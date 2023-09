Power dressing - phong cách thời trang quyền lực cho các nữ doanh nhân

Power dressing là một thuật ngữ trong lĩnh vực thời trang. Nó ra đời vào nửa sau những năm 1970 và phát triển mạnh mẽ vào những năm 1980, là một phong cách thời trang giúp phụ nữ đặc biệt là các nữ doanh nhân thiết lập, khẳng định quyền lực của mình trong môi trường chuyên nghiệp và chính trị vốn thường do nam giới thống trị thời bấy giờ.



Ban đầu trang phục quyền lực là những bộ cánh gợi nhớ đến tủ quần áo của nam giới. Ví dụ như những bộ vest được thiết kế riêng, những chiếc áo khoác có đệm vai, áo len cổ cuộn hay các thiết kế váy dài đến đầu gối. Với bộ đồng phục quyền lực, cơ thể phụ nữ được chia làm hai phần - phần trên phủ một chiếc áo khoác để làm nổi bật bộ ngực, phần dưới phủ một chiếc váy gợi nhớ đến vẻ nữ tính.

Những bộ trang phục này thường được kết hợp với các phụ kiện nữ tính như khăn lụa và những đồ trang sức kín đáo như trâm cài và vòng cổ ngọc trai. Các họa tiết phức tạp như in hoa đã bị… bỏ qua để chuyển sang sử dụng họa tiết sọc nhỏ, răng sói và kẻ sọc bản to. Về màu sắc, các màu trung tính, trang nhã như xanh lam, đen, xanh nước biển và xám thường được ưa chuộng hơn các màu sáng hoặc màu pastel như tím, đỏ và hồng.

Nguồn gốc của Power dressing có thể được tìm thấy trong bộ vest Chanel những năm 1920. Đó là những bộ đồ bao gồm một chiếc váy bó và một chiếc áo khoác len không cổ, thường có viền bện, cúc kim loại và tay áo vừa vặn. Những bộ đồ kiểu này đại diện cho một bước ngoặt trong cách ăn mặc của phụ nữ.

Trên thực tế, đây là bộ vest chuyên nghiệp đầu tiên được thiết kế đặc biệt dành cho phụ nữ, giúp họ trông hiện đại và nữ tính mà vẫn cảm thấy thoải mái. Nó bao gồm các yếu tố nam tính truyền thống mang lại cho phụ nữ vẻ ngoài rất uy quyền, nhưng đồng thời cũng để lại không gian cho vẻ ngoài tinh tế.

Sự đổi mới quan trọng nhất của bộ đồ Chanel là nó được thiết kế có chủ ý để thích ứng với lối sống đang thay đổi của phụ nữ, trong và sau Thế chiến thứ nhất, họ đang dần bước vào môi trường toàn nam giới trước đây. Bộ đồ này khuyến khích phụ nữ cố gắng đạt được các mục tiêu nghề nghiệp, mang lại cho họ sự thoải mái và linh hoạt để phù hợp với lối sống độc lập và năng động. Theo nhà sử học trang phục Harold Koda, bộ đồ Chanel cho phép phụ nữ thời đó giảm bớt vẻ ngoài nữ tính và có vẻ ngoài nam tính hơn để được chấp nhận bình đẳng trong lĩnh vực chuyên môn.

Các thiết kế của nhà Proenza Schouler, S.Ferragamo, Stella McCartney mùa 2023

Càng về sau, những bộ đồ Power dressing lại càng "biến hóa" hơn và trở nên phong phú, đẹp đẽ hơn. Nó dần trở thành thứ trang phục "must have" của giới nữ quản lý và giới nữ doanh nhân - những người cần khẳng định vị thế, đẳng cấp, tầm vóc bằng "công cụ ảo" như trang phục hoặc những lời tán dương (không phải lúc nào cũng có).

Power dressing không chỉ là những bộ vest biến đổi, những bộ đồng phục mạnh mẽ hay những thiết kế gợi nhớ về tủ quần áo của nam giới.

Thiết kế của nhà Tory Burch mùa 2023

Power dressing hiện đại là những bộ váy mềm mại, cá tính, khác biệt và phô diễn vẻ đẹp, thế mạnh về giới - điều mà cánh đàn ông không thể có.

Một thiết kế mang tinh thần Power dressing của nhà Tory Burch



Thiết kế của nhà Saint Laurent

Bộc lộ cái tôi, vẻ đẹp và phong cách thời trang khác biệt mà ấn tượng của mình chính là Power dressing.

