Những vết sẹo như là 'lời nhắc nhở' hằng ngày mà ta không muốn nói

Sẹo là một vấn đề lớn khiến tất cả chúng ta luôn phải lo lắng, cho dù vết sẹo là do tai nạn, sẹo phẫu thuật, sẹo lồi hay sẹo rỗ. Ngay cả khi bạn chọn dùng thực phẩm bổ sung hoặc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da một cách cẩn thận vết sẹo vẫn "trơ trơ" trên cơ thể. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người đã chuyển sang sử dụng công nghệ điều trị thẩm mỹ để xóa mờ sẹo, chăm sóc làn da tốt hơn và lấy lại sự tự tin trong cuộc sống.

Cách giảm và làm mờ sẹo - lựa chọn điều trị của bạn

Sẹo là một phần phổ biến trong cuộc sống mà hầu hết chúng ta đều gặp phải ở dạng này hay dạng khác blogs.bcm.

Cho dù đó là do tai nạn, phẫu thuật hay thậm chí là do mụn trứng cá, những vết này là cách tự nhiên để cơ thể chúng ta tự chữa lành. Chúng có thể nổi lên, phẳng hoặc lõm vào và chúng có thể có màu khác với màu da tự nhiên của bạn. Nhưng mặc dù chúng thường chỉ ở mức độ bề ngoài, nhưng cảm xúc của chúng ta về những vết sẹo có thể sâu sắc hơn nhiều. Đối với nhiều người, những vết sẹo có thể là lời nhắc nhở hằng ngày mà họ không muốn có. Đó là lý do tại sao chúng ta tìm đến các phương pháp điều trị được thiết kế đặc biệt để giảm sự xuất hiện của sẹo. Và tin tốt là có rất nhiều lựa chọn không phẫu thuật mang lại hiệu quả tuyệt vời cho những ứng viên phù hợp. Những phương pháp điều trị này thường ít xâm lấn hơn và cần ít thời gian hồi phục hơn.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi nhìn hoặc nghĩ về những vết sẹo của mình, đừng lo lắng. Có nhiều lựa chọn để giúp bạn cảm thấy thoải mái và tự tin hơn transformationsaesthetic

Hệ thống laser phân đoạn ICON giúp làm mờ sẹo

Sau khi da của bạn bị cắt hoặc bị tổn thương, sẹo sẽ hình thành như một phần của quá trình chữa lành tự nhiên. Mô sẹo, chủ yếu bao gồm một loại protein gọi là collagen, là kết quả của quá trình da tự phục hồi. Nó phát triển các mô mới để kéo vết thương của bạn lại với nhau và lấp đầy mọi khoảng trống do vết thương gây ra. Không phải tất cả các vết sẹo đều cần điều trị và nhiều vết sẹo sẽ mờ dần theo thời gian, nhưng nếu vết sẹo làm bạn khó chịu hoặc gây đau đớn thì các công nghệ mới có một số phương pháp điều trị có thể hữu ích.



Điều trị sẹo với hệ thống laser phân đoạn icon là một lựa chọn điều trị nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả để xóa sẹo transformationsaesthetic

Công nghệ này được phát triển bởi Cynosure, công ty hàng đầu thế giới về công nghệ laser phân đoạn để điều trị sẹo và liên quan đến việc sử dụng ánh sáng laser phân đoạn, phá vỡ mô sẹo và kích hoạt sản xuất mô mới. Icon mang lại kết quả đáng chú ý trên mọi loại da, kể cả da rất tối và rất sáng, đồng thời yêu cầu thời gian nghỉ dưỡng tối thiểu sau đó.



Morpheus8 - điều trị sẹo mụn

Sẹo mụn như lời nhắc nhở "cay đắng" về tình trạng da có thể xảy ra không chỉ ở tuổi dậy thì mà còn kéo dài đến tuổi trưởng thành lemon8

Morpheus8 đặc biệt hiệu quả trong việc điều trị sẹo mụn, hiện được coi là một trong những giải pháp không phẫu thuật hiệu quả nhất để giảm hoặc thậm chí loại bỏ hoàn toàn nhiều loại sẹo mụn dai dẳng. Trong quá trình điều trị sẹo mụn Morpheus8, các mũi kim siêu nhỏ xuyên nhẹ vào da, đồng thời sóng năng lượng RF tăng cường quá trình chữa lành. Tế bào của bạn sẽ nhanh chóng tái tạo và bắt đầu hình thành collagen mới. Phương pháp điều trị giảm sẹo này có thể giúp giảm bớt hoặc loại bỏ những vết sẹo đáng xấu hổ đó và giúp bạn lấy lại cảm giác hài lòng về bản thân.

Thời gian là tất cả

Nghiên cứu cho thấy rằng việc can thiệp sớm vào quá trình chữa lành vết sẹo bằng phương pháp lăn kim tần số vô tuyến có thể mang lại kết quả tốt hơn. Trước khi bắt đầu điều trị, bác sĩ thẩm mỹ sẽ đánh giá tình trạng vết sẹo của bạn để xác nhận rằng bạn là ứng viên phù hợp. Khi đến lúc thực hiện các thủ tục tiếp theo, bạn sẽ nhận được thông tin và hướng dẫn toàn diện để đảm bảo bạn đã chuẩn bị đầy đủ cho việc điều trị.

Xoa bóp vùng bị sẹo có thể là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để phá vỡ mô sẹo, đặc biệt là sau phẫu thuật drbankclinic

Điều trị bằng laser có thể giúp giảm sẹo?



Có, điều trị bằng laser có thể là một phương pháp hiệu quả để giảm sự xuất hiện của sẹo. Tương tự như các phương pháp điều trị dựa trên năng lượng khác như Morpheus8, công nghệ laser khai thác sức mạnh của năng lượng ánh sáng để nhắm đến các vấn đề khác nhau về da, bao gồm sẹo, tăng sắc tố, đường nhăn và nếp nhăn.

Liệu pháp mát xa trị sẹo



Xoa bóp vùng bị sẹo có thể là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để phá vỡ mô sẹo, đặc biệt là sau phẫu thuật. Kỹ thuật xoa bóp nhẹ nhàng có thể giúp cải thiện lưu thông máu đến khu vực đó, làm mềm mô sẹo và thậm chí ngăn ngừa sự hình thành sẹo lồi. Thông thường, bạn sẽ muốn bắt đầu phương pháp điều trị này khi vết thương đã lành hoàn toàn để tránh biến chứng.

Tại sao nên chọn laser để trị sẹo?



Điều trị bằng laser đặc biệt hữu ích đối với những vết sẹo có thể nhìn thấy và tương phản rõ rệt với vùng da xung quanh, thường là trường hợp sẹo trên mặt. Việc điều trị có thể nhắm mục tiêu và phá vỡ các mô sẹo, mang lại làn da mịn màng hơn, đều màu hơn.

Gần như tất cả mọi người đều có một vài vết sẹo trong suốt cuộc đời của mình. Phẫu thuật, chấn thương và các bệnh về da như mụn trứng cá đều có thể để lại dấu vết. Với các phương pháp điều trị để giảm sự xuất hiện của sẹo được chúng tôi liệt kê trên hy vọng mang lại cho bạn làn da mịn màng hơn, rõ ràng hơn và quan trọng tăng cường sự tự tin của bạn.

Bài viết với sự tư vấn chuyên môn từ đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ - Viện thẩm mỹ La Ratio TP.HCM