Phá vỡ sự đơn điệu với áo oversized đầy ngẫu hứng

Từ một món đồ mang đậm tinh thần đường phố, áo oversized với phom rộng ngày nay đã trở thành 'tấm canvas' để các tín đồ thời trang tự do sáng tạo phong cách.
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Không còn đơn thuần là trang phục mặc cho sự thoải mái, áo oversized đang góp phần định hình xu hướng "less is more" với những bản phối tưởng chừng ngẫu hứng nhưng lại tạo hiệu ứng thị giác vô cùng ấn tượng.
Một trong những bản phối được yêu thích nhất với áo oversized là phối theo phong cách giấu quần, kết hợp cùng quần shorts hoặc chân váy ngắn bên trong dễ dàng tôn lên đôi chân dài mà vẫn giữ được vẻ kín đáo cần thiết.
Không khó để nhận ra sức hút của áo oversized nằm ở khả năng thích nghi với gần như mọi phong cách. Chỉ cần thêm một vài họa tiết hoặc những hình ảnh khác biệt in trên áo là có thể dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.
Ngược lại với những bản phối nhiều màu sắc, phong cách monochrome luôn giữ vị trí đặc biệt trong thời trang bởi vẻ đẹp vượt thời gian. Chỉ với một màu sắc trên trang phục vẫn dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài cá tính mà vẫn kín đáo.
Với những cô nàng theo đuổi phong cách đường phố hiện đại, áo thun oversized graphic luôn là lựa chọn gần như không thể thiếu.
Một chiếc áo oversized rộng vừa đủ, một bản phối khéo léo cùng chút tinh tế trong lựa chọn phụ kiện chính là công thức giúp phái đẹp phá vỡ sự đơn điệu, làm mới diện mạo mỗi ngày và tự tin khẳng định dấu ấn thời trang theo cách rất riêng của mình.