Những set đồ không thể thiếu của người phụ nữ hiện đại và thành đạt

Vẫn là "hình bóng" quen thuộc phủ sóng từ sàn diễn đến đường phố, áo lụa với thiết kế tinh giản nhưng vô cùng cầu kỳ trong từng đường may, chất liệu, đã mang tới sự cao cấp cùng vẻ đẹp thanh lịch đầy mê hoặc. Chi tiết cổ áo cách điệu trở thành điểm nhấn riêng biệt cùng cut out thú vị, kết hợp với chân váy xếp ly bản to và boots cá tính chắc chắn sẽ cho nàng bản phối thời thượng nhất trong năm nay