Những set đồ thu đông ghi điểm từ phom dáng đến phong cách

Giữa vô vàn lựa chọn quen thuộc trong mùa thu đông, đôi khi chính những set đồ tưởng chừng đơn giản lại mang đến hiệu quả thời trang bất ngờ.

Áo sơ mi xuyên thấu kết hợp cùng quần cạp cao trong mùa thu đông

Lily James xuất hiện vô cùng thanh lịch trong chuyến đi dạo phố ở New York với phong cách gợi cảm vừa đủ ẢNH: @LILY JAMES

Một trong những công thức thú vị nhất của mùa lễ hội năm nay là sự kết hợp giữa áo sơ mi xuyên thấu và quần cạp cao. Không quá cầu kỳ, không phô trương, bộ đôi này tạo nên vẻ ngoài gợi cảm vừa đủ, đủ để thu hút ánh nhìn nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch cần thiết. Phom quần cạp cao giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, trong khi chất liệu xuyên thấu của áo mang lại cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại và có chiều sâu.

Ai nói trang phục lễ hội không thể gợi cảm? Thực tế, sự gợi cảm trong thời trang không nằm ở mức độ hở, mà ở cách bạn chọn lựa và tiết chế ẢNH: RUZA.VN

Áo sơ mi xuyên thấu và quần cạp cao, bộ trang phục quyền lực để diện ngay bây giờ với chiếc áo sơ mi là tâm điểm chú ý. Mềm mại, thướt tha, với kiểu dáng lãng mạn. Được làm từ chất liệu chiffon lụa xuyên thấu màu nude gần giống với màu da của người mẫu, độ trong suốt của nó khéo léo tôn lên vòng 1. Không thể phủ nhận đây là một món đồ rất táo bạo, nhưng bạn có thể làm giảm bớt sự nổi bật bằng cách mặc nó bên trong áo ngực hoặc áo cùng màu hoặc màu đen tương phản.

Trên sàn diễn, áo sơ mi xuyên thấu và quần tây của Macar với cổ áo cổ điển và hàng cúc cài phía trước thanh lịch ẢNH: MACAR

Đi kèm với quần tây được thiết kế cạp cao và thắt lưng rộng giúp tôn dáng. Thu đông năm nay, thay vì chạy theo những set đồ quá nổi bật, hãy thử những sự kết hợp mới mẻ, tối giản hơn nhưng thông minh hơn.

Áo blazer dáng ngắn kết hợp với quần tây ống đứng màu pastel là sự kết hợp thanh lịch mới cho công sở mùa này ẢNH: @NYSYLE

Cùng với áo khoác dài, quần tất và bốt cao cổ, quần shorts cũng là lựa chọn hoàn hảo cho mùa đông ẢNH: @YOYOCAO

Bộ trang phục quá khổ được tô điểm thêm bằng những chi tiết đầy màu sắc của các vũ công ba lê ẢNH: @HOLLIE MERCEDES PETERS

Ý tưởng bất ngờ và độc đáo: áo sơ mi denim kết hợp với quần thể thao, giày thể thao và phụ kiện nữ tính ẢNH: @MEANDEM



