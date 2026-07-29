Phối đồ thu 2026 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính

Chào thu 2026 với trang phục màu trung tính

Bản phối công sở mang gam màu nâu nhạt đem đến cảm giác ấm áp và thanh lịch. Sự tinh tế được gửi gắm qua độ chuyển của màu sắc trên từng loại chất liệu - vải tơ óng bắt sáng và mềm nhẹ, chân váy tuýt si đứng dáng và ít nhăn nhàu. Sự kết hợp mang đến vẻ ngoài hoàn hảo cho cô nàng yêu vẻ đẹp thời thượng của trang phục màu trung tính ẢNH: SIXDO

Bảng màu trung tính bao gồm các màu cơ bản như trắng, đen, xám, ghi, nâu, be, kem, nâu xám... Các gam màu này có độ bão hòa thấp, đóng vai trò làm nền và cân bằng thị giác trong thời trang, nội thất và thiết kế đồ họa.

Mùa thu đông hằng năm luôn là mùa "lên ngôi" của trang phục màu trung tính. Tủ đồ công sở, dạo phố, trang phục hằng ngày đến thời trang dự tiệc, dự sự kiện đều không thể vắng bóng những sắc màu trứ danh - đầm công sở màu trắng, đen, beige; áo khoác màu nâu caramel, nâu sô cô la; quần ống rộng, blazer và gile màu xám bạc...

Giữ trọn tinh thần thanh lịch vượt thời gian, sắc trắng kem luôn khiến người nhìn phải dừng lại lâu hơn. Set đồ mang sắc cream khai thác trọn vẹn các yếu tố thẩm mỹ hòa quyện từ sự khác biệt về chất liệu, cách phối đồ layer xếp tầng... Trang phục mang cấu trúc tối giản nhưng vẫn làm nổi bật phong cách hiện đại, tinh tế ẢNH: MAISON LEENAA

Hướng đến cảm giác mát mẻ và sự dễ chịu, nàng hãy chọn phối đồ thu với gam màu trung tính lạnh qua sự hòa quyện của màu xanh lam, nâu xám hay xám be. Thiết kế đầm dáng dài có chi tiết cổ lật đầy sáng tạo, tay chườm thoải mái và chiếc nơ nhỏ nhắn định vị vòng eo ẢNH: MAISON LEENAA

Hầu hết các gam màu trung tính đều có thể kết hợp cùng nhau và tạo nên sự hỗ trợ tối đa về màu sắc. Gam màu xanh lam nhạt và sắc beige hòa quyện, giúp nàng ghi dấu ấn khó quên cho diện mạo đi làm trong những ngày đầu thu ẢNH: MAISON LEENAA

Hòa vào mọi chuyển động của đời sống đô thị qua bảng màu hài hòa đa sắc, các tông màu trung tính đơn sắc mở ra vô số khả năng kết hợp lẫn nhau, qua đó giúp tủ đồ của quý cô trở nên linh hoạt và đa năng hơn. Set đồng bộ màu xám được điểm xuyết đường viền trắng phối cùng giày và túi mang gam vàng pastel; áo kiểu màu trắng và chân váy xanh ô liu là hai bản phối thanh lịch, tối giản để nàng diện đi làm, đi tiệc ẢNH: MAISON LEENAA, DMC BY DOMANHCUONG

Trang phục màu trung tính ấm với các đại diện như trắng kem, vàng nhạt, nâu ngả vàng, sắc nâu caramel, nâu be... mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi và sự vững chãi. Một gợi ý cho trang phục công sở hằng ngày là bản phối chân váy bút chì màu nâu và áo kẻ trắng cổ cách điệu ẢNH: MAISON LEENAA

Các phom dáng cổ điển được làm mới, tinh chỉnh và tiết chế để khi phối cùng bảng màu trung tính, mỗi bộ trang phục đều giữ được sự chỉn chu, chuyên nghiệp nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng và cuốn hút ẢNH: SIXDO

Nếu yêu thích sự đơn giản, hãy chọn các gam trung tính thuần túy. Sắc trắng mang lại cảm giác tinh khiết và sự sạch sẽ, sắc đen ghi dấu vẻ ngoài quyền lực và sang trọng thì gam màu xám và ghi tạo cảm giác hiện đại và lịch lãm ẢNH: SIXDO



