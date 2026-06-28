  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phá vỡ sự đơn điệu với áo oversized đầy ngẫu hứng

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
28/06/2026 16:00 GMT+7

Từ một món đồ mang đậm tinh thần đường phố, áo oversized với phom rộng ngày nay đã trở thành 'tấm canvas' để các tín đồ thời trang tự do sáng tạo phong cách.

Không còn đơn thuần là trang phục mặc cho sự thoải mái, áo oversized đang góp phần định hình xu hướng "less is more" với những bản phối tưởng chừng ngẫu hứng nhưng lại tạo hiệu ứng thị giác vô cùng ấn tượng.

Một trong những bản phối được yêu thích nhất với áo oversized là phối theo phong cách giấu quần, kết hợp cùng quần shorts hoặc chân váy ngắn bên trong dễ dàng tôn lên đôi chân dài mà vẫn giữ được vẻ kín đáo cần thiết.

Phá vỡ sự đơn điệu với áo oversized đầy ngẫu hứng- Ảnh 1.

Mang đậm tinh thần đường phố khi kết hợp áo thun dáng rộng màu đen xắn tay với họa tiết in nổi bật cùng chân váy dáng ngắn màu hồng ngọt ngào bên trong, tạo nên một tổng thể giấu quần phá cách

ẢNH:@_BAOYEN.LITTLE

Phá vỡ sự đơn điệu với áo oversized đầy ngẫu hứng- Ảnh 2.

Dịu mát trong những ngày giao mùa với áo dệt kim tay dài phom rộng màu xanh biển nhạt, được làm từ chất liệu len mỏng nhẹ. Phối cùng quần shorts trắng bên trong, phù hợp cho đi du lịch ngoài trời

ẢNH :@_RIINNAXX

Phá vỡ sự đơn điệu với áo oversized đầy ngẫu hứng- Ảnh 3.

Áo thun oversized màu trắng có viền cổ và họa tiết chữ màu đỏ mang đến một diện mạo năng động, phối cùng quần váy bí ngắn màu đỏ đô bên trong vừa kín đáo lại vừa tôn dáng

ẢNH :@_RIINNAXX

Không khó để nhận ra sức hút của áo oversized nằm ở khả năng thích nghi với gần như mọi phong cách. Chỉ cần thêm một vài họa tiết hoặc những hình ảnh khác biệt in trên áo là có thể dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Phá vỡ sự đơn điệu với áo oversized đầy ngẫu hứng- Ảnh 4.

Áo thun oversized sắc đen được làm mới hoàn toàn bằng những bông hoa rực rỡ sắc màu đan xen một bên thân áo. Thiết kế áo rộng thoải mái, dễ dàng di chuyển khi mặc, chỉ cần phối thêm một chiếc quần shorts tối giản cho những ngày nắng nóng xuống phố

ẢNH: @_RIINNAXX

Phá vỡ sự đơn điệu với áo oversized đầy ngẫu hứng- Ảnh 5.

Set đồ xuống phố đầy năng động với chiếc áo thun oversized cổ tròn, gây ấn tượng bởi phần tay áo xoắn nhẹ và họa tiết chữ thêu sắc hồng nữ tính. Phối cùng quần shorts jeans, tạo nên một diện mạo khỏe khoắn cho người mặc

ẢNH: @_LNB._.NHU

Ngược lại với những bản phối nhiều màu sắc, phong cách monochrome luôn giữ vị trí đặc biệt trong thời trang bởi vẻ đẹp vượt thời gian. Chỉ với một màu sắc trên trang phục vẫn dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài cá tính mà vẫn kín đáo.

Phá vỡ sự đơn điệu với áo oversized đầy ngẫu hứng- Ảnh 6.

Chiếc áo oversized cổ chữ V phom rộng màu trắng làm từ chất vải mềm mịn, nhấn nhá bằng họa tiết chữ đen basic. Diện cùng quần shorts phom ôm màu trắng bên trong để tạo phong cách tone sur tone cuốn hút

ẢNH: @_LNB._.NHU

Phá vỡ sự đơn điệu với áo oversized đầy ngẫu hứng- Ảnh 7.

Chiếc áo sweater oversized sắc đỏ đô với họa tiết chữ và ngôi sao trắng. Phom dáng rộng và dài dễ dàng phối cùng các kiểu chân váy ngắn hoặc quần shorts để tôn lên đôi chân thon gọn

ẢNH: @_LNB._.NHU .

Với những cô nàng theo đuổi phong cách đường phố hiện đại, áo thun oversized graphic luôn là lựa chọn gần như không thể thiếu.

Phá vỡ sự đơn điệu với áo oversized đầy ngẫu hứng- Ảnh 8.

Áo thun oversized đầy bụi bặm hơn nhờ mảng họa tiết nền đen chữ đỏ bản lớn cá tính trước ngực. Phối cùng quần shorts jeans với phần tua rua ấn tượng, tự tin cho những ngày xuống phố

ẢNH: @_BAOYEN.LITTLE


Một chiếc áo oversized rộng vừa đủ, một bản phối khéo léo cùng chút tinh tế trong lựa chọn phụ kiện chính là công thức giúp phái đẹp phá vỡ sự đơn điệu, làm mới diện mạo mỗi ngày và tự tin khẳng định dấu ấn thời trang theo cách rất riêng của mình.

áo oversized áo thun oversized áo dáng rộng Áo thun Y2K

Bài viết khác

Đừng ngại thử chân váy da để khẳng định chất riêng biệt

Đừng ngại thử chân váy da để khẳng định chất riêng biệt

Làm mới tủ đồ với những kiểu mũ thời trang

Làm mới tủ đồ với những kiểu mũ thời trang

Váy ren thêu hoa, điểm nhấn kiêu kỳ cho phong cách mùa hạ

Váy ren thêu hoa, điểm nhấn kiêu kỳ cho phong cách mùa hạ

Chấm bi ngọt ngào giúp nàng làm mới phong cách suốt mùa hè

Chấm bi ngọt ngào giúp nàng làm mới phong cách suốt mùa hè

Công thức phối đồ màu be thanh lịch giúp nàng công sở mặc đẹp mỗi ngày

Công thức phối đồ màu be thanh lịch giúp nàng công sở mặc đẹp mỗi ngày

Không cần hở bạo, váy xẻ tà vẫn khiến nàng nổi bật

Không cần hở bạo, váy xẻ tà vẫn khiến nàng nổi bật

Mặc đẹp không khó ngày hè với những kiểu áo tay ngắn

Mặc đẹp không khó ngày hè với những kiểu áo tay ngắn

Váy dài hai dây, sức hút vượt thời gian của quý cô hiện đại

Váy dài hai dây, sức hút vượt thời gian của quý cô hiện đại

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top