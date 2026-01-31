  • An Giang
Thời trang 24/7

Phong cách thời trang sành điệu của chuyên gia thẩm mỹ Hà Nội

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
31/01/2026 07:38 GMT+7

Trong giới thẩm mỹ Hà Nội, cái tên Hoàng Thu Hương (Hương Aoki) không chỉ được nhắc đến như một chuyên gia giàu kinh nghiệm, mà còn là hình mẫu phụ nữ hiện đại với phong cách thời trang tinh tế và đầy bản sắc.

Sinh năm 1976, với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ như phun xăm, chăm sóc da và đào tạo chuyên môn, Hương Aoki hiện là Trưởng ban Phun thêu thẩm mỹ - Hội VNBA, đồng thời giữ vai trò Grand Master, người góp phần định hình xu hướng và nâng tầm ngành phun xăm thẩm mỹ Việt Nam. Song song với sự nghiệp chuyên môn, chị còn gây ấn tượng mạnh bởi hình ảnh cá nhân chỉn chu và thời thượng.

Phong cách thời trang sành điệu của chuyên gia thẩm mỹ Hà Nội - Ảnh 1.

Phong cách thời trang của Hương Aoki là sự giao thoa hài hòa giữa tính chuyên nghiệp, sự sang trọng và nét nữ tính hiện đại. Chị thường lựa chọn những thiết kế tone sur tone để toát lên vẻ đẹp đồng nhất

ẢNH: NVCC

Phong cách thời trang sành điệu của chuyên gia thẩm mỹ Hà Nội - Ảnh 2.

Mỗi bộ trang phục của Hương Aoki không chỉ tôn lên khí chất của người phụ nữ thành đạt, mà còn phản ánh rõ triết lý sống: đẹp từ sự tự tin và hiểu rõ giá trị bản thân

ẢNH: NVCC

Phong cách thời trang sành điệu của chuyên gia thẩm mỹ Hà Nội - Ảnh 3.

Không chạy theo xu hướng quá phô trương, Hương Aoki ưu tiên những chi tiết đắt giá: chất liệu cao cấp, phụ kiện chọn lọc tinh tế và những layout mang tổng thể hài hòa

ẢNH: NVCC

Phong cách thời trang sành điệu của chuyên gia thẩm mỹ Hà Nội - Ảnh 4.

Chính phong cách ấy tạo nên một hình ảnh thanh lịch, bền vững theo thời gian - giống như cách chị xây dựng thương hiệu cá nhân bằng uy tín, chất lượng và chiều sâu chuyên môn

ẢNH: NVCC

Phong cách thời trang sành điệu của chuyên gia thẩm mỹ Hà Nội - Ảnh 5.

Với Hương Aoki, thời trang không chỉ là quần áo, mà là một phần của ngôn ngữ hình ảnh thể hiện tư duy nghề nghiệp và phong cách sống

ẢNH: NVCC

Phong cách thời trang sành điệu của chuyên gia thẩm mỹ Hà Nội - Ảnh 6.

Mỗi lần xuất hiện, dù trong vai trò chuyên gia, cố vấn nội dung hay nhà đào tạo, hình ảnh của Hương Aoki luôn toát lên sự điềm đạm, tự tin và đẳng cấp

ẢNH: NVCC

Phong cách thời trang sành điệu của chuyên gia thẩm mỹ Hà Nội - Ảnh 7.

Gặp chị ngoài đời, nhiều người ngỡ ngàng vì nhan sắc "lão hóa ngược". Ở độ tuổi 50, Hương Aoki vẫn biết cách khiến mình trở nên trẻ trung hơn bằng các thiết kế có tông màu nổi bật hoặc các item phóng khoáng như quần jeans, mũ lưỡi trai

ẢNH: NVCC

Phong cách thời trang sành điệu của chuyên gia thẩm mỹ Hà Nội - Ảnh 8.

Việc thường xuyên thay đổi màu tóc 2 - 3 tháng 1 lần cũng là cách để Hương Aoki "hack tuổi" và truyền cảm hứng cho chính mình. Chị thường lựa chọn những tông màu nhuộm sáng để tôn da trắng và nâng tầm hình ảnh

ẢNH: NVCC

