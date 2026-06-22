Phối đồ với sơ mi nữ mùa hè: 7 ngày 7 phong cách mát rượi, sang chảnh

Đừng bao giờ xem thường chiếc áo sơ mi! Khám phá 7 cách phối đồ với sơ mi nữ mùa hè thú vị dưới đây, nàng sẽ nhìn thấy bản thân mình vừa quen vừa lạ - sang chảnh mà vẫn mát mẻ dưới cái nắng oi ả mùa hè.
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Các chất liệu thoáng mát của áo sơ mi nữ mùa hè 2026
Áo sơ mi nữ mùa hè từ vải linen (vải lanh), đũi, cotton tự nhiên thường thấm hút mồ hôi, thoáng khí tốt nên luôn đem lại cảm giác thông thoáng và mát nhẹ trên da. Sơ mi vải tencel, poplin, lụa satin, tơ... mang đến cảm giác sang trọng, chất vải mỏng nhẹ và có độ bóng sáng. Đây là những lựa chọn phổ biến để nàng ưu ái tùy theo mục đích sử dụng của bản thân.
Nữ tính với bản phối sơ mi tay ngắn và chân váy xòe
Trong số các thiết kế áo sơ mi được yêu thích nhất, sơ mi tay ngắn luôn được ưu ái diện trong những ngày nắng. Hãy chọn sơ mi có phom vừa vặn (fit) mặc sơ vin cùng chân váy xòe dáng midi từ chất vải thô mỏng đứng phom, kết hợp thêm giày cao gót mũi nhọn để có diện mạo thanh lịch, thoáng mát và nhẹ nhàng cho mỗi ngày đi làm, đi học.
Phối quần tây nữ màu kem và áo sơ mi cotton
Sơ mi trắng và chân váy chấm bi
Thời thượng, sang chảnh với trang phục Co-ords
Đỉnh cao hack dáng với sơ mi cách điệu và quần tây trắng
Trẻ trung, năng động cùng sơ mi cổ sen kết hợp quần jeans
Phá cách xuống phố cùng sơ mi kẻ cổ điển và chân váy denim
Một điều vô cùng quan trọng khi phối đồ với sơ mi nữ vào mùa hè nắng nóng là những sai lầm nên tránh. Áo sơ mi trắng hoặc áo chất vải mỏng không mặc cùng nội y quá nổi bật (nội y màu đậm, phối ren hoặc có nhiều họa tiết), chất vải quá dày khiến cơ thể nóng bí tạo vệt loang mồ hôi dưới cánh tay và lưng. Bên cạnh đó, tránh chọn áo sơ mi quá ôm sát sẽ gây bí bách và giảm khả năng lưu thông khí của trang phục mùa hè.