Phối đồ, tự tin xuống phố chỉ trong vài phút với jumpsuit

Nếu muốn làm mới phong cách, những mẫu jumpsuit với gam màu tươi sáng như vàng chanh hay xanh lá nhạt sẽ là gợi ý đáng thử. Thiết kế cổ chữ V cùng phần eo nhún tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn tôn dáng, giúp người mặc trông rạng rỡ hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện