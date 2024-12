Phong cách Old Money đáng mơ ước trong các bộ trang phục đường phố

Xu hướng Old Money dành cho mùa xuân 2025 vẫn khiến các tín đồ thời trang mơ ước.

Ý nghĩa phong cách Old Money

Old Money là những trang phục được thiết kế đơn giản nhưng thể hiện sự đẳng cấp và quyền lực từ chất liệu chất lượng, đường may được đo tỉ mỉ, màu sắc dịu nhẹ truyền tải sự tinh tế như trắng, xám, đen và các tông màu trung tính khác ẢNH: @ATENASHERNANDEZ

Cũng gắn liền với sự sang trọng trầm lặng hay thời trang preppy, phong cách Old Money có những đặc điểm riêng rất dễ hiểu. Thuật ngữ này dùng để chỉ những gia đình giàu có qua nhiều thế hệ và khác với giới nhà giàu mới nổi, gắn liền với phong cách sang trọng và không phô trương. Mặt khác, Old Money dựa trên các khái niệm như sự tỉnh táo, khác biệt, tinh tế và trên trang phục được đánh dấu bằng những bộ vest được cắt may hoàn hảo, hoặc những bộ trang phục thoải mái nhưng hoàn thiện tốt, ít màu sắc, đường nét gọn gàng, chú ý đến từng chi tiết, kín đáo nhưng rất cao cấp, phụ kiện chất lượng.



Áo polo kết hợp với quần thiết kế riêng

Chiếc áo polo hoàn toàn phù hợp với quy định về trang phục của Old Money, cũng như phong cách thủy thủ, với sọc trắng đen kinh điển ẢNH: @METANOIA.OFFICIAL

Một phong cách cổ điển sang trọng bên bờ biển giờ đây cũng đã được "hợp pháp hóa" cho thành phố. Có thể kết hợp với quần tây may đo màu xám chì và guốc da lộn.



Áo len kết hợp váy da bút chì

Chiếc áo len có tông màu xanh nhạt tinh tế được mặc cùng váy da kiểu dáng bút chì màu xanh rêu và bốt có phần trên lượn sóng, tạo nên vẻ thanh lịch, khác biệt và vượt thời gian ẢNH: FB H2O ITALIA MATERA

Đầy khát vọng và vượt thời gian, thẩm mỹ Old Money tiếp tục mê hoặc chúng ta. Đề xuất này không phải là mới trong giới thời trang nhưng việc ăn mặc theo phong cách cổ điển và "với những món đồ có vẻ đắt tiền" được xác nhận là một trong những xu hướng lan truyền nhất cho mùa xuân năm 2025.

Áo len cổ chữ V và váy ngắn

Fashionista xứ Bắc Âu, Caetana Botelho Afonso với trang phục áo len cổ chữ V cùng váy ngắn xếp li tại show diễn Lacoste trong Tuần lễ Paris xuân hè 2025

ẢNH: @CAETANABA

Chưa bao giờ lỗi thời khi mặc chiếc áo len cổ chữ V cùng váy ngắn xếp li và giày thể thao da lộn màu nâu, xu hướng thể thao của mùa kết hợp sự thanh lịch của da lộn với tính thực dụng của giày thể thao. Một bộ trang phục đề cập đến phong cách preppy và đã từng có Sofia Richie, Hailey Bieber và Kendall Jenner diện để chứng thực về nó.

Thời trang xuân hè 2025 được chứng kiến trên sàn diễn thời trang của Ralph Lauren, Brunello Cucinelli, Bottega Veneta, Gucci, Prada, Toteme, The Row và Tod's với áo blazer vải tweed, áo len cashmere, áo sơ mi trắng thiết kế riêng, quần tây và giày đế bằng da được thiết kế riêng, đã biến Old Money thành một phong cách cổ điển vượt thời gian.