Quần ống rộng, thanh lịch thoải mái đi làm đi chơi đều đẹp

Quần ống rộng với vẻ ngoài thanh lịch thoải mái, dễ dàng phối với nhiều kiểu trang phục trong mùa xuân hè 2026.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa áo len họa tiết hình thoi kiểu Anh và quần nhung ống rộng ẢNH: @LONDONFASHIONWEEK

Họa tiết hoa cũng có thể được mặc vào mùa đông. Chỉ cần kết hợp chúng với những món đồ có họa tiết khác nhưng cùng tông màu ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Quần ống rộng cũng có thể rất nổi bật, như chiếc quần này được trang trí bằng những hạt sequin lớn và phối cùng áo len maxi mềm mại ẢNH: @AKIMOTO_KOZUE

Quần cạp cao trông rất đẹp khi kết hợp với áo khoác kiểu ngắn phong cách ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Quần ống rộng dài qua mắt cá chân là một món đồ thực sự dễ phối và mặc hằng ngày, dù là ở văn phòng hay đi dạo phố ẢNH: @GRAZIAMEXICO

Để làm mới bạn có thể kết hợp chúng với một chiếc áo len và sau đó khoác thêm một chiếc áo khoác ngắn có màu sắc tương đồng.

Nên mặc áo gì với quần ống rộng? Lựa chọn cổ điển nhất là áo cổ tròn dáng suông, hay bo gấu. Nhưng điểm nhấn thực sự đến từ chiếc khăn quàng màu đỏ, điều này ngay lập tức nâng tầm diện mạo ẢNH: @GRAZIAMEXICO

Quần ống rộng mặc với vest cùng áo khoác da dáng rộng

Quần ống rộng có thể kết hợp với áo blazer để tạo nên một bộ trang phục thanh lịch, có thể mặc cùng áo sơ mi, cà vạt và áo khoác da ẢNH: @MARTSROMERO

Những chiếc quần ống rộng này cũng có thể là nền tảng của một bộ vest nam. Chỉ cần kết hợp chúng với áo blazer và tiếp tục phong cách unisex với áo sơ mi và cà vạt. Bằng cách này, bạn sẽ có một phiên bản được làm mới và hiện đại hóa của trang phục công sở cổ điển. Thêm một chút thời thượng là khoác thêm áo khoác da dáng rộng bên ngoài, tạo sự khác biệt và thay thế cho áo khoác thông thường. Cuối cùng, chi tiết nữ tính tuyệt đối của một đôi giày cao gót và trang sức nổi bật là điều không thể thiếu.