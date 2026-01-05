  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài

Kim Ngọc
Kim Ngọc
05/01/2026 08:00 GMT+7

Quý cô có thể diện các bản phối từ áo và chân váy dài vào mọi thời điểm, mọi không gian. Sở dĩ đặt tên gọi phong cách không mùa là vì bản phối từ cặp đôi này có thể bứt phá mọi giới hạn, mọi quan điểm truyền thống về mặc đẹp sang xịn.

Tủ đồ đầu mùa xuân 2026 đầy ắp những lựa chọn mặc đẹp phong cách. Tuy nhiên cặp đôi áo và chân váy dài vẫn vững vàng vị thế, đi từ đông sang xuân một cách ngạo nghễ và tự tin khiến ai cũng phải ngắm nhìn.

Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài- Ảnh 1.

Không có cặp đôi nào ngọt ngào và thanh lịch hơn cặp đôi màu sắc trắng và hồng phấn. Bản phối áo và chân váy còn khéo lặp lại chi tiết cổ sen trắng, hoa cài áo và hàng cúc tròn duyên dáng tựa như hạt ngọc trai

ẢNH: CHIC LAND

Đẹp, sang nhờ diện cặp đôi áo và chân váy dài đi làm, đi học

Khi soạn sửa lại tủ đồ cá nhân để bước vào mùa mới, nàng có thể nhận ra rằng các bản phối đẹp và hợp với bản thân phần lớn đều được kết hợp từ áo và chân váy. Chân váy midi, chân váy xếp ly, chân váy bút chì, chân váy denim dáng maxi lần lượt được diện cùng sơ mi kẻ sọc, áo vest, jacket cổ sen, áo dệt kim... để tạo nên vô số các bản phối thời thượng.

Phong cách không mùa, phá tan mọi giới hạn gọi tên công thức phối đồ kết hợp áo và chân váy dáng dài. Chúng là cặp đôi hoàn hảo cho diện mạo thanh lịch, trang nhã, chuyên nghiệp nhưng vẫn thoải mái, thoáng mát và cho nàng sự tự do để biến đổi hình ảnh.

Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài- Ảnh 2.

Áo dệt kim tay dài màu nâu có điểm nhấn là chi tiết chần chỉ nổi bật trên nền vải. Các thiết kế có cổ áo dựng cao và tay áo dài tạo nên bức phông nền hoàn hảo cho bản phối vòng tay và vòng cổ layer. Bản phối này có thể phối thêm blazer đồng bộ với chân váy để tạo nên diện mạo tone sur tone

ẢNH: ESTRANO CHIC

Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài- Ảnh 3.

Chân váy dài tông nâu đất hoàn hảo với thiết kế áo dệt kim và áo khoác dáng ngắn tông màu cream. Hình ảnh vừa cá tính vừa dịu dàng này làm toát lên tinh thần thời trang cổ điển, thanh lịch nhưng vẫn hiện đại và giàu tính ứng dụng

ẢNH: ESTRANO CHIC

Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài- Ảnh 4.

Chân váy dài và áo khoác blazer thắt eo cùng chất liệu denim khắc họa cá tính, sự thanh lịch và vẻ ngoài quyền lực của quý cô

ẢNH: LASANRA

Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài- Ảnh 5.

Thổi làn gió mới vào phong cách công sở thường ngày với sự tương đồng của gile và chân váy denim dáng dài. Áo sơ mi trắng và sneakers trắng kết hợp mang đến hình ảnh quý cô trẻ trung, năng động nhưng vẫn chỉn chu và chuyên nghiệp cho môi trường làm việc

ẢNH: LASANRA

Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài- Ảnh 6.

Mùa lạnh chính là mùa để diện các chất liệu dày ấm nhưng mềm mại và dễ chịu. Denim, thun giấy, vải dạ tweed mang đến sự kết hợp hoàn hảo, đẹp không tì vết

ẢNH: A TOUS

Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài- Ảnh 7.

Chân váy maxi denim cá tính phối áo sơ mi kẻ gợi nhắc tinh thần cổ điển đương đại, khi sự tiện dụng, linh hoạt và bền bỉ được đặt lên hàng đầu

ẢNH: A TOUS

Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài- Ảnh 8.

Áo buộc nơ cổ, blazer và chân váy xếp ly mang đến cho nàng diện mạo trẻ trung như nữ sinh trung học. Các chi tiết, màu sắc và phom dáng của trang phục đều được làm mới để mang đến tính ứng dụng cao, sự thoải mái linh hoạt đi cùng khả năng phối đồ đa dạng - mặc theo set hoặc tách lẻ từng món đồ

ẢNH: ESTRANO CHIC

Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài- Ảnh 9.

Chân váy bút chì và áo vest cách điệu hai gam màu tương phản, rực rỡ, nổi bật nhưng vẫn trang nhã và điệu đà. Phong cách công sở, thời trang dự tiệc hay dự sự kiện là những lựa chọn phù hợp cho bản phối này

ẢNH: CCHIC

áo và chân váy áo và chân váy dài Áo vest Áo sơ mi áo dệt kim chân váy midi chân váy bút chì

Bài viết khác

Giày búp bê đế bệt mang đến sự thoải mái mà vẫn tinh tế

Giày búp bê đế bệt mang đến sự thoải mái mà vẫn tinh tế

Váy đuôi tôm dáng dài khắc họa trọn vẹn khí chất kiêu sa

Váy đuôi tôm dáng dài khắc họa trọn vẹn khí chất kiêu sa

Diện áo sơ mi khoác ngoài giúp nàng làm mới phong cách hằng ngày

Diện áo sơ mi khoác ngoài giúp nàng làm mới phong cách hằng ngày

Sơ mi và quần ống rộng: Khi sự thoải mái trở thành tuyên ngôn phong cách

Sơ mi và quần ống rộng: Khi sự thoải mái trở thành tuyên ngôn phong cách

Sức hút từ chiếc túi đeo vai nắp gập không bao giờ lỗi mốt

Sức hút từ chiếc túi đeo vai nắp gập không bao giờ lỗi mốt

Chân váy dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp

Chân váy dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp

Áo không cổ ghi điểm cho vẻ ngoài thanh lịch nhờ sự giản đơn

Áo không cổ ghi điểm cho vẻ ngoài thanh lịch nhờ sự giản đơn

Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp

Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top