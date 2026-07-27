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Thời trang 24/7

Phối đồ, tự tin xuống phố chỉ trong vài phút với jumpsuit

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
27/07/2026 08:00 GMT+7

Có những buổi sáng mà việc phối áo với quần, cân nhắc màu sắc hay chọn phụ kiện trở thành 'bài toán' tốn thời gian. Đó cũng là lúc jumpsuit lên ngôi như một giải pháp thời trang vừa tiện lợi vừa chỉn chu.

Sức hút của jumpsuit nằm ở khả năng giải quyết bài toán phối đồ chỉ trong vài phút. Thay vì mất thời gian kết hợp nhiều món trang phục, người mặc chỉ cần lựa chọn một thiết kế phù hợp với vóc dáng, sau đó biến hóa bằng giày dép, túi xách hay trang sức để tạo nên nhiều phong cách khác nhau.

Phối đồ, tự tin xuống phố chỉ trong vài phút với jumpsuit- Ảnh 1.

Chiếc jumpsuit màu xanh pastel tươi mát, đặc biệt phù hợp với những ngày hè. Phần cổ vuông, hàng cúc trước và chiếc thắt lưng nhỏ giúp tạo điểm nhấn ở vòng eo, trong khi quần ống suông kéo dài đôi chân một cách tự nhiên

ẢNH: LEIKA

Phối đồ, tự tin xuống phố chỉ trong vài phút với jumpsuit- Ảnh 2.

Chất liệu denim không chỉ dành cho quần jeans hay áo khoác, xuất hiện trong jumpsuit hai dây ôm nhẹ phần thân trên rồi buông rộng ở ống quần, mang đến vẻ đẹp quyền lực. Những đường chỉ nổi chạy dọc thân jumpsuit tạo điểm nhấn, tránh trang phục quá đơn điệu

ẢNH: LEIKA

Phối đồ, tự tin xuống phố chỉ trong vài phút với jumpsuit- Ảnh 3.

Gam màu xám trung tính luôn là lựa chọn an toàn cho những ngày công sở. Chiếc jumpsuit cổ chữ V kết hợp quần ống rộng thoải mái khi mặc cả ngày dài, trong khi chiếc thắt lưng mảnh giúp định hình vòng eo mà không làm mất đi sự mềm mại của tổng thể

ẢNH: PANTIO

Phối đồ, tự tin xuống phố chỉ trong vài phút với jumpsuit- Ảnh 4.

Jumpsuit đen luôn là món đồ "cứu cánh" trong tủ quần áo bởi khả năng ứng dụng cao. Phần vai được xử lý đứng phom tạo sự chuyên nghiệp, trong khi cổ chữ V sâu vừa phải tăng sự gợi cảm. Khi kết hợp với clutch đỏ rượu vang đối lập, bộ trang phục trở nên nổi bật, đủ sức đồng hành trong những bữa tiệc hoặc sự kiện buổi tối

ẢNH: PANTIO

Phối đồ, tự tin xuống phố chỉ trong vài phút với jumpsuit- Ảnh 5.

Chiếc jumpsuit ngắn với sắc trắng tinh khôi cho những ngày hè, thiết kế tối giản nên thêm một chiếc thắt lưng đen vừa tôn eo vừa tôn trang phục đơn sắc

ẢNH: CARDINA

Phối đồ, tự tin xuống phố chỉ trong vài phút với jumpsuit- Ảnh 6.

Nếu muốn làm mới phong cách, những mẫu jumpsuit với gam màu tươi sáng như vàng chanh hay xanh lá nhạt sẽ là gợi ý đáng thử. Thiết kế cổ chữ V cùng phần eo nhún tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn tôn dáng, giúp người mặc trông rạng rỡ hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện

ẢNH: CARDINA

Phối đồ, tự tin xuống phố chỉ trong vài phút với jumpsuit- Ảnh 7.

Kaki là chất liệu không thể nằm ngoài những thiết kế ngày hè, chiếc jumpsuit ngắn kaki lấy cảm hứng từ phong cách safari mang đến vẻ đẹp khỏe khoắn. Tông màu be, hàng cúc trước, túi hộp cùng thắt lưng bản vừa giúp tổng thể trở nên gọn gàng và có chiều sâu hơn

ẢNH: CARDINA

 

jumpsuit xanh pastel chất liệu denim trang phục mùa hè phong cách thời trang

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