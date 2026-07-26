Quần linen giúp ngày nóng trở nên dễ chịu hơn

Không còn đơn thuần là chiếc quần dành cho những kỳ nghỉ biển hay phong cách bohemian của nhiều năm trước, quần linen ngày nay đã bước vào nhịp sống thường nhật với diện mạo tối giản hơn.

Quần linen trắng ống rộng với những vết nhăn tự nhiên, rủ nhẹ và tạo cảm giác mát mẻ khi mặc. Kết hợp cùng áo quây họa tiết chấm bi tông nâu, cân bằng giữa nét nữ tính và sự phóng khoáng. Thêm một chiếc áo khoác mỏng và túi xách đồng tông quần tạo cảm giác mát mẻ trong những ngày xuống phố ẢNH: @SALAVI.SHOPDN

Chỉ với áo sát nách tối giản và quần linen ống rộng kẻ sọc đã đủ toát lên vẻ thanh lịch đầy tinh tế. Phom áo rộng rãi cùng chất liệu quần nhẹ mát có thể mặc như phong cách đồ ngủ hoặc cho những buổi hẹn gặp bạn bè nhẹ nhàng ẢNH: UNIQLO

Không nằm ngoài thời trang công sở, quần linen vẫn dễ dàng xuất hiện ở những môi trường chuyên nghiệp. Set trang phục linen xanh lam dịu mắt, áo sơ mi với thiết kế chiết eo cùng xẻ tà đầy độc đáo, phối đồng điệu cùng quần linen ống suông vừa đủ chỉn chu cho những ngày làm việc ẢNH: SAP.VN

Bên cạnh phong cách tối giản thường thấy, quần linen còn dễ dàng hòa hợp với những bản phối mang hơi hướng cá tính. Quần ống rộng đen cùng chất liệu có độ rủ tự nhiên, kết hợp với áo quây trắng và một chiếc áo blazer linen khoác ngoài tránh sự hở hang quá đà ẢNH: @LINENBYMORIKO