  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phối đồ thu 2026 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính

Kim Ngọc
Kim Ngọc
29/07/2026 10:00 GMT+7

Các gam màu trung tính (neutrals) đang có sự trở lại đầy mạnh mẽ trong những ngày đầu thu 2026. Cách phối đồ thu đơn giản mà vẫn sang xịn là sự tổng hòa của bảng màu nền tảng và các phom dáng cổ điển giàu tính ứng dụng.

Chào thu 2026 với trang phục màu trung tính

Phối đồ thu 2026 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính - Ảnh 1.

Bản phối công sở mang gam màu nâu nhạt đem đến cảm giác ấm áp và thanh lịch. Sự tinh tế được gửi gắm qua độ chuyển của màu sắc trên từng loại chất liệu - vải tơ óng bắt sáng và mềm nhẹ, chân váy tuýt si đứng dáng và ít nhăn nhàu. Sự kết hợp mang đến vẻ ngoài hoàn hảo cho cô nàng yêu vẻ đẹp thời thượng của trang phục màu trung tính

ẢNH: SIXDO

Bảng màu trung tính bao gồm các màu cơ bản như trắng, đen, xám, ghi, nâu, be, kem, nâu xám... Các gam màu này có độ bão hòa thấp, đóng vai trò làm nền và cân bằng thị giác trong thời trang, nội thất và thiết kế đồ họa.

Mùa thu đông hằng năm luôn là mùa "lên ngôi" của trang phục màu trung tính. Tủ đồ công sở, dạo phố, trang phục hằng ngày đến thời trang dự tiệc, dự sự kiện đều không thể vắng bóng những sắc màu trứ danh - đầm công sở màu trắng, đen, beige; áo khoác màu nâu caramel, nâu sô cô la; quần ống rộng, blazer và gile màu xám bạc...

Phối đồ thu 2026 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính - Ảnh 2.

Giữ trọn tinh thần thanh lịch vượt thời gian, sắc trắng kem luôn khiến người nhìn phải dừng lại lâu hơn. Set đồ mang sắc cream khai thác trọn vẹn các yếu tố thẩm mỹ hòa quyện từ sự khác biệt về chất liệu, cách phối đồ layer xếp tầng... Trang phục mang cấu trúc tối giản nhưng vẫn làm nổi bật phong cách hiện đại, tinh tế

ẢNH: MAISON LEENAA

Phối đồ thu 2026 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính - Ảnh 3.

Hướng đến cảm giác mát mẻ và sự dễ chịu, nàng hãy chọn phối đồ thu với gam màu trung tính lạnh qua sự hòa quyện của màu xanh lam, nâu xám hay xám be. Thiết kế đầm dáng dài có chi tiết cổ lật đầy sáng tạo, tay chườm thoải mái và chiếc nơ nhỏ nhắn định vị vòng eo

ẢNH: MAISON LEENAA

Phối đồ thu 2026 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính - Ảnh 4.

Hầu hết các gam màu trung tính đều có thể kết hợp cùng nhau và tạo nên sự hỗ trợ tối đa về màu sắc. Gam màu xanh lam nhạt và sắc beige hòa quyện, giúp nàng ghi dấu ấn khó quên cho diện mạo đi làm trong những ngày đầu thu

ẢNH: MAISON LEENAA

Phối đồ thu 2026 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính - Ảnh 5.
Phối đồ thu 2026 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính - Ảnh 6.

Hòa vào mọi chuyển động của đời sống đô thị qua bảng màu hài hòa đa sắc, các tông màu trung tính đơn sắc mở ra vô số khả năng kết hợp lẫn nhau, qua đó giúp tủ đồ của quý cô trở nên linh hoạt và đa năng hơn. Set đồng bộ màu xám được điểm xuyết đường viền trắng phối cùng giày và túi mang gam vàng pastel; áo kiểu màu trắng và chân váy xanh ô liu là hai bản phối thanh lịch, tối giản để nàng diện đi làm, đi tiệc

ẢNH: MAISON LEENAA, DMC BY DOMANHCUONG

Phối đồ thu 2026 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính - Ảnh 7.

Trang phục màu trung tính ấm với các đại diện như trắng kem, vàng nhạt, nâu ngả vàng, sắc nâu caramel, nâu be... mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi và sự vững chãi. Một gợi ý cho trang phục công sở hằng ngày là bản phối chân váy bút chì màu nâu và áo kẻ trắng cổ cách điệu

ẢNH: MAISON LEENAA

Phối đồ thu 2026 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính - Ảnh 8.

Các phom dáng cổ điển được làm mới, tinh chỉnh và tiết chế để khi phối cùng bảng màu trung tính, mỗi bộ trang phục đều giữ được sự chỉn chu, chuyên nghiệp nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng và cuốn hút

ẢNH: SIXDO

Phối đồ thu 2026 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính - Ảnh 9.

Nếu yêu thích sự đơn giản, hãy chọn các gam trung tính thuần túy. Sắc trắng mang lại cảm giác tinh khiết và sự sạch sẽ, sắc đen ghi dấu vẻ ngoài quyền lực và sang trọng thì gam màu xám và ghi tạo cảm giác hiện đại và lịch lãm

ẢNH: SIXDO


màu trung tính màu neutrals gam màu trung tính trang phục màu trung tính màu kem Màu be

Bài viết khác

Cách phối đồ với vải lụa để tăng vẻ thanh lịch mà không bị 'dừ'

Cách phối đồ với vải lụa để tăng vẻ thanh lịch mà không bị 'dừ'

T-shirt đa phong cách cho những ngày nắng hạ

T-shirt đa phong cách cho những ngày nắng hạ

Khi thời trang và sự năng động song hành cùng phong cách athleisure

Khi thời trang và sự năng động song hành cùng phong cách athleisure

Quần lửng trở lại: Xu hướng ngẫu hứng khuấy đảo mùa hè

Quần lửng trở lại: Xu hướng ngẫu hứng khuấy đảo mùa hè

5 kiểu váy công sở để nàng diện suốt mùa thu 2026

5 kiểu váy công sở để nàng diện suốt mùa thu 2026

Từ truyền thống đến hiện đại, sức hút bất diệt của trang phục cổ yếm

Từ truyền thống đến hiện đại, sức hút bất diệt của trang phục cổ yếm

Phối đồ, tự tin xuống phố chỉ trong vài phút với jumpsuit

Phối đồ, tự tin xuống phố chỉ trong vài phút với jumpsuit

Đẹp rạng rỡ nhờ chiếc mũ chuẩn phong cách

Đẹp rạng rỡ nhờ chiếc mũ chuẩn phong cách

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top