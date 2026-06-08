Phong cách tối giản qua lăng kính thời trang công sở hiện đại

Phong cách thời trang tối giản có bề dày lịch sử và ngày càng trở thành xu hướng phổ biến được nhiều người yêu thích. Qua lăng kính của thời trang công sở, các bản phối tối giản mang đến góc nhìn mới - sự sạch sẽ và chỉn chu, sự thanh lịch cổ điển đi cùng vẻ ngoài chuyên nghiệp.
Trang phục đồng màu, đường cắt tinh giản- chìa khóa tối giản cho nàng công sở
Trang phục đơn sắc không khiến hình ảnh của nàng nhàm chán mà ngược lại có thể làm nổi bật tinh thần công sở hiện đại. Phong thái tự tin, sành điệu được thể hiện qua những phom dáng cổ điển, chất vải cao cấp mang gam màu tươi sáng, điểm nhấn họa tiết và phần cổ chữ V quyến rũ
ẢNH: PANTIO
Tủ đồ công sở hiện đại không thiếu vắng những gam màu rực rỡ, những thiết kế bay bổng, nổi bật nhưng các bản phối tối giản vẫn khiến ánh nhìn phải dừng lại lâu hơn. Đó là những set đồ đồng màu tinh tế mà hiện đại, những bản phối thoạt nhìn thật giản dị nhưng toát lên sức hút riêng khó lẫn.
Yêu thích thời trang tối giản, nàng cũng học cách tiết chế bớt trang sức, phụ kiện thời trang trong mỗi bản phối. Thay vào đó, vai trò chính của nàng chính là tạo ra một điểm nhấn đắt giá cho cả bản phối - một bông hoa vải đặt đúng chỗ, một điểm sáng về màu sắc trên bản phối đơn sắc hay tỷ lệ hoàn hảo cho vóc dáng riêng của bản thân.
Trắng và đen, hai gam màu nền tảng cho mọi màu sắc, mọi phong cách thời trang. Hãy ưu ái cho thiết kế váy dài tối giản vì chúng không chỉ linh hoạt, dễ mặc dễ đẹp mà còn có điểm nhấn khó có thể quên - một chi tiết draping nơi eo, các đường gấp xếp nhún trên thân trước cũng đủ để tạo nên điểm chạm về thị giác
ẢNH: PANTIO