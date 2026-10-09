Những mẫu giày êm chân, hack dáng lý tưởng cho mùa lạnh cuối năm

Phối đầm hoa nhí cùng giày búp bê đế thấp, giày slingblack phối quần jeans xanh và áo len nhiều lớp layer, giày thể thao phối chân váy bí và áo khoác da dáng thể thao phóng khoáng...

Hóa cô nàng đồng quê điệu đà trong chiếc váy cotton họa tiết hoa nhí nối tầng xếp ly, viền phối ren và những viền bèo trên vai nhẹ nhàng. Hình ảnh hoàn hảo được tạo nên qua cách phối với giày búp bê quai ngang, đế phẳng ôm chân chắc chắn và vô cùng thoải mái ẢNH: CARAMELMONSTER

Chọn giày êm chân, tôn dáng - người bạn thời trang tốt nhất mùa lạnh

Nàng có thể thỏa sức chưng diện đủ mọi kiểu trang phục trong mùa lạnh, bất kể là váy ngắn hay quần shorts, quần jeans hay chân váy midi nhưng đôi giày đi cùng luôn cần được chăm chút kỹ lưỡng.

Một đôi giày êm chân, chắc chắn và vững chãi giúp mỗi bước chân thêm tự tin hơn. Chọn đúng mẫu giày phù hợp, bản phối trở nên sành điệu, hợp mốt và thể hiện đúng chất riêng trong thời trang của nàng.

Giày loafer là kiểu giày cổ điển tối giản, tiện dụng được các cô gái sành điệu yêu thích bậc nhất. Mùa thu đông, kiểu giày này được làm mới qua chất liệu da lộn - bề mặt da mịn mượt đặc trưng đi cùng những gam màu thời thượng như nâu be, đỏ rượu vang, xanh đen... tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho các bản phối màu trung tính ẢNH: @ROSETHEONEPL

Giày thể thao là lựa chọn đa phong cách mà mọi cô gái đều yêu thích trải nghiệm. Phom dáng thể thao với phần thân ôm sát, đế dày êm ái mang lại những bước chân vững chãi và uyển chuyển. Giày sneakers có thể phối cùng quần tây, quần ống rộng, quần denim, quần shorts, chân váy... hoặc bất cứ bản phối nào nàng chọn mặc xuống phố hôm nay

ẢNH: @ANNE THONG

Dép xỏ ngón là một trong số những lựa chọn thoáng mát và êm ái cho đôi chân trong tiết trời ngày thu dịu mát. Ở bản phối này, dép xỏ ngón màu nâu caramel được kết hợp cùng chân váy hai tầng phối cardigan, mang lại diện mạo nhẹ nhàng và nữ tính ẢNH: MARGAUX

Không phải giày Mary Jane hoặc giày búp bê thông thường, dáng giày đế thấp với phần quai ngang đặc trưng được kết hợp từ nhiều phom dáng giày cổ điển. Giày lưới họa tiết mang sắc đen xứng đáng là đôi giày đa năng, tiện dụng và lịch sự cho mọi không gian ẢNH: @ALICE CATHERINE

Mules màu bạc với phần gót hình khối trụ chắc chắn chính là điểm nhấn cho bản phối sơ mi trắng và quần jeans xanh. Gam màu silver vừa mang đến cảm giác đặc biệt, sự sang trọng và thanh lịch vừa trở thành một phụ kiện lấp lánh ẩn giấu dưới gót chân ẢNH: WHITE ON DENIM

Nếu yêu thích giày đế thấp, nàng không thể bỏ qua slingblack - kiểu giày có phần quai hậu vòng ra sau gót chân giúp tăng sự liên kết giữa giày và chân. Sắc màu nổi bật của giày khéo léo thu hút ánh nhìn và tạo nên sự khác biệt khi đi giữa phố đông ẢNH: @SUNSHINEFORLAETI

Giày họa tiết da báo trở lại mạnh mẽ trên bản đồ xu hướng. Những mảng màu họa tiết tuy chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong một bản phối nhưng lại tạo nên điểm nhìn ấn tượng - là sự kết nối với các sắc nâu trầm, beige, xám... mang đặc trưng của tủ đồ mùa lạnh ẢNH: @ELODIE ROMY

Hãy thử nghiệm nhiều bản phối với đôi giày mà nàng yêu thích, bởi vì không có một công thức cố định cho từng item thời trang. Giày gót thấp họa tiết trở nên đặc biệt hơn khi mặc cùng bộ đôi áo len đỏ tươi và quần jeans xanh thẫm ẢNH: @ELODIE ROMY



