu may mắn của nàng là gì? Những lựa chọn màu sắc trang phục dưới đây sẽ hữu ích nếu nàng vẫn còn đang băn khoăn về kiểu trang phục, phong cách và tông màu phù hợp cho dịp đầu năm mới 2026.

Sắc đỏ đậm kết hợp phom dáng phồng lớn mang đến hiệu ứng thị giác ấn tượng cho bản phối đỏ và trắng ngà ẢNH: GIAO BY MIEN

Nói đến màu sắc đem lại cảm giác may mắn, vẻ ngoài nổi bật và sự nồng nhiệt là nhắc đến màu đỏ. Sắc đỏ trong thời trang mở ra vô số những hình ảnh đi từ rực rỡ, tươi sáng, trầm tĩnh đến sang chảnh, kiêu kỳ.

Đầu năm mới 2026, nàng có thể chọn áo dài đỏ truyền thống, áo dài cách tân tông đỏ từ các chất vải lạ như sequin, tweed hay ren họa tiết... Bên cạnh đó là các gợi ý đầm tiệc, đầm công sở màu đỏ đậm nổi bật rạng ngời. Nếu vẫn dành tình yêu cho sắc đỏ nhưng không muốn trở thành tâm điểm spotlight, hãy chọn áo tweed đỏ mặc cùng quần ống rộng đen, phối áo kiểu màu cream và quần đỏ rượu.

Áo dài cách điệu cổ yếm phối quần đen mang đến hình ảnh phá cách, lạ lẫm nhưng vẫn cuốn hút. Thiết kế giữ trọn tinh thần truyền thống nhưng vẫn mang nét mới mẻ, giúp nàng có thể ứng dụng trong nhiều dịp, từ dạo phố, gặp gỡ nhẹ nhàng đến những buổi tiệc ẢNH: GIAO BY MIEN

Diện sắc đỏ tone sur tone mà vẫn vừa vặn cảm giác thanh lịch, cổ điển với ý tưởng áo tweed và giày cao gót cùng tông phối quần ống rộng tông đen ẢNH: OYSTER

Sắc hồng đào của mùa xuân và tuổi trẻ luôn được quý cô đôi mươi yêu thích diện trong dịp đầu xuân năm mới. Trái ngược với cảm giác "sến", tông màu hồng trên chất vải mềm mại được khéo gửi gắm kỹ thuật xếp nếp dựng phom 3D để nhẹ nhàng tôn đường cong thanh xuân nơi người mặc ẢNH: SELF-PORTRAIT

Hãy diện màu vàng cùng beige, cam đất và màu đen, bổ sung thêm trang sức ánh ngọc trai, phụ kiện hoặc các chi tiết cài áo, cúc áo màu bạc để bản phối thêm rạng rỡ ẢNH: GERME

Gam màu vàng nổi bật, ấm áp và có thể khiến cả không gian xung quanh trở nên bừng sáng. Set dạ tweed màu vàng pha sợi kim tuyến lấp lánh hay đầm lụa satin, organza và crepe màu vàng bơ làm nổi bật làn da dưới ánh nắng mùa xuân. Đã từ lâu màu vàng được xem là màu mang đến may mắn và tài lộc. Sắc vàng hiện diện trên những chậu cúc, hoa mai và lay ơn; áo dài màu vàng, các bộ đầm tiệc và trang phục mùa xuân đều khoác lên sắc vàng óng ả.

Từng "giọt vàng" óng chuyển động theo nhịp bước chân nàng du xuân, dạo phố, đi chợ tết hay thăm viếng người thân, tụ họp bạn bè trong các bữa tiệc mừng năm mới ẢNH: ALBERTA FERRETTI, GIAO BY MIEN

Gam xanh mới lạ tuy không phải là màu phổ biến vào dịp đầu năm nhưng với năm ngựa 2026, sắc xanh được dự báo sẽ "lên ngôi" và trở thành màu của năm. Từ màu xanh chàm của denim đến xanh bạc hà, xanh xô thơm, xanh ô liu, xanh bơ đến xanh băng... đều có thể nhẹ nhàng "bước vào" tủ đồ qua các ý tưởng gần gũi ẢNH: RECHIC, ADORE DRESS

Màu đỏ tía, màu mận chín hay màu tím rượu vang có thể trở thành một gam màu lạ, độc đáo và khác biệt để nàng lựa chọn dịp này. Mang sự pha trộn giữa sắc đỏ thẫm và tím, thiết kế đầm xếp ly mang đến cảm giác cổ điển, quý phái và sự nữ tính đặc trưng ẢNH: ALBERTA FERRETTI