Những kiểu mũ giúp nàng nâng cấp diện mạo ngày thường

Không chỉ đơn thuần che chắn, một chiếc mũ phù hợp chính là 'bảo bối' giúp nâng tầm phong cách và tôn đường nét gương mặt cho phái đẹp.
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Từ mũ ca lô kiêu kỳ, mũ beret cá tính, mũ cói đậm chất thơ cho đến mũ lưỡi trai năng động... mỗi thiết kế đều là "chìa khóa" giúp diện mạo của nàng thăng hạng.
Sự trở lại của mũ pillbox cổ điển kết hợp biến tấu hiện đại mang đến cho quý cô vô vàn gợi ý phối đồ cuốn hút.
Mũ baker boy hay mũ beret có lưỡi trai ngắn là lựa chọn không thể thiếu của những cô nàng mê phong cách Parisian chic pha chút tinh nghịch. Phom mũ đứng dáng giúp tạo độ phồng tự nhiên cho phần đỉnh đầu, làm thon gọn khuôn mặt đáng kể.