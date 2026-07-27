Phối đồ, tự tin xuống phố chỉ trong vài phút với jumpsuit

Có những buổi sáng mà việc phối áo với quần, cân nhắc màu sắc hay chọn phụ kiện trở thành 'bài toán' tốn thời gian. Đó cũng là lúc jumpsuit lên ngôi như một giải pháp thời trang vừa tiện lợi vừa chỉn chu.
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Sức hút của jumpsuit nằm ở khả năng giải quyết bài toán phối đồ chỉ trong vài phút. Thay vì mất thời gian kết hợp nhiều món trang phục, người mặc chỉ cần lựa chọn một thiết kế phù hợp với vóc dáng, sau đó biến hóa bằng giày dép, túi xách hay trang sức để tạo nên nhiều phong cách khác nhau.