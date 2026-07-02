Nửa kín nửa hở đầy lôi cuốn với trang phục đục lỗ thoáng mát

Trang phục đục lỗ là một kỹ thuật may mặc truyền thống đầy tinh tế, nổi bật với các lỗ nhỏ được viền chỉ gọn gàng tạo thành những dải hoa văn đối xứng hoặc hình hoa lá mềm mại. Sự đan xen giữa những khoảng hở mini và phần vải nền giúp trang phục mang một vẻ đẹp nửa kín nửa hở.
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Không chỉ chinh phục giới mộ điệu bằng tính thẩm mỹ, trang phục đục lỗ với hàng trăm ô đục nhỏ hoạt động như những "ô cửa thông gió" tự nhiên, giúp không khí lưu thông tốt hơn trên bề mặt vải, tạo cảm giác mát mẻ ngay cả trong những ngày nắng gắt.
Sự trở lại mạnh mẽ của phong cách lãng mạn với những chiếc váy trắng góp phần đưa trang phục đục lỗ trở thành tâm điểm. Sắc trắng tinh khôi kết hợp cùng phom váy dài dễ dàng thu hút ánh nhìn người đối diện.
Những họa tiết đục lỗ không chỉ mang lại sự thoáng nhẹ cho trang phục mà còn trở thành chi tiết trang trí cho trang phục. Phần đục lỗ với các hình hoa lá khác nhau giúp trang phục bớt sự đơn điệu.
Trang phục đục lỗ chính là sự giao thoa hoàn hảo giữa nét lãng mạn cổ điển và hơi thở phóng khoáng của thời trang hiện đại. Chỉ cần một chút khéo léo trong cách phối đồ và lưu ý khi bảo quản chất vải thô đặc trưng, bạn hoàn toàn có thể biến tấu trang phục đục lỗ thành "vũ khí thời trang" giúp bản thân luôn nổi bật trong mọi khoảnh khắc.