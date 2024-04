Những mẫu áo hợp với chân váy dài

Có nhiều lý do để chân váy dài có được tình yêu "vĩnh cửu" của rất nhiều cô gái. Khác với người mẫu hay số ít những cô gái may mắn có chiều cao nổi bật cùng đôi chân đẹp thì phần đông chị em phụ nữ lại lặng thầm tự ti về đôi chân. Chân ngắn, cong, bắp chân hơi to/ quá gầy, da chân không đẹp... những nỗi lo thầm kín này được váy dài giấu đi một cách màu nhiệm.

Chân váy dài hoàn hảo bởi chính phom dáng tuyệt vời của nó. Độ ôm vừa vặn tôn vòng hông căng tròn, lưng cao giấu bớt những ngấn mỡ thừa, chiều dài vượt qua đầu gối tạo hiệu ứng dài hơn cho phần thân dưới. Áo lụa mềm không tay đi cùng những chi tiết cách điệu tạo nên vẻ nữ tính khi phối cùng chân váy xám may đo sang trọng, thanh lịch

Áo ghi lê tối giản, hiện đại phối cùng chân váy dài xẻ sau cho nàng sự năng động và dễ dàng ứng biến trong mọi tình huống công việc. Khi phối trang phục theo phong cách đồng bộ về màu sắc và chất liệu, bài toán mặc gì mỗi ngày sẽ trở nên dễ dàng và ít tốn thời gian để bận tâm

Khi nói đến kiểu áo hợp với chân váy dài không thể không nhắc đến áo sơ mi cơ bản. Bất kỳ một chiếc sơ mi nào cũng có thể mặc cùng chân váy chữ A, chân váy xếp ly dáng xòe hay chân váy bút chì. Những bản phối này bám sát tủ đồ công sở, không chỉ tiện lợi mà còn tối ưu hóa chi phí mua sắm trang phục

Bước vào mùa hè, hãy ưu tiên những chiếc váy, áo trên chất liệu thô mộc như linen, lanh hay kaki bởi chúng mang đến cảm giác thoáng mát, dễ chịu khi nhiệt độ tăng cao. Bên cạnh đó, các gam màu nhạt, màu sáng hay màu pastel cũng mang lại cảm giác dịu nhẹ hơn dưới nắng hè gay gắt

Áo vest cách điệu ngắn tay nên được đưa vào các bản phối đi làm mùa này cùng váy dài. Quý cô có thể chọn cách mặc áo vest đơn lẻ cùng chân váy hoặc phối cùng áo hai dây, bra top và khoác hờ áo vest

Thêm một nốt nhạc thánh thót vào loạt trang phục đi làm từ chất liệu ren họa tiết trên chiếc váy dài nàng yêu thích nhất. Áo sơ mi xếp ly hoặc các thiết kế tối giản như áo phông cơ bản, blouse... đơn sắc đều có thể là ứng cử viên sáng giá để phối cùng

Chân váy lụa satin dáng ôm hoặc xòe cũng rất hữu ích để tạo nên những bản phối đa dạng

Áo vest cách điệu lược bỏ các chi tiết tay áo, ve cổ mang đến hình ảnh phóng khoáng, tự do và quyến rũ khi phối cùng chân váy dáng xòe

Đừng quên cropped top - kiểu áo thoáng mát nhất của mùa hè nàng không thể bỏ qua. Khi phối chiếc áo này cùng chân váy dài, nàng có thể vừa đi chơi vừa đi học, vừa đi làm vừa đi "quẩy" cùng bạn bè sau giờ tan tầm cùng vài món phụ kiện

Ảnh: Hương Boutique, IDUNN, LA studio