Phối đồ thu 2026 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính

Các gam màu trung tính (neutrals) đang có sự trở lại đầy mạnh mẽ trong những ngày đầu thu 2026. Cách phối đồ thu đơn giản mà vẫn sang xịn là sự tổng hòa của bảng màu nền tảng và các phom dáng cổ điển giàu tính ứng dụng.
Chia sẻ bài viết
Chào thu 2026 với trang phục màu trung tính
Bảng màu trung tính bao gồm các màu cơ bản như trắng, đen, xám, ghi, nâu, be, kem, nâu xám... Các gam màu này có độ bão hòa thấp, đóng vai trò làm nền và cân bằng thị giác trong thời trang, nội thất và thiết kế đồ họa.
Mùa thu đông hằng năm luôn là mùa "lên ngôi" của trang phục màu trung tính. Tủ đồ công sở, dạo phố, trang phục hằng ngày đến thời trang dự tiệc, dự sự kiện đều không thể vắng bóng những sắc màu trứ danh - đầm công sở màu trắng, đen, beige; áo khoác màu nâu caramel, nâu sô cô la; quần ống rộng, blazer và gile màu xám bạc...
Hòa vào mọi chuyển động của đời sống đô thị qua bảng màu hài hòa đa sắc, các tông màu trung tính đơn sắc mở ra vô số khả năng kết hợp lẫn nhau, qua đó giúp tủ đồ của quý cô trở nên linh hoạt và đa năng hơn. Set đồng bộ màu xám được điểm xuyết đường viền trắng phối cùng giày và túi mang gam vàng pastel; áo kiểu màu trắng và chân váy xanh ô liu là hai bản phối thanh lịch, tối giản để nàng diện đi làm, đi tiệc