Phá vỡ mọi giới hạn cùng trang phục quây gợi cảm

Từ những bộ đầm dạ tiệc lộng lẫy, trang phục dạo phố sành điệu đến trang phục bơi nóng bỏng, trang phục quây đang khẳng định vị thế "nữ hoàng" của mùa hè năm nay.
Công thức phối áo quây cùng chân váy dài với sắc màu tương phản là minh chứng rõ nhất cho tư duy thời trang hiện đại. Sự kết hợp kinh điển nhưng không lỗi thời này dễ dàng tôn lên triệt để vẻ quyến rũ của người mặc
ẢNH: KHIẾT
Tôn lên vẻ đẹp sang trọng tại các buổi tiệc với set đầm đen - trắng đối lập, phần áo quây thiết kế kiểu peplum xòe rộng, kết hợp phần chân váy đen xẻ tà cao khoe trọn đôi chân thon dài, vừa đủ quyến rũ nhưng vẫn đủ thanh lịch
Chiếc đầm dạ tiệc quây màu kem tôn da, với chất liệu voan bồng kết hợp chân váy xòe trẻ trung. Chi tiết xếp nếp ở phần ngực tạo điểm nhấn tinh tế, giúp tôn lên vòng 1 gợi cảm. Kết hợp với túi xách trắng kem cùng tông váy dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn
Không chỉ dành riêng cho những bữa tiệc, trang phục quây còn được ứng dụng rộng rãi trong thời trang dạo phố. Set trang phục với áo quây dáng crop top tôn lên vòng eo nhỏ, phối với quần ống loe cùng tông hoàn thiện phong cách monochrome cá tính
ẢNH: MYAN
Để tránh sự gợi cảm quá đà của thiết kế quây, người mặc chỉ cần khoác ngoài một chiếc áo vest hoặc trench coat dễ dàng đem đến sự quyền lực và chỉn chu trong môi trường công sở
ẢNH: WHITE CHIC
Set đồ denim màu xanh đen mực đầy ấn tượng gồm áo quây dáng corset và chân váy ngắn xếp ly tầng. Chiếc áo quây corset được may với các đường gân nổi giúp định hình phom ngực và siết eo triệt để, phần gấu áo cắt vát nhọn độc đáo, phối cùng chân váy xếp ly ngắn hài hòa
ẢNH: LSOUL
Sự trỗi dậy của xu hướng coquette tiếp tục được lăng xê qua những bản phối sắc hồng ngọt nhơn. Set đồ thun tăm co giãn mang sắc hồng pastel, áo quây dáng dài được thiết kế với dây buộc mảnh qua cổ, viền ngực phối ren trắng cùng bông hoa 3D nhỏ nhắn làm điểm nhấn, kết hợp hoàn hảo cùng chiếc quần dài tôn đôi chân một cách triệt để
ẢNH: SO DÓPE CLUB
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cấp ngày 24/3/2020
Tổng biên tập
Nguyễn Ngọc Toàn
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