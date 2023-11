Những vết chân chim ở mắt và điều cần biết khi xóa nếp nhăn bằng botox

Vết chân chim là gì?

Vết chân chim là một trong những dấu hiệu điển hình của sự lão hóa. Chúng là những nếp nhăn xuất hiện ở bên khóe mắt, hình dáng trông giống 3 chẽ của chân chim. Những nếp nhăn này được hình thành khi các cơ nhỏ ở hai bên mắt hoạt động (khi nheo mắt, cười, khóc, căng thẳng, buồn bã...).

Ban đầu, những vết chân chim chỉ xuất hiện khi bạn cười hay nheo mắt, sau đó thì biến mất một cách tự nhiên. Tuy nhiên, theo thời gian, những nếp nhăn này sẽ xuất hiện rõ nét ngay cả khi cơ mặt đang nghỉ ngơi @Mikkybeauty

Khi nào vết chân chim bắt đầu xuất hiện?

Quá trình lão hóa ở mỗi người sẽ khác nhau tùy vào di truyền. Thông thường, bạn có thể nhận thấy vết chân chim lần đầu tiên khi ở độ tuổi 25 - 30. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nam giới có xu hướng hình thành vết chân chim sớm hơn và sâu hơn so với nữ giới. Điều này có thể giải thích do nam giới ít sử dụng kem chống nắng và đeo kính râm hơn so với nữ giới.

Vết chân chim "mềm mại" là điều đáng mơ ước và cho thấy một cá nhân hạnh phúc. Khi chúng trở nên sâu sắc và cố định, điều đó có thể cho thấy sự căng thẳng, thất vọng và mất nhiều thời gian để đưa ra những quyết định khó khăn @Qimedicine

Tùy thuộc vào thói quen chăm sóc da và di truyền, vết chân chim có thể không xuất hiện cho đến khi ở độ tuổi 40. Do đó, phòng ngừa là chìa khóa để làm chậm sự phát triển của vết chân chim cũng như các nếp nhăn khác.



Mặc dù nếp nhăn, vết chân chim không phải là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhưng lòng tự trọng và sự tự tin của nhiều người lại bị ảnh hưởng khi họ cảm thấy mình trông mệt mỏi và già đi. May mắn thay, có những phương pháp điều trị có thể giúp loại bỏ hoặc giảm sự xuất hiện của vết nhăn. Hiện nay các bác sĩ chuyên khoa da liễu thường hay khuyên các chị em sử dụng một số biện pháp điều trị như tiêm botox, chất làm đầy hay dùng chỉ căng da.

Phương pháp tiêm botox giảm nếp nhăn ở vùng da quanh mắt rất phổ biến, sau khi bác sĩ tiêm chất này vào vùng da dưới mắt bạn, nó sẽ tạm thời xóa bỏ các nếp nhăn bằng cách làm tê liệt các cơ quanh mắt @drtorkian

Botox hoạt động bằng cách chặn các xung thần kinh liên lạc tại vùng tiêm, làm cho các cơ vùng đó tạm thời bị tê liệt nên ngoài việc làm giảm các nếp nhăn và làm căng da, chất này còn được dùng trong chữa trị chứng đau nửa đầu, đổ mồ hôi quá mức hay co thắt cơ bắp.

Phương pháp này thường có tác dụng khoảng từ 2 - 4 tháng, tùy thuộc vào mỗi người và số lượng botox mà bạn sử dụng. Tác dụng của phương pháp tiêm botox có thể sẽ kéo dài hơn vào những lần điều trị sau vì các cơ ở vùng quanh mắt bị suy yếu do không hoạt động trong thời gian dài.

Botox có phù hợp với da quanh mắt của người châu Á không?

Botox được biết đến là hoàn toàn an toàn và điều đó không thay đổi đối với những người có đôi mắt châu Á. Đây là phương pháp điều trị cực kỳ an toàn cho bất kỳ nhóm dân tộc nào và những người có đôi mắt châu Á hoàn toàn có thể tiêm botox. Suy cho cùng, những lời phàn nàn tương tự về tuổi già của người phương Tây cũng có thể được người châu Á bày tỏ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là có thể có sự khác biệt về các yếu tố như hình dạng khuôn mặt. Ví dụ, người Trung Quốc có thể có cơ hàm nổi bật hơn.

Một lý do khác khiến nhiều phụ nữ và nam giới châu Á không tin rằng botox dành cho họ là vì họ hiếm khi bị nếp nhăn @myethosspa

Tuy nhiên, điều đó không thay đổi sự thật rằng botox là phương pháp điều trị an toàn cho họ. Botox không chỉ có tác dụng làm phẳng những vết nhăn mà còn có tác dụng làm thon gọn và tạo đường nét cho khuôn mặt. Đàn ông và phụ nữ châu Á cũng có thể tiêm botox ở những vùng khác. Họ có xu hướng có khuôn mặt tròn hơn do mỡ tích tụ quanh mắt, má và miệng. Và mặc dù điều này "ngăn cản" họ có nếp nhăn nhưng nó cũng là nguyên nhân khiến người châu Á ít có được hình dạng khuôn mặt như mong muốn.

Phụ nữ châu Á cũng có thể tiêm botox ở những vùng khác. Họ có xu hướng có khuôn mặt tròn hơn do mỡ tích tụ quanh mắt, má và miệng @brightside

Botox và dysport (loại thuốc giảm sự xuất hiện thẩm mỹ của các nếp nhăn) phải được sử dụng hơi khác một chút ở bệnh nhân châu Á vì mí mắt của người châu Á nhỏ hơn một cách tự nhiên với giải phẫu mỡ khác nhau. Điều này sẽ dẫn đến nếp nhăn phía trên lông mi ít rõ ràng hơn (nếp nhăn mí mắt trên hay mí mắt trên). Đối với phụ nữ châu Á, nên sử dụng liều thấp hơn một chút vì nó mang lại kết quả tốt hơn so với liều tiêu chuẩn được sử dụng ở người châu Âu. Và vị trí tiêm botox cũng phải khác ở người châu Á để họ có thể có được vẻ ngoài tự nhiên hơn.



Bài viết với sự tư vấn chuyên môn của Dr.Hải Lê (Viện Thẩm mỹ Y khoa Dr. Hải Lê), Dr. Cường Nguyễn (Viện thẩm mỹ Kim Anh) và chuyên gia da liễu Hoàng Quỳnh Giao (Trung tâm chăm sóc da Acclear)