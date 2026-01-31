Phong cách thời trang sành điệu của chuyên gia thẩm mỹ Hà Nội

Trong giới thẩm mỹ Hà Nội, cái tên Hoàng Thu Hương (Hương Aoki) không chỉ được nhắc đến như một chuyên gia giàu kinh nghiệm, mà còn là hình mẫu phụ nữ hiện đại với phong cách thời trang tinh tế và đầy bản sắc.
Chia sẻ bài viết
Sinh năm 1976, với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ như phun xăm, chăm sóc da và đào tạo chuyên môn, Hương Aoki hiện là Trưởng ban Phun thêu thẩm mỹ - Hội VNBA, đồng thời giữ vai trò Grand Master, người góp phần định hình xu hướng và nâng tầm ngành phun xăm thẩm mỹ Việt Nam. Song song với sự nghiệp chuyên môn, chị còn gây ấn tượng mạnh bởi hình ảnh cá nhân chỉn chu và thời thượng.