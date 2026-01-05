Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài

Tủ đồ đầu mùa xuân 2026 đầy ắp những lựa chọn mặc đẹp phong cách. Tuy nhiên cặp đôi áo và chân váy dài vẫn vững vàng vị thế, đi từ đông sang xuân một cách ngạo nghễ và tự tin khiến ai cũng phải ngắm nhìn.

Không có cặp đôi nào ngọt ngào và thanh lịch hơn cặp đôi màu sắc trắng và hồng phấn. Bản phối áo và chân váy còn khéo lặp lại chi tiết cổ sen trắng, hoa cài áo và hàng cúc tròn duyên dáng tựa như hạt ngọc trai ẢNH: CHIC LAND

Đẹp, sang nhờ diện cặp đôi áo và chân váy dài đi làm, đi học

Khi soạn sửa lại tủ đồ cá nhân để bước vào mùa mới, nàng có thể nhận ra rằng các bản phối đẹp và hợp với bản thân phần lớn đều được kết hợp từ áo và chân váy. Chân váy midi, chân váy xếp ly, chân váy bút chì, chân váy denim dáng maxi lần lượt được diện cùng sơ mi kẻ sọc, áo vest, jacket cổ sen, áo dệt kim... để tạo nên vô số các bản phối thời thượng.

Phong cách không mùa, phá tan mọi giới hạn gọi tên công thức phối đồ kết hợp áo và chân váy dáng dài. Chúng là cặp đôi hoàn hảo cho diện mạo thanh lịch, trang nhã, chuyên nghiệp nhưng vẫn thoải mái, thoáng mát và cho nàng sự tự do để biến đổi hình ảnh.

Áo dệt kim tay dài màu nâu có điểm nhấn là chi tiết chần chỉ nổi bật trên nền vải. Các thiết kế có cổ áo dựng cao và tay áo dài tạo nên bức phông nền hoàn hảo cho bản phối vòng tay và vòng cổ layer. Bản phối này có thể phối thêm blazer đồng bộ với chân váy để tạo nên diện mạo tone sur tone

ẢNH: ESTRANO CHIC

Chân váy dài tông nâu đất hoàn hảo với thiết kế áo dệt kim và áo khoác dáng ngắn tông màu cream. Hình ảnh vừa cá tính vừa dịu dàng này làm toát lên tinh thần thời trang cổ điển, thanh lịch nhưng vẫn hiện đại và giàu tính ứng dụng ẢNH: ESTRANO CHIC

Chân váy dài và áo khoác blazer thắt eo cùng chất liệu denim khắc họa cá tính, sự thanh lịch và vẻ ngoài quyền lực của quý cô ẢNH: LASANRA

Thổi làn gió mới vào phong cách công sở thường ngày với sự tương đồng của gile và chân váy denim dáng dài. Áo sơ mi trắng và sneakers trắng kết hợp mang đến hình ảnh quý cô trẻ trung, năng động nhưng vẫn chỉn chu và chuyên nghiệp cho môi trường làm việc ẢNH: LASANRA

Mùa lạnh chính là mùa để diện các chất liệu dày ấm nhưng mềm mại và dễ chịu. Denim, thun giấy, vải dạ tweed mang đến sự kết hợp hoàn hảo, đẹp không tì vết ẢNH: A TOUS

Chân váy maxi denim cá tính phối áo sơ mi kẻ gợi nhắc tinh thần cổ điển đương đại, khi sự tiện dụng, linh hoạt và bền bỉ được đặt lên hàng đầu ẢNH: A TOUS

Áo buộc nơ cổ, blazer và chân váy xếp ly mang đến cho nàng diện mạo trẻ trung như nữ sinh trung học. Các chi tiết, màu sắc và phom dáng của trang phục đều được làm mới để mang đến tính ứng dụng cao, sự thoải mái linh hoạt đi cùng khả năng phối đồ đa dạng - mặc theo set hoặc tách lẻ từng món đồ ẢNH: ESTRANO CHIC