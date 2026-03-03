Phối áo sơ mi cùng gile, công thức 'vàng' cho phong cách thanh lịch

Trong bảng màu trung tính, gile ghi sáng được xem là “quân bài an toàn” nhờ khả năng thích nghi linh hoạt với nhiều bối cảnh. Áo gile dáng ôm nhẹ, điểm xuyết túi giả và hàng khuy kim loại ở eo giúp phần thân trên trông gọn gàng hơn. Kết hợp cùng sơ mi trắng bên trong vừa thanh lịch lại không quá hở hang