Phối đồ với sơ mi nữ mùa hè: 7 ngày 7 phong cách mát rượi, sang chảnh

Các chất liệu thoáng mát của áo sơ mi nữ mùa hè 2026

Áo sơ mi trắng và chân váy đen là combo cơ bản cho mọi bản phối công sở. Các chi tiết cổ bo tròn, tay ngắn phồng, độ xòe của chân váy hay cặp đôi thắt lưng khóa mạ kim loại và giày mũi nhọn góp phần mang đến cho tổng thể sự trẻ trung ẢNH: BEAUTE BY V

Áo sơ mi nữ mùa hè từ vải linen (vải lanh), đũi, cotton tự nhiên thường thấm hút mồ hôi, thoáng khí tốt nên luôn đem lại cảm giác thông thoáng và mát nhẹ trên da. Sơ mi vải tencel, poplin, lụa satin, tơ... mang đến cảm giác sang trọng, chất vải mỏng nhẹ và có độ bóng sáng. Đây là những lựa chọn phổ biến để nàng ưu ái tùy theo mục đích sử dụng của bản thân.

Nữ tính với bản phối sơ mi tay ngắn và chân váy xòe

Sơ mi tay ngắn phối hai gam màu, hai chất liệu mang đến diện mạo tươi sáng và mới mẻ. Bản phối cùng chân váy xòe vải denim mỏng giúp hoàn thiện hình ảnh lịch sự, chuyên nghiệp ẢNH: BEAUTE BY V

Trong số các thiết kế áo sơ mi được yêu thích nhất, sơ mi tay ngắn luôn được ưu ái diện trong những ngày nắng. Hãy chọn sơ mi có phom vừa vặn (fit) mặc sơ vin cùng chân váy xòe dáng midi từ chất vải thô mỏng đứng phom, kết hợp thêm giày cao gót mũi nhọn để có diện mạo thanh lịch, thoáng mát và nhẹ nhàng cho mỗi ngày đi làm, đi học.

Phối quần tây nữ màu kem và áo sơ mi cotton

Các bản phối sáng màu luôn giúp nàng cảm thấy trẻ trung và giàu sức sống hơn. Bản phối giải nhiệt ngày hè là sự kết hợp giữa áo sơ mi tay ngắn sọc vàng nhạt cùng quần tây nữ màu kem mang đến cảm giác mát mẻ, trang nhã và tràn đầy năng lượng BEAUTE BY V

Sơ mi trắng và chân váy chấm bi

Chân váy in họa tiết cổ điển là một trong những thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách quý cô Paris. Nàng có thể tìm thấy sự đồng điệu khi kết hợp sơ mi trắng tay lỡ và chân váy vintage. Bảng màu tươi sáng, họa tiết chấm tròn và đường viền đăng ten trên áo tạo nên sự hòa quyện nhịp nhàng về phong cách ẢNH: CALIE

Thời thượng, sang chảnh với trang phục Co-ords

Xu hướng diện đồ đồng bộ Co-ords vẫn được lòng hội sành mặc. Nàng chọn bản phối sơ mi và chân váy họa tiết hoa cỏ thiên nhiên đồng điệu mang đến hiệu ứng thị giác mát mắt, sành điệu như đang đi nghỉ dưỡng

ẢNH: ELISE

Đỉnh cao hack dáng với sơ mi cách điệu và quần tây trắng

Áo sơ mi xanh tay ngắn có chi tiết vạt lệch buộc nơ eo tạo nên điểm nhấn bắt mắt, phối cùng quần tây ống rộng màu trắng tạo hiệu ứng "kéo dài" chân mà vẫn mát mẻ và thanh thoát ẢNH: KELLYBUI

Trẻ trung, năng động cùng sơ mi cổ sen kết hợp quần jeans

Sự kết hợp giữa nét ngọt ngào của áo sơ mi cổ sen và nét bụi bặm, hiện đại của quần jeans ống đứng có chi tiết thêu đính đặc sắc mang lại diện mạo rạng rỡ cho nàng. Bản phối phù hợp với những ngày làm việc "Casual Friday", dạo phố hoặc hẹn cà phê cuối tuần ẢNH: KELLYBUI

Phá cách xuống phố cùng sơ mi kẻ cổ điển và chân váy denim

Cuối tuần là dịp để nàng diện áo sơ mi theo những cách biến tấu của thời trang đường phố năng động. Hãy phối áo sơ mi ca rô có phom dáng thoải mái, tay phồng nhẹ mang cảm giác phóng khoáng, nữ tính với chân váy denim trẻ trung và hiện đại ẢNH: KELLYBUI

Một điều vô cùng quan trọng khi phối đồ với sơ mi nữ vào mùa hè nắng nóng là những sai lầm nên tránh. Áo sơ mi trắng hoặc áo chất vải mỏng không mặc cùng nội y quá nổi bật (nội y màu đậm, phối ren hoặc có nhiều họa tiết), chất vải quá dày khiến cơ thể nóng bí tạo vệt loang mồ hôi dưới cánh tay và lưng. Bên cạnh đó, tránh chọn áo sơ mi quá ôm sát sẽ gây bí bách và giảm khả năng lưu thông khí của trang phục mùa hè.