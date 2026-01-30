Những kiểu tóc ngắn đẹp cho mùa xuân 2026, cắt là thăng hạng nhan sắc

Mùa xuân, mùa của năm mới và các lễ hội, sự kiện quan trọng cũng chính là mùa nàng có nhiều lý do để thay đổi kiểu tóc. Dưới đây là những gợi ý kiểu tóc ngắn đẹp để nàng tiện tham khảo và có thể tự tin chọn lấy cho mình vài ý tưởng thú vị, khả thi. Những mẫu tóc có tên gọi kết hợp như bixie cut, boxbob mang đến vẻ đẹp tổng hòa của nữ tính và cá tính song hành cùng các mẫu tóc ngắn cổ điển như bob, pixie, shag hay lob.

Kiểu tóc ngắn uốn sóng giúp làm nổi bật những đường nét đẹp nhất trên gương mặt của nữ người mẫu. Tóc lob sóng lơi tự nhiên tạo thêm cảm giác về độ dày và khỏe, kết hợp phần mái dài giúp gương mặt sắc sảo trở nên nữ tính và mềm mại hơn ẢNH: @MAISON123_PARIS

Bí quyết chọn kiểu tóc ngắn đẹp đón năm mới

Tóc bob, pixie, shag là những kiểu tóc ngắn cổ điển, đẹp và mỗi tên gọi lại nhắc nhớ về một tinh thần nổi bật - vẻ nữ tính sành điệu, cá tính năng động hay sự phá cách chất chơi. Mùa xuân 2026, danh sách các mẫu tóc ngắn còn được bổ sung thêm nhiều cái tên mới như boxbob, tóc lob (kết hợp của bob và long), tóc bixie cut (kết hợp bob và pixie)...

Bên cạnh phần tóc chính, đừng quên rằng phần tóc mái cũng sẽ tạo nên hiệu ứng thú vị không nhỏ cho gương mặt. Tóc mái thưa, tóc mái ngố, mái rèm hay tóc mái dài đều là những lựa chọn để nàng thử nghiệm kết hợp cùng kiểu tóc ngắn ưng ý.

Tóc bob cổ điển vốn được biết đến với độ đồng đều về chiều dài của sợi tóc, tóc thường thẳng hoặc uốn cụp vào trong. Tuy nhiên lựa chọn uốn xoăn lộn xộn cả phần mái thưa mang đến vẻ ngoài trẻ trung và tinh nghịch cho diện mạo của nàng ẢNH: MAJE

Song Hye Kyo khoe ảnh thời trang với mái tóc bob được chải mượt và vuốt gọn ra phía sau đầu. Cách tạo kiểu này mang đến hình ảnh sắc sảo, cá tính nhưng tối giản để người nhìn tập trung chú ý đến trang phục cũng như gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng khoe làn da "không tuổi" ẢNH: INSTAGRAM NV

Tóc bob uốn phồng giúp mái tóc đen tuyền trông dày dặn và giàu sức sống hơn. Phom dáng phồng rẽ ngôi tự nhiên cùng phần mái dài tăng cường thêm đường cong cho gương mặt nên có thể mang đến thêm lợi thế che các khuyết điểm ở gò má, hõm thái dương và "mềm hóa" đường viền hàm vuông

ẢNH: @SORYYOUNGA

Xa Thị Mạn và mái tóc chạm vai đầy trẻ trung, tự nhiên và phóng khoáng. Ngày càng nhiều quý cô chọn để tóc ngắn vì không muốn "nhốt" cả mái tóc trong những dây buộc hay kẹp tóc đồng thời vẫn có thể cảm thấy thoải mái, dễ chịu trong tiết trời biến động suốt cả bốn mùa ẢNH: INSTAGRAM NV

Kiểu tóc boxbob mang lại vẻ ngoài gọn gàng, hiện đại và đơn giản nên thường được cô nàng yêu phong cách năng động chọn lựa ẢNH: SHAN KERR

Tóc boxbob kết hợp mái dài vén gọn sau mang tai giúp cô nàng có gương mặt đẹp khoe trọn điểm mạnh. Ngoài ra, đây còn là kiểu tóc "must have" dành cho các quý cô yêu thích đeo các mẫu hoa tai độc đáo để thể hiện phong cách cá nhân ẢNH: POLLY NEWMAN

Giống như tên gọi, tóc bixie cut có sự giao hòa của bob và pixie nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với từng gương mặt. Xã hội hiện đại đã không còn những định kiến về tóc ngắn, do vậy nàng hãy thỏa sức phối đồ, tự tin mặc mọi kiểu trang phục cùng mái tóc mình yêu thích trong mùa xuân mới! ẢNH: ELVA NI, KHAU BYCQ



