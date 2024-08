'Nữ hoàng thảm đỏ' Blake Lively rạng rỡ với những kiểu trang phục hoa

"Nữ hoàng thảm đỏ" Lively đã diện chiếc quần jeans thời trang cao cấp Valentino trị giá 28.000 AUD (hơn 458 triệu đồng) với đường cắt hoa dâm bụt và bộ đồ màu phấn từ BST xuân hè 2024 lấy cảm hứng từ chủ nghĩa tự do của nhà mốt Chanel. Giờ đây, niềm cảm hứng này đang "nở rộ" khi Lively bước ra ngoài ở Manhattan để mặc bốn bộ trang phục trong 24 giờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Blake Lively chính là bó hoa thời trang theo đúng nghĩa đen trong chuyến đi quảng bá cho bộ phim It Ends With Us.

Blake Lively quảng bá It Ends With Us tại Betty Blooms Pop-Up vào ngày 3.8.2024 tại New York. Cô mặc một chiếc váy ngắn lụa màu hồng Camellia với áo ba lỗ có dây xích làm từ hoa ép acrylic kết hợp bên ngoài @Blake Lively



"Nữ hoàng thảm đỏ" diện trang phục màu hồng sáng được làm từ váy ngắn Péro và áo khoác dài phù hợp với giày cao gót màu hồng Malone Souliers. Thiết kế được bao phủ bởi các vòng tròn nhựa thêu và liên kết với những bông hoa ép thật treo bên trong và mái tóc vàng của cô ấy cũng được tết và đính kết những bông hoa vải.

Lively trong chiếc váy Versace có hoa văn màu đỏ và trắng, quần tất màu vàng và giày cao gót Mary Jane màu đỏ. Cô để tóc xõa và gợn sóng @Gotham

Lively một lần nữa tiếp tục chủ đề hoa trong bộ đồ Chanel màu xanh lam, mặc áo sát nách và quần ống đứng @Gotham

Tiếp tục bộ tuxedo của Canada, cô nàng đeo chiếc túi xách bạc hình bông hoa ở thắt lưng có logo thương hiệu thời trang Pháp sau lưng, đeo trang sức của Lorraine Schwartz và Ofira, cùng đôi giày cao gót Louboutins màu xanh bụi bặm.

Lively mặc một chiếc váy midi ôm sát cơ thể có thêu hoa nhiều màu @Gotham

Bộ trang phục hoa cuối cùng của cô là một bó hoa mini của Oscar de la Renta. Kiểu dáng quây được tạo thành từ thiết kế hoa có họa tiết tạo thành phần ngực hơn ở phía trên và viền bất đối xứng ở phía dưới. Lively buộc tóc cao lên một nửa và đánh phấn mắt lấp lánh để tăng thêm vẻ quyến rũ. Người đẹp kết hợp với đôi giày cao gót có dây buộc. Chiếc váy Oscar De La Renta tương tự như người bạn thân Taylor Swift của cô đã mặc đến lễ trao giải Grammy 2021. Chiếc váy midi ôm sát cơ thể có thêu hoa nhiều màu do đồng giám đốc sáng tạo hiện tại của thương hiệu Mỹ là Laura Kim và Fernando Garcia thiết kế.

Blake Lively được nhìn thấy ở Manhattan vào ngày 4.8.2024, tại thành phố New York trong một chiếc váy sơ mi chấm bi kết hợp với bộ đồ denim họa tiết hoa @Robert Kamau

Chiếc váy đính đá nổi bật với chiếc ví hình nấm Judith Leiber x Katy Perry @Blake Lively

Blake Lively được nhìn thấy ở Upper West Side vào ngày 31.7.2024, tại thành phố New York @nystyle

Chiếc váy trắng hoa này mang phong cách "quý bà của Đại lộ Park" hơn những bộ trang phục lập dị khác của người mẹ có 4 nhóc tì nhưng vẫn mang lại vẻ ngoài sống động cổ điển từ những chiếc lông vũ trang trí trên đôi giày cao gót mũi nhọn cho đến những chiếc vòng đeo trên cổ tay.



Dựa vào khía cạnh hay thay đổi của mình, Lively đến Upper West Side với bộ váy màu pastel “thiên đường là nơi trên trái đất” của Dauphinette @nystyle

Nổi bật với hình minh họa bầu bĩnh và chiếc váy đính lông vũ, Lively hoàn thiện vẻ ngoài của mình với đôi Louboutin pha lê cầu vồng.



Người hâm mộ đang rất mong chờ bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn ăn khách của Colleen Hoover, với sự tham gia của "nữ hoàng thảm đỏ" Lively cùng nghệ sĩ Justin Baldoni. Lively đóng vai Lily có tên theo chủ đề, làm việc trong một cửa hàng hoa. Mối quan hệ của Lily với Ryle của Baldoni là trung tâm của câu chuyện, theo họ từ một khởi đầu đầy đam mê đến một mối quan hệ lạm dụng mà cô phải đấu tranh để từ bỏ.