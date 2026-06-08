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Thời trang 24/7

Phong cách tối giản qua lăng kính thời trang công sở hiện đại

Kim Ngọc
Kim Ngọc
08/06/2026 10:00 GMT+7

Phong cách tối giản ngày càng chiếm được cảm tình của quý cô công sở. Các bản phối tinh giản không chỉ thanh lịch mà còn tiện dụng, dễ dàng biến hóa cho nhiều mục đích như đi làm, đi tiệc, đi chơi.

Phong cách thời trang tối giản có bề dày lịch sử và ngày càng trở thành xu hướng phổ biến được nhiều người yêu thích. Qua lăng kính của thời trang công sở, các bản phối tối giản mang đến góc nhìn mới - sự sạch sẽ và chỉn chu, sự thanh lịch cổ điển đi cùng vẻ ngoài chuyên nghiệp.

Phong cách tối giản qua lăng kính thời trang công sở hiện đại- Ảnh 1.

Các họa tiết cổ điển như houndstooth, gingham, họa tiết kẻ ca rô... luôn có sức hút mạnh mẽ vượt qua mọi xu hướng thời trang. Set đồng bộ với áo crop và chân váy dài đảm bảo sự đồng điệu về phong cách, vừa làm nổi bật dáng vẻ thanh thoát, sang trọng của quý cô

ẢNH: ELISE

Trang phục đồng màu, đường cắt tinh giản- chìa khóa tối giản cho nàng công sở

Phong cách tối giản qua lăng kính thời trang công sở hiện đại- Ảnh 2.
Phong cách tối giản qua lăng kính thời trang công sở hiện đại- Ảnh 3.

Trang phục đơn sắc không khiến hình ảnh của nàng nhàm chán mà ngược lại có thể làm nổi bật tinh thần công sở hiện đại. Phong thái tự tin, sành điệu được thể hiện qua những phom dáng cổ điển, chất vải cao cấp mang gam màu tươi sáng, điểm nhấn họa tiết và phần cổ chữ V quyến rũ

ẢNH: PANTIO

Tủ đồ công sở hiện đại không thiếu vắng những gam màu rực rỡ, những thiết kế bay bổng, nổi bật nhưng các bản phối tối giản vẫn khiến ánh nhìn phải dừng lại lâu hơn. Đó là những set đồ đồng màu tinh tế mà hiện đại, những bản phối thoạt nhìn thật giản dị nhưng toát lên sức hút riêng khó lẫn.

Yêu thích thời trang tối giản, nàng cũng học cách tiết chế bớt trang sức, phụ kiện thời trang trong mỗi bản phối. Thay vào đó, vai trò chính của nàng chính là tạo ra một điểm nhấn đắt giá cho cả bản phối - một bông hoa vải đặt đúng chỗ, một điểm sáng về màu sắc trên bản phối đơn sắc hay tỷ lệ hoàn hảo cho vóc dáng riêng của bản thân.

Phong cách tối giản qua lăng kính thời trang công sở hiện đại- Ảnh 4.

Làm mới diện mạo mùa hè qua những gam màu nhạt, từ sắc trắng ngà đến màu pastel. Ở bản phối này, quần Bermuda và áo sơ mi lụa tạo thành một tổng thể thể hoàn chỉnh, nơi phong cách thời trang trở thành nền tảng để nàng tỏa sáng khi là chính mình

ẢNH: LECIA

Phong cách tối giản qua lăng kính thời trang công sở hiện đại- Ảnh 5.

Đầm dáng ôm nhẹ, lôi cuốn ánh nhìn bằng chất liệu cao cấp, những đường cắt được tính toán kỹ lưỡng để trở nên cân đối hoàn hảo dưới mọi góc nhìn. Trên tổng thể ấy, một sợi dây vải đính hoa 3D trở thành điểm nhấn hút mắt

ẢNH: LECIA

Phong cách tối giản qua lăng kính thời trang công sở hiện đại- Ảnh 6.

Từ các buổi tiệc mùa hè, các thảm đỏ sự kiện hay lễ hội... một chiếc đầm lụa màu ghi với cấu trúc thanh lịch mà tinh tế khẽ tôn dáng vóc thanh mảnh chính là ý tưởng tốt nhất

ẢNH: LECIA

Phong cách tối giản qua lăng kính thời trang công sở hiện đại- Ảnh 7.

Áo sơ mi trắng được khoác lên diện mạo mới qua mảng đắp hoa lá đặt nơi vạt áo. Chi tiết sáng tạo này phản ánh chất phóng khoáng nhẹ nhàng, phá cách nhưng vẫn thanh lịch và tạo nên phong cách chuyên nghiệp cho quý cô

ẢNH: MERMAID

Phong cách tối giản qua lăng kính thời trang công sở hiện đại- Ảnh 8.

Nàng khẳng định bản lĩnh của một quý cô công sở sành điệu qua bản phối từ gile họa tiết và quần ống rộng. Hai bảng màu kết hợp làm nổi bật tinh thần cổ điển, thanh lịch trong phong thái tối giản giàu nữ tính

ẢNH: MERMAID

Phong cách tối giản qua lăng kính thời trang công sở hiện đại- Ảnh 9.
Phong cách tối giản qua lăng kính thời trang công sở hiện đại- Ảnh 10.

Trắng và đen, hai gam màu nền tảng cho mọi màu sắc, mọi phong cách thời trang. Hãy ưu ái cho thiết kế váy dài tối giản vì chúng không chỉ linh hoạt, dễ mặc dễ đẹp mà còn có điểm nhấn khó có thể quên - một chi tiết draping nơi eo, các đường gấp xếp nhún trên thân trước cũng đủ để tạo nên điểm chạm về thị giác

ẢNH: PANTIO


Tối giản Phong cách tối giản thời trang tối giản Công sở

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