Phá vỡ sự đơn điệu với áo oversized đầy ngẫu hứng

Không còn đơn thuần là trang phục mặc cho sự thoải mái, áo oversized đang góp phần định hình xu hướng "less is more" với những bản phối tưởng chừng ngẫu hứng nhưng lại tạo hiệu ứng thị giác vô cùng ấn tượng.

Một trong những bản phối được yêu thích nhất với áo oversized là phối theo phong cách giấu quần, kết hợp cùng quần shorts hoặc chân váy ngắn bên trong dễ dàng tôn lên đôi chân dài mà vẫn giữ được vẻ kín đáo cần thiết.

Mang đậm tinh thần đường phố khi kết hợp áo thun dáng rộng màu đen xắn tay với họa tiết in nổi bật cùng chân váy dáng ngắn màu hồng ngọt ngào bên trong, tạo nên một tổng thể giấu quần phá cách ẢNH:@_BAOYEN.LITTLE

Dịu mát trong những ngày giao mùa với áo dệt kim tay dài phom rộng màu xanh biển nhạt, được làm từ chất liệu len mỏng nhẹ. Phối cùng quần shorts trắng bên trong, phù hợp cho đi du lịch ngoài trời ẢNH :@_RIINNAXX

Áo thun oversized màu trắng có viền cổ và họa tiết chữ màu đỏ mang đến một diện mạo năng động, phối cùng quần váy bí ngắn màu đỏ đô bên trong vừa kín đáo lại vừa tôn dáng ẢNH :@_RIINNAXX

Không khó để nhận ra sức hút của áo oversized nằm ở khả năng thích nghi với gần như mọi phong cách. Chỉ cần thêm một vài họa tiết hoặc những hình ảnh khác biệt in trên áo là có thể dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Áo thun oversized sắc đen được làm mới hoàn toàn bằng những bông hoa rực rỡ sắc màu đan xen một bên thân áo. Thiết kế áo rộng thoải mái, dễ dàng di chuyển khi mặc, chỉ cần phối thêm một chiếc quần shorts tối giản cho những ngày nắng nóng xuống phố ẢNH: @_RIINNAXX

Set đồ xuống phố đầy năng động với chiếc áo thun oversized cổ tròn, gây ấn tượng bởi phần tay áo xoắn nhẹ và họa tiết chữ thêu sắc hồng nữ tính. Phối cùng quần shorts jeans, tạo nên một diện mạo khỏe khoắn cho người mặc ẢNH: @_LNB._.NHU

Ngược lại với những bản phối nhiều màu sắc, phong cách monochrome luôn giữ vị trí đặc biệt trong thời trang bởi vẻ đẹp vượt thời gian. Chỉ với một màu sắc trên trang phục vẫn dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài cá tính mà vẫn kín đáo.

Chiếc áo oversized cổ chữ V phom rộng màu trắng làm từ chất vải mềm mịn, nhấn nhá bằng họa tiết chữ đen basic. Diện cùng quần shorts phom ôm màu trắng bên trong để tạo phong cách tone sur tone cuốn hút ẢNH: @_LNB._.NHU

Chiếc áo sweater oversized sắc đỏ đô với họa tiết chữ và ngôi sao trắng. Phom dáng rộng và dài dễ dàng phối cùng các kiểu chân váy ngắn hoặc quần shorts để tôn lên đôi chân thon gọn ẢNH: @_LNB._.NHU .

Với những cô nàng theo đuổi phong cách đường phố hiện đại, áo thun oversized graphic luôn là lựa chọn gần như không thể thiếu.

Áo thun oversized đầy bụi bặm hơn nhờ mảng họa tiết nền đen chữ đỏ bản lớn cá tính trước ngực. Phối cùng quần shorts jeans với phần tua rua ấn tượng, tự tin cho những ngày xuống phố ẢNH: @_BAOYEN.LITTLE



Một chiếc áo oversized rộng vừa đủ, một bản phối khéo léo cùng chút tinh tế trong lựa chọn phụ kiện chính là công thức giúp phái đẹp phá vỡ sự đơn điệu, làm mới diện mạo mỗi ngày và tự tin khẳng định dấu ấn thời trang theo cách rất riêng của mình.