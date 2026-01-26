Quần ống rộng, thanh lịch thoải mái đi làm đi chơi đều đẹp

Mùa xuân 2026 chắc chắn là mùa của quần ống rộng. Chiếc quần này xuất hiện ở khắp mọi nơi, có loại lửng đến mắt cá chân hoặc loại siêu dài. Và lý do cho sự thành công của nó chính là ở sự kết hợp giữa vẻ thanh lịch và sự thoải mái.
Quần ống rộng với vẻ ngoài thanh lịch thoải mái, dễ dàng phối với nhiều kiểu trang phục trong mùa xuân hè 2026.
Để làm mới bạn có thể kết hợp chúng với một chiếc áo len và sau đó khoác thêm một chiếc áo khoác ngắn có màu sắc tương đồng.
Quần ống rộng mặc với vest cùng áo khoác da dáng rộng
Những chiếc quần ống rộng này cũng có thể là nền tảng của một bộ vest nam. Chỉ cần kết hợp chúng với áo blazer và tiếp tục phong cách unisex với áo sơ mi và cà vạt. Bằng cách này, bạn sẽ có một phiên bản được làm mới và hiện đại hóa của trang phục công sở cổ điển. Thêm một chút thời thượng là khoác thêm áo khoác da dáng rộng bên ngoài, tạo sự khác biệt và thay thế cho áo khoác thông thường. Cuối cùng, chi tiết nữ tính tuyệt đối của một đôi giày cao gót và trang sức nổi bật là điều không thể thiếu.