Phối áo sơ mi cùng gile, công thức 'vàng' cho phong cách thanh lịch

Sự trở lại mạnh mẽ của gile và áo sơ mi trong những mùa gần đây đã mở ra một chương mới cho phong cách công sở hiện đại.
Không chạy theo xu hướng ngắn hạn, áo gile phối cùng sơ mi và quần tây cho thấy sức hút của sự tiết chế.
Gile đen dáng ôm với hàng khuy kim loại nổi bật tạo điểm nhấn rõ ràng, giúp vòng eo được định hình sắc nét. Bên trong, áo sơ mi trắng cổ nhọn đóng vai trò như lớp nền sáng, hoàn thiện với quần tây cùng tông áo gile hài hòa để hoàn thiện phong cách thanh lịch của quý cô công sở
ẢNH: @2FLEURS.VN_
Với những ai yêu thích sự thanh lịch nhưng không muốn cảm giác cứng nhắc, gile dáng suông nhẹ mang lại lựa chọn linh hoạt hơn. Các nếp gấp được xử lý đối xứng từ vai xuống ngực giúp phom áo giữ được sự gọn gàng
ẢNH: @FASHION.BY.GILAN
Khi kết hợp cùng sơ mi trắng tay dài và quần ống thẳng tông tối có đường may dọc rõ nét. Cách phối này phù hợp cho những ngày làm việc kéo dài hoặc các buổi gặp gỡ cần sự nghiêm túc vừa phải
ẢNH: LALULILL
Trong nhóm phong cách tối giản, gile tông nâu nhạt mang đến cảm giác sang trọng. Thiết kế ôm vừa, chiết eo nhẹ giúp phom áo gọn gàng mà không tạo áp lực lên vóc dáng
ẢNH: ELLA DORA
Áo sơ mi trắng cổ cơ bản đóng vai trò làm nền, trong khi quần tây đồng màu với gile tạo sự liền mạch về mặt thị giác
ẢNH: PANTIO
Trong bảng màu trung tính, gile ghi sáng được xem là “quân bài an toàn” nhờ khả năng thích nghi linh hoạt với nhiều bối cảnh. Áo gile dáng ôm nhẹ, điểm xuyết túi giả và hàng khuy kim loại ở eo giúp phần thân trên trông gọn gàng hơn. Kết hợp cùng sơ mi trắng bên trong vừa thanh lịch lại không quá hở hang
ẢNH: @2FLEURS.VN_
Với hơi hướng menswear nhẹ, gile denim mang đến một góc nhìn khác cho công thức quen thuộc. Phom áo ôm vừa, cổ chữ V sâu vừa phải cùng hàng khuy nhỏ đồng màu tạo cảm giác chắc dáng. Quần denim có ly trước rõ ràng, giúp đôi chân trông thẳng và dài hơn cho người diện
ẢNH: V-SIXTYFOUR
Gile xám than với đường chiết eo nhẹ và hàng khuy dọc thân áo, bên trong là sơ mi sáng màu. Áo sơ mi với tay phồng nữ tính, chất liệu voan giúp thoải mái khi mặc. Sắc xám than đơn giản nhưng sang trọng, phù hợp môi trường công sở chuyên nghiệp
ẢNH: WHITE CHIC
