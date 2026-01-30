Những kiểu tóc ngắn đẹp cho mùa xuân 2026, cắt là thăng hạng nhan sắc

Mùa xuân, mùa của năm mới và các lễ hội, sự kiện quan trọng cũng chính là mùa nàng có nhiều lý do để thay đổi kiểu tóc. Dưới đây là những gợi ý kiểu tóc ngắn đẹp để nàng tiện tham khảo và có thể tự tin chọn lấy cho mình vài ý tưởng thú vị, khả thi. Những mẫu tóc có tên gọi kết hợp như bixie cut, boxbob mang đến vẻ đẹp tổng hòa của nữ tính và cá tính song hành cùng các mẫu tóc ngắn cổ điển như bob, pixie, shag hay lob.
Bí quyết chọn kiểu tóc ngắn đẹp đón năm mới
Tóc bob, pixie, shag là những kiểu tóc ngắn cổ điển, đẹp và mỗi tên gọi lại nhắc nhớ về một tinh thần nổi bật - vẻ nữ tính sành điệu, cá tính năng động hay sự phá cách chất chơi. Mùa xuân 2026, danh sách các mẫu tóc ngắn còn được bổ sung thêm nhiều cái tên mới như boxbob, tóc lob (kết hợp của bob và long), tóc bixie cut (kết hợp bob và pixie)...
Bên cạnh phần tóc chính, đừng quên rằng phần tóc mái cũng sẽ tạo nên hiệu ứng thú vị không nhỏ cho gương mặt. Tóc mái thưa, tóc mái ngố, mái rèm hay tóc mái dài đều là những lựa chọn để nàng thử nghiệm kết hợp cùng kiểu tóc ngắn ưng ý.
Tóc boxbob kết hợp mái dài vén gọn sau mang tai giúp cô nàng có gương mặt đẹp khoe trọn điểm mạnh. Ngoài ra, đây còn là kiểu tóc "must have" dành cho các quý cô yêu thích đeo các mẫu hoa tai độc đáo để thể hiện phong cách cá nhân
ẢNH: POLLY NEWMAN
Giống như tên gọi, tóc bixie cut có sự giao hòa của bob và pixie nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với từng gương mặt. Xã hội hiện đại đã không còn những định kiến về tóc ngắn, do vậy nàng hãy thỏa sức phối đồ, tự tin mặc mọi kiểu trang phục cùng mái tóc mình yêu thích trong mùa xuân mới!
ẢNH: ELVA NI, KHAU BYCQ