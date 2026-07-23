Phong cách Pháp với những bộ trang phục đường phố ấn tượng ở Paris

Những bộ trang phục đường phố ấn tượng nhất trải dài từ các set đồ thanh lịch đến trang phục thường ngày.

Việc kết hợp các món đồ cơ bản với những chi tiết đầy bất ngờ, biến ngay cả bộ trang phục đơn giản nhất thành một tổng thể đầy ấn tượng. Đôi khi, món phụ kiện tuyệt vời nhất lại chính là phong thái tự nhiên, đầy ngẫu hứng khi khoác lên mình bộ cánh đã chọn ẢNH: ZARA

Diện mạo "all black" đầy năng động: kết hợp áo thun, quần legging và chân váy xuyên thấu ẢNH: @CHLOEWISE_

Vẻ đẹp thanh lịch mang hơi hướng cổ điển với họa tiết chấm bi và chiếc nơ thắt ở cổ ẢNH: ZARA

Những bộ trang phục đường phố ấn tượng nhất trải dài từ các set đồ thanh lịch đến trang phục thường ngày, từ vẻ đẹp đơn giản đầy cuốn hút khi kết hợp áo sơ mi phom rộng với chân váy bút chì, cho đến phong cách tối giản vượt thời gian của chiếc váy đen kinh điển (little black dress).

Mùa mốt này, giới mộ điệu dường như không còn chạy theo những màn phối đồ phô trương hay các xu hướng gây choáng ngợp. Thay vào đó, họ ưu tiên những thiết kế có phom dáng tinh gọn, chất liệu cao cấp và bảng màu trung tính như trắng, đen, be, xám hay nâu sô cô la. Điểm nhấn được tạo nên từ những chi tiết nhỏ nhưng đắt giá: chiếc thắt lưng bản mảnh, đôi giày mũi nhọn, túi xách cấu trúc hay cặp kính râm ngoại cỡ. Chính sự tiết chế ấy khiến mỗi tổng thể trở nên sang trọng mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Vẫn là phong cách đó nhưng với thiết kế cạp cao gồm áo sát nách phối cùng quần tây đen ống rộng, hoàn thiện bằng giày búp bê chất liệu lưới và kính râm tối màu ẢNH: @HAUTECOUTUREWEEK

Vải tuyn, họa tiết chấm bi và màu xanh lá - một sự kết hợp hoàn hảo ẢNH: @VIKTORANDROLF

Áo blazer hồng, áo phông sáng màu, quần short Bermuda và trang sức nổi bật ẢNH: @FRANCESCABABBI

Phong cách đường phố tại Paris vì thế tiếp tục khẳng định vai trò như "sàn diễn thứ hai" của Haute Couture, nơi các tín đồ thời trang chuyển hóa tinh thần của những bộ sưu tập cao cấp thành các công thức mặc ứng dụng, truyền cảm hứng cho xu hướng toàn cầu trong những mùa kế tiếp.



