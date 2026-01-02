Những set đồ thu đông ghi điểm từ phom dáng đến phong cách

Giữa vô vàn lựa chọn quen thuộc trong mùa thu đông, đôi khi chính những set đồ tưởng chừng đơn giản lại mang đến hiệu quả thời trang bất ngờ.
Áo sơ mi xuyên thấu kết hợp cùng quần cạp cao trong mùa thu đông
Một trong những công thức thú vị nhất của mùa lễ hội năm nay là sự kết hợp giữa áo sơ mi xuyên thấu và quần cạp cao. Không quá cầu kỳ, không phô trương, bộ đôi này tạo nên vẻ ngoài gợi cảm vừa đủ, đủ để thu hút ánh nhìn nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch cần thiết. Phom quần cạp cao giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, trong khi chất liệu xuyên thấu của áo mang lại cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại và có chiều sâu.
Áo sơ mi xuyên thấu và quần cạp cao, bộ trang phục quyền lực để diện ngay bây giờ với chiếc áo sơ mi là tâm điểm chú ý. Mềm mại, thướt tha, với kiểu dáng lãng mạn. Được làm từ chất liệu chiffon lụa xuyên thấu màu nude gần giống với màu da của người mẫu, độ trong suốt của nó khéo léo tôn lên vòng 1. Không thể phủ nhận đây là một món đồ rất táo bạo, nhưng bạn có thể làm giảm bớt sự nổi bật bằng cách mặc nó bên trong áo ngực hoặc áo cùng màu hoặc màu đen tương phản.
Đi kèm với quần tây được thiết kế cạp cao và thắt lưng rộng giúp tôn dáng. Thu đông năm nay, thay vì chạy theo những set đồ quá nổi bật, hãy thử những sự kết hợp mới mẻ, tối giản hơn nhưng thông minh hơn.