Những gam màu may mắn ai cũng mặc dịp đầu năm

Gam màu may mắn của nàng là gì? Những lựa chọn màu sắc trang phục dưới đây sẽ hữu ích nếu nàng vẫn còn đang băn khoăn về kiểu trang phục, phong cách và tông màu phù hợp cho dịp đầu năm mới 2026.
Nói đến màu sắc đem lại cảm giác may mắn, vẻ ngoài nổi bật và sự nồng nhiệt là nhắc đến màu đỏ. Sắc đỏ trong thời trang mở ra vô số những hình ảnh đi từ rực rỡ, tươi sáng, trầm tĩnh đến sang chảnh, kiêu kỳ.
Đầu năm mới 2026, nàng có thể chọn áo dài đỏ truyền thống, áo dài cách tân tông đỏ từ các chất vải lạ như sequin, tweed hay ren họa tiết... Bên cạnh đó là các gợi ý đầm tiệc, đầm công sở màu đỏ đậm nổi bật rạng ngời. Nếu vẫn dành tình yêu cho sắc đỏ nhưng không muốn trở thành tâm điểm spotlight, hãy chọn áo tweed đỏ mặc cùng quần ống rộng đen, phối áo kiểu màu cream và quần đỏ rượu.
Gam màu vàng nổi bật, ấm áp và có thể khiến cả không gian xung quanh trở nên bừng sáng. Set dạ tweed màu vàng pha sợi kim tuyến lấp lánh hay đầm lụa satin, organza và crepe màu vàng bơ làm nổi bật làn da dưới ánh nắng mùa xuân. Đã từ lâu màu vàng được xem là màu mang đến may mắn và tài lộc. Sắc vàng hiện diện trên những chậu cúc, hoa mai và lay ơn; áo dài màu vàng, các bộ đầm tiệc và trang phục mùa xuân đều khoác lên sắc vàng óng ả.
Từng "giọt vàng" óng chuyển động theo nhịp bước chân nàng du xuân, dạo phố, đi chợ tết hay thăm viếng người thân, tụ họp bạn bè trong các bữa tiệc mừng năm mới
ẢNH: ALBERTA FERRETTI, GIAO BY MIEN
Gam xanh mới lạ tuy không phải là màu phổ biến vào dịp đầu năm nhưng với năm ngựa 2026, sắc xanh được dự báo sẽ "lên ngôi" và trở thành màu của năm. Từ màu xanh chàm của denim đến xanh bạc hà, xanh xô thơm, xanh ô liu, xanh bơ đến xanh băng... đều có thể nhẹ nhàng "bước vào" tủ đồ qua các ý tưởng gần gũi
ẢNH: RECHIC, ADORE DRESS
Trắng và đen chưa bao giờ là lựa chọn sai lầm bất kể mùa thời trang, bất kể thời tiết và quan niệm về may mắn của dân gian hay riêng từng cá nhân. Hãy diện những tông màu này vì nàng yêu thích!
ẢNH: JULIE FERRERI, HÀ THANH HUY