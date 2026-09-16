Những kiểu mũ giúp nàng nâng cấp diện mạo ngày thường

Từ mũ ca lô kiêu kỳ, mũ beret cá tính, mũ cói đậm chất thơ cho đến mũ lưỡi trai năng động... mỗi thiết kế đều là "chìa khóa" giúp diện mạo của nàng thăng hạng.

Được lấy cảm hứng từ phong cách thời trang thập niên 60 của giới quý tộc châu Âu, mũ pillbox dáng tròn kết hợp phần khăn voan mỏng buông rủ quanh cổ mang lại vẻ đẹp ma mị và đài các ẢNH: @DEPASS.STORE

Sự trở lại của mũ pillbox cổ điển kết hợp biến tấu hiện đại mang đến cho quý cô vô vàn gợi ý phối đồ cuốn hút.

Phối mũ pillbox đen cùng áo cúp ngực siết eo, găng tay ren lưới và thắt lưng ngọc trai giúp tôn lên trọn vẹn những đường nét sắc sảo, quý phái của người mặc ẢNH: @DEPASS.STORE

Mũ baker boy hay mũ beret có lưỡi trai ngắn là lựa chọn không thể thiếu của những cô nàng mê phong cách Parisian chic pha chút tinh nghịch. Phom mũ đứng dáng giúp tạo độ phồng tự nhiên cho phần đỉnh đầu, làm thon gọn khuôn mặt đáng kể.

Mũ baker boy sắc trắng đồng điệu với áo corset tay phồng có chi tiết cut out ở ngực và găng tay ren vừa gợi cảm vừa mang đậm tinh thần cổ điển ẢNH: @DEPASS.STORE

Bản phối Y2K ngọt ngào và bắt mắt với mũ beret lưỡi trai màu be sáng kết hợp cùng áo thun ôm sát, chân váy bí ngô màu vàng bơ và bốt da lộn cổ gập cá tính ẢNH: @DEPASS.STORE

Chất liệu cói tự nhiên của mũ mang đến cảm giác thanh thoát, đặc biệt khi đi cùng đầm xòe viền bèo, váy ren trắng tiểu thư và túi cói đồng điệu ẢNH: @THOSE.STUDIOS

Khoe eo thon và nét đẹp hiện đại cùng áo crop top trắng, quần denim ống rộng thêu chữ và chiếc mũ lưỡi trai sắc hồng nổi bật ẢNH: @TERRACE