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Phá vỡ mọi giới hạn cùng trang phục quây gợi cảm

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
16/07/2026 10:00 GMT+7

Mùa này, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ và đầy bứt phá của những kiểu trang phục quây quyến rũ.

Từ những bộ đầm dạ tiệc lộng lẫy, trang phục dạo phố sành điệu đến trang phục bơi nóng bỏng, trang phục quây đang khẳng định vị thế "nữ hoàng" của mùa hè năm nay.

Phá vỡ mọi giới hạn cùng trang phục quây gợi cảm- Ảnh 1.

Công thức phối áo quây cùng chân váy dài với sắc màu tương phản là minh chứng rõ nhất cho tư duy thời trang hiện đại. Sự kết hợp kinh điển nhưng không lỗi thời này dễ dàng tôn lên triệt để vẻ quyến rũ của người mặc

ẢNH: KHIẾT

Phá vỡ mọi giới hạn cùng trang phục quây gợi cảm- Ảnh 2.

Tôn lên vẻ đẹp sang trọng tại các buổi tiệc với set đầm đen - trắng đối lập, phần áo quây thiết kế kiểu peplum xòe rộng, kết hợp phần chân váy đen xẻ tà cao khoe trọn đôi chân thon dài, vừa đủ quyến rũ nhưng vẫn đủ thanh lịch

ẢNH: KHIẾT

Phá vỡ mọi giới hạn cùng trang phục quây gợi cảm- Ảnh 3.

Chiếc đầm dạ tiệc quây màu kem tôn da, với chất liệu voan bồng kết hợp chân váy xòe trẻ trung. Chi tiết xếp nếp ở phần ngực tạo điểm nhấn tinh tế, giúp tôn lên vòng 1 gợi cảm. Kết hợp với túi xách trắng kem cùng tông váy dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: KHIẾT

Phá vỡ mọi giới hạn cùng trang phục quây gợi cảm- Ảnh 4.

Không chỉ dành riêng cho những bữa tiệc, trang phục quây còn được ứng dụng rộng rãi trong thời trang dạo phố. Set trang phục với áo quây dáng crop top tôn lên vòng eo nhỏ, phối với quần ống loe cùng tông hoàn thiện phong cách monochrome cá tính

ẢNH: MYAN

Phá vỡ mọi giới hạn cùng trang phục quây gợi cảm- Ảnh 5.

Để tránh sự gợi cảm quá đà của thiết kế quây, người mặc chỉ cần khoác ngoài một chiếc áo vest hoặc trench coat dễ dàng đem đến sự quyền lực và chỉn chu trong môi trường công sở

ẢNH: WHITE CHIC

Phá vỡ mọi giới hạn cùng trang phục quây gợi cảm- Ảnh 6.

Set đồ denim màu xanh đen mực đầy ấn tượng gồm áo quây dáng corset và chân váy ngắn xếp ly tầng. Chiếc áo quây corset được may với các đường gân nổi giúp định hình phom ngực và siết eo triệt để, phần gấu áo cắt vát nhọn độc đáo, phối cùng chân váy xếp ly ngắn hài hòa

ẢNH: LSOUL

Phá vỡ mọi giới hạn cùng trang phục quây gợi cảm- Ảnh 7.

Sự trỗi dậy của xu hướng coquette tiếp tục được lăng xê qua những bản phối sắc hồng ngọt nhơn. Set đồ thun tăm co giãn mang sắc hồng pastel, áo quây dáng dài được thiết kế với dây buộc mảnh qua cổ, viền ngực phối ren trắng cùng bông hoa 3D nhỏ nhắn làm điểm nhấn, kết hợp hoàn hảo cùng chiếc quần dài tôn đôi chân một cách triệt để

ẢNH: SO DÓPE CLUB

 

trang phục quây áo quây peplum váy quây váy cúp ngực

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