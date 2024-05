Những mẫu túi thời trang bền vững mà tín đồ gen X, Z nhất định phải có

Sự gia tăng của việc mua sắm có ý thức bảo vệ môi trường đã thúc đẩy nhu cầu về các loại túi thời trang làm từ vật liệu bền vững. Các thương hiệu như Q-Tees (Mỹ), Pipatchara (Thái Lan) hay Comay Craft (Việt Nam) đang dẫn đầu bằng cách cung cấp túi thời trang được làm từ vật liệu thiên nhiên hoặc nguyên liệu tái chế, nhằm giảm tác động đến môi trường của thời trang.

Không chỉ thế, việc cá nhân hóa chiếc túi xách đã trở thành"thế mạnh" thời trang của những chiếc túi thủ công, chất liệu bền vững. Càng ngày các loại túi xách có thể tùy chỉnh, cho phép người tiêu dùng thể hiện phong cách độc đáo của mình thông qua các thiết kế riêng trên túi lại càng được ưa chuộng. Cho dù đó là chữ lồng, in lụa hay thêu, đính, in, dập trên quai, logo, mặt túi... đều sẽ là những chiếc "chìa khóa", là "mật mã" cá nhân khiến người tiêu dùng thời trang trở nên khác biệt không chỉ về hình thức mà còn thăng hạng về vị thế (do cùng lúc phản ánh được sở thích cá nhân và ý thức vì môi trường).

Túi xách dáng trụ từ cây lục bình được đan thủ công, có thể đựng điện thoại, đồ mỹ phẩm và một số vật dụng của chị em hợp được với hầu hết dáng váy, trang phục. Chị em dễ dàng mang túi đến các sự kiện hoặc các buổi gặp gỡ thân mật vào cuối tuần COMAY CRAFT

Chiếc túi xách quai dài hình chữ nhật mạnh mẽ và khỏe khoắn, có thể phối với những chiếc quần shorts trẻ trung và sơ mi tối giản, dùng được cả đi làm và đi chơi. Kết hợp thêm với bốt sành điệu, chị em có set đồ thời trang hoàn hảo với điểm nhấn là chiếc túi thủ công tinh tế, thanh lịch COMAY CRAFT

Dáng túi hình thang độc đáo có dây da chắc chắn mang đầy cảm hứng vintage, giúp chị em có thể diện những chiếc váy mềm, đội mũ cói và đi xăng đan ra biển hoặc dạo phố COMAY CRAFT

Hơi giống kiểu túi satchel cứng cáp, khỏe khoắn và thời thượng, những chiếc túi lục bình dáng vuông có tay xách làm từ cây trúc vừa độc đáo lại vừa tiện dụng trong mọi hoạt động từ đi làm đến đi chơi. Trang trí thêm chiếc khăn lụa và diện chiếc đầm maxi chị em trẻ trung và sành điệu hết nấc COMAY CRAFT

Mang hơi thở của sự thanh lịch những chiếc đầm maxi hoặc midi không tay sáng màu hoặc chấm bi nếu thiếu mất chiếc túi thủ công này sẽ coi như mất đi một điểm nhấn đáng giá cho các kỳ nghỉ ở biển hoặc các buổi dạo cuối tuần COMAY CRAFT