Quần shorts, sơ mi họa tiết, chân váy dài phủ sóng tủ đồ công sở

Thời trang công sở hè 2026 chứng kiến sự 'thay da' đầy phóng khoáng. Xu hướng mặc đẹp nơi văn phòng gọi tên bộ ba đặc sắc, kết hợp từ quần shorts năng động, sơ mi họa tiết nổi bật và chân váy dài thanh lịch.
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Quần shorts công sở, mặc sao cho chất?
Tạm biệt những bản phối đơn điệu từ sơ mi trắng và quần đen, tủ đồ công sở mùa này dành chỗ cho các bản phối thoáng mát, lịch sự nhưng nổi bật và tươi trẻ. Quần shorts trong các bản phối công sở được kết hợp cùng sơ mi dáng rộng, chất vải dày dặn đứng phom với phần cạp cao và độ dài ống quần vừa vặn để giữ nét chỉn chu.
Sơ mi họa tiết - làn gió mới cho bản phối ngày hè
Áo sơ mi in họa tiết được tìm thấy với vô số chất liệu, từ linen đến tơ, từ vải voan đến lụa satin. Họa tiết in trên sơ mi đều hướng đến vẻ đẹp thanh lịch và trang nhã - chấm bi nhỏ, họa tiết hoa lá, họa tiết kẻ sọc cổ điển được làm mới qua nhiều gam màu.
Diện mạo mới từ chân váy dáng dài
Chân váy dài in hoa, chân váy maxi chấm bi... là những ứng cử viên giúp bản phối công sở trở nên mới mẻ, hiện đại và thời thượng. Nếu không muốn làm một "cuộc cách mạng" đổi mới, nàng chỉ cần chọn một trong ba item kể trên để bắt đầu phối đồ - đưa ra các ý tưởng kết hợp mới dựa trên cảm nhận cá nhân.