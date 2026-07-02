Nửa kín nửa hở đầy lôi cuốn với trang phục đục lỗ thoáng mát

Không chỉ chinh phục giới mộ điệu bằng tính thẩm mỹ, trang phục đục lỗ với hàng trăm ô đục nhỏ hoạt động như những "ô cửa thông gió" tự nhiên, giúp không khí lưu thông tốt hơn trên bề mặt vải, tạo cảm giác mát mẻ ngay cả trong những ngày nắng gắt.

Áo babydoll gây ấn tượng với họa tiết đục lỗ tỉ mỉ, chạy dọc theo thân và tay áo tạo nên những khoảng hở tinh tế trên nền vải nâu. Những đường chỉ thêu viền quanh từng ô lỗ nhỏ được xử lý vô cùng sắc nét, phối cùng chân váy ngắn tầng màu be và một đôi bốt cổ thấp để hoàn thiện vẻ ngoài hiện đại ẢNH: SALAVI

Tràn ngập sự nữ tính, các chi tiết đục lỗ trên nền vải trắng được sắp xếp khéo léo theo từng cụm hoa năm cánh nhỏ xíu. Các lỗ đục được thêu viền chắc chắn, phân bổ đều khắp các tầng layer của áo để tạo độ thoáng khí tối đa. Nên giặt tay nhẹ nhàng và tránh vắt quá mạnh để các lỗ thêu không bị biến dạng hay xô lệch phom dáng ban đầu ẢNH: SALAVI

Chiếc áo với chi tiết đục lỗ và các mũi thêu chỉ nổi đồng màu tạo nên kết cấu bề mặt vải thoáng mát. Độ thưa thớt vừa phải của các chi tiết đục lỗ giúp chiếc áo giữ được sự kín đáo cần thiết. Một chiếc chân váy ngắn tầng màu be sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để phối cùng chiếc áo nhẹ nhàng này ẢNH: SALAVI

Sự trở lại mạnh mẽ của phong cách lãng mạn với những chiếc váy trắng góp phần đưa trang phục đục lỗ trở thành tâm điểm. Sắc trắng tinh khôi kết hợp cùng phom váy dài dễ dàng thu hút ánh nhìn người đối diện.

Những chiếc đầm trắng với họa tiết hình học chạy dọc từ phần ngực xuống gấu váy tạo nên các khoảng xuyên thấu đầy lãng mạn trên nền vải thô. Hệ thống lỗ thêu không chỉ giúp chiếc váy nhẹ và thoáng hơn mà còn tạo hiệu ứng nổi khối tinh tế, khiến tổng thể trở nên sang trọng hơn rất nhiều so với những thiết kế tối giản thông thường ẢNH: @_WWNIE_

Chiếc đầm dài phủ kín họa tiết đục lỗ bản lớn mô phỏng hoa trà đang nở trông như một tác phẩm nghệ thuật thủ công. Sự đan xen giữa các mảng thêu đặc và khoảng đục lỗ khiến bề mặt vải bắt sáng đầy cuốn hút. Phối cùng vòng cổ hình vỏ sò hoặc các phụ kiện mang hơi thở biển cả hoàn hảo cho những kỳ nghỉ bên bờ đại dương ẢNH: @_BAOYEN.LITTLE

Những họa tiết đục lỗ không chỉ mang lại sự thoáng nhẹ cho trang phục mà còn trở thành chi tiết trang trí cho trang phục. Phần đục lỗ với các hình hoa lá khác nhau giúp trang phục bớt sự đơn điệu.

Chân váy dài thu hút mọi ánh nhìn bằng phần gấu váy được cắt răng cưa lượn sóng, kết hợp với các đường thêu đục lỗ hình lá dương xỉ uốn lượn vô cùng tinh xảo. Những lỗ đục nhỏ chạy viền quanh tà váy tạo nên hiệu ứng ánh sáng lấp lánh theo mỗi bước chuyển động, làm giảm bớt sự nặng nề của dáng váy dài vải thô ẢNH: @_TRCHAUQUIN_

Sự kết hợp độc đáo thể hiện ở phần chân váy với những dải họa tiết đục lỗ hình thoi xếp tầng đối xứng. Các ô đục lỗ được thêu khóa viền vô cùng chắc chắn, giúp cho phần gấu váy có độ rủ tự nhiên. Chỉ cần phối chiếc đầm này cùng một đôi giày baby màu đen có quai ngang là có thể tự tin xuống phố ẢNH: ORCHICSTUDIO

Đầm hai dây trễ vai với các họa tiết đục lỗ hình dây leo nhỏ nhắn bao phủ mềm mại từ phần cúp ngực cho đến tận gấu váy. Những đường kim mũi chỉ thêu bo tròn quanh các lỗ đục được thực hiện đều tăm tắp, phối cùng một chiếc vòng cổ màu trắng ngọc trai tối giản để sẵn sàng tỏa sáng trong mọi bữa tiệc ngoài trời ẢNH: ORCHICSUDIO

Trang phục đục lỗ chính là sự giao thoa hoàn hảo giữa nét lãng mạn cổ điển và hơi thở phóng khoáng của thời trang hiện đại. Chỉ cần một chút khéo léo trong cách phối đồ và lưu ý khi bảo quản chất vải thô đặc trưng, bạn hoàn toàn có thể biến tấu trang phục đục lỗ thành "vũ khí thời trang" giúp bản thân luôn nổi bật trong mọi khoảnh khắc.





