Phong cách Pháp với những bộ trang phục đường phố ấn tượng ở Paris

Những bộ trang phục đường phố ấn tượng nhất trải dài từ các set đồ thanh lịch đến trang phục thường ngày.
Việc kết hợp các món đồ cơ bản với những chi tiết đầy bất ngờ, biến ngay cả bộ trang phục đơn giản nhất thành một tổng thể đầy ấn tượng. Đôi khi, món phụ kiện tuyệt vời nhất lại chính là phong thái tự nhiên, đầy ngẫu hứng khi khoác lên mình bộ cánh đã chọn
ẢNH: ZARA
Những bộ trang phục đường phố ấn tượng nhất trải dài từ các set đồ thanh lịch đến trang phục thường ngày, từ vẻ đẹp đơn giản đầy cuốn hút khi kết hợp áo sơ mi phom rộng với chân váy bút chì, cho đến phong cách tối giản vượt thời gian của chiếc váy đen kinh điển (little black dress).
Mùa mốt này, giới mộ điệu dường như không còn chạy theo những màn phối đồ phô trương hay các xu hướng gây choáng ngợp. Thay vào đó, họ ưu tiên những thiết kế có phom dáng tinh gọn, chất liệu cao cấp và bảng màu trung tính như trắng, đen, be, xám hay nâu sô cô la. Điểm nhấn được tạo nên từ những chi tiết nhỏ nhưng đắt giá: chiếc thắt lưng bản mảnh, đôi giày mũi nhọn, túi xách cấu trúc hay cặp kính râm ngoại cỡ. Chính sự tiết chế ấy khiến mỗi tổng thể trở nên sang trọng mà không cần quá nhiều phụ kiện.
Phong cách đường phố tại Paris vì thế tiếp tục khẳng định vai trò như "sàn diễn thứ hai" của Haute Couture, nơi các tín đồ thời trang chuyển hóa tinh thần của những bộ sưu tập cao cấp thành các công thức mặc ứng dụng, truyền cảm hứng cho xu hướng toàn cầu trong những mùa kế tiếp.