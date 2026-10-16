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Thời trang 24/7

Quần dài thoải mái xuống phố mà vẫn tạo điểm nhấn

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
16/10/2026 18:00 GMT+7

Không còn gò bó trong những khuôn mẫu công sở cứng nhắc hay những phom dáng bó sát gây bất tiện, quần dài thời hiện đại đã có bước chuyển mình ngoạn mục để trở thành biểu tượng của sự tự do.

Điểm tiện lợi của kiểu trang phục này nằm ở khả năng biến hóa linh hoạt theo từng chất liệu vải. Các bộ đồ nỉ hay thun mang lại sự thoải mái cho những buổi dạo phố, trong khi chất liệu kaki, jean hay vải rũ đáp ứng tốt nhu cầu ăn mặc chỉn chu khi đi làm. Tùy thuộc vào thiết kế cổ áo, độ xòe của ống quần và các chi tiết đi kèm, người mặc dễ dàng chọn được bộ đồ phù hợp với hình dáng cơ thể.

Lý do lớn nhất khiến các dáng quần dài ống rộng, ống đứng hay cạp cao luôn giữ vị trí độc tôn chính là khả năng điều chỉnh vóc dáng một cách kỳ diệu để tạo hiệu ứng đôi chân dài và che khuyết điểm đôi chân.

Quần dài thoải mái xuống phố mà vẫn tạo điểm nhấn- Ảnh 1.

Quần cạp cao ôm gọn vòng eo phối áo quây đồng điệu, phần ống suông thả dài đến sát sàn giúp tạo nên một đường định hướng thị giác liên tục. Điều này giúp ăn gian chiều dài đôi chân một cách tối đa, đặc biệt khi được giấu khéo léo giày gót nhọn bên trong

ẢNH: @_LNB_NHU0704

Quần dài thoải mái xuống phố mà vẫn tạo điểm nhấn- Ảnh 2.

Với những cô nàng tự ti về đôi chân chưa thật thẳng hay phần đùi đầy đặn, độ rộng rãi vừa phải của quần phối cùng áo dáng dài sẽ dễ dàng giúp giấu đi mọi điểm chưa hoàn hảo

ẢNH: @_PRINKPIYA

Những set đồ monochrome với quần ống rộng phối cùng áo lệch vai, áo cúp ngực hay sơ mi cùng tông màu nâu trầm, trắng tinh khôi mang đến vẻ ngoài sang trọng, chỉn chu tuyệt đối cho các buổi gặp gỡ hay sự kiện quan trọng. 

Quần dài thoải mái xuống phố mà vẫn tạo điểm nhấn- Ảnh 3.

Bản phối denim on denim với áo crop top tay phồng đi cùng quần jeans cạp cao, mang tới tinh thần Y2K nghịch ngợm, đầy sức sống trên phố

ẢNH: @_PRINKPIYA

Quần dài thoải mái xuống phố mà vẫn tạo điểm nhấn- Ảnh 4.

Nếu ưu tiên sự nhẹ nhàng cho phong cách công sở, bộ trang phục màu trắng này sử dụng áo sơ mi cổ bẻ với quần tây đồng điệu, tạo sự chỉn chu cho các cuộc gặp mặt

ẢNH: @_MAIHAN_14

Quần dài thoải mái xuống phố mà vẫn tạo điểm nhấn- Ảnh 5.

Hướng đến phong cách thể thao năng động, set trang phục làm từ vải nỉ màu xám be với áo hoodie tay dài dáng rộng có mũ trùm thoải mái. Chiếc quần nỉ đi cùng có cạp chun co giãn, ống suông rộng giúp dễ dàng di chuyển

ẢNH: @_THUYTHNG_

Những chiếc quần dài mang họa tiết sinh động như kẻ sọc, hoa nhí hay hoa văn hình học đang trở thành tuyên ngôn thời trang ấn tượng cho các cô nàng muốn thoát khỏi sự an toàn của những gam màu đơn sắc.

Quần dài thoải mái xuống phố mà vẫn tạo điểm nhấn- Ảnh 6.

Mũ cói rộng vành cho những set đồ dạo biển hoặc dây chuyển mảnh trên cổ sẽ giúp trang phục bớt trống trải

ẢNH: @_LNB_NHU0704

Quần dài thoải mái xuống phố mà vẫn tạo điểm nhấn- Ảnh 7.

Sợi dây chuyền bạc thanh mảnh đeo quanh cổ sẽ lấp đầy khoảng trống ở phần áo hai dây. Bạn có thể phối thêm chiếc túi xách kẹp nách màu trắng cùng một đôi xăng đan quai mảnh tối màu để tổng thể bộ đồ thêm chỉn chu và gọn gàng

ẢNH: @_LNB_NHU0704

Quần dài thoải mái xuống phố mà vẫn tạo điểm nhấn- Ảnh 8.

Bạn nên chọn một chiếc túi đeo vai màu nâu có bề mặt dệt nổi để tạo sự tương phản với các trang phục sáng màu. Phối cùng đôi xăng đan quai mảnh tông màu nude hoặc be sẽ giúp giữ được nét nhẹ nhàng cho toàn bộ trang phục

ẢNH: @_THUYTHNG_

Việc sử dụng set đồ với quần dài giúp đơn giản hóa thói quen ăn mặc hằng ngày mà vẫn duy trì diện mạo chỉn chu. Bằng cách chọn đúng chiều dài ống quần và kích thước cạp ôm vừa vặn với vòng eo, bạn sẽ luôn cảm thấy tự tin và di chuyển thoải mái suốt cả ngày. 

 

Quần dài quần dáng dài phối đồ với quần dài áo và quần dài quần ống rộng

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