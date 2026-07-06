Quần shorts, sơ mi họa tiết, chân váy dài phủ sóng tủ đồ công sở

Quần shorts công sở, mặc sao cho chất?

Quần shorts từ vải denim, kaki, tafta, vải bố... được ưa chuộng trong mùa hè vì đứng phom, lại thoáng mát và dễ phối ẢNH: NEM FASHION

Tạm biệt những bản phối đơn điệu từ sơ mi trắng và quần đen, tủ đồ công sở mùa này dành chỗ cho các bản phối thoáng mát, lịch sự nhưng nổi bật và tươi trẻ. Quần shorts trong các bản phối công sở được kết hợp cùng sơ mi dáng rộng, chất vải dày dặn đứng phom với phần cạp cao và độ dài ống quần vừa vặn để giữ nét chỉn chu.

Hãy chọn các thiết kế quần shorts lịch thiệp cho bản phối công sở. Quần shorts kẻ sọc phối sơ mi lụa, thêm thắt lưng, túi da, trang sức và một đôi dép lưới giúp hoàn thiện hình ảnh vừa cá tính lại vừa nữ tính ẢNH: HAGOO

Sơ mi họa tiết - làn gió mới cho bản phối ngày hè

Cặp đôi sơ mi kẻ, quần ống rộng trở nên phóng khoáng mà nhẹ mát hơn khi được thêm vào áo tank top/áo hai dây từ các chất vải thấm hút mồ hôi tốt như cotton hoặc lanh. Không cần cài kín mà cách để mở hàng cúc còn cho thấy đẳng cấp phối đồ cao tay mà ít nàng công sở có thể chạm tới ẢNH: HAGOO

Áo sơ mi in họa tiết được tìm thấy với vô số chất liệu, từ linen đến tơ, từ vải voan đến lụa satin. Họa tiết in trên sơ mi đều hướng đến vẻ đẹp thanh lịch và trang nhã - chấm bi nhỏ, họa tiết hoa lá, họa tiết kẻ sọc cổ điển được làm mới qua nhiều gam màu.

Áo chấm bi với sự kết hợp hài hòa của nhiều lớp layer cùng chi tiết cổ tròn thắt nơ khắc họa vẻ nữ tính quyến rũ của nàng nơi công sở. Thiết kế được phối đồng bộ cùng quần ống rộng hoặc có thể phá cách kết hợp với quần shorts trắng và thắt lưng, quần denim cạp cao... ẢNH: MERNE

Sơ mi họa tiết phối quần trắng là công thức phối đồ đơn giản nhất. Tuy nhiên, nàng luôn có thể nâng cấp bản phối qua cách kết hợp với quần công sở có tông màu đặc biệt - đỏ đô, nâu be, màu ô liu... ẢNH: CHIC LAND

Diện mạo mới từ chân váy dáng dài

Mỗi chiếc sơ mi trắng đều có thể trở nên khác lạ, ấn tượng khi được đổi cách phối. Kết hợp sơ mi và chân váy in hoa xếp ly, nàng khẳng định phong thái tự tin bằng hình ảnh vừa chuyên nghiệp, vừa linh hoạt tới mọi thời điểm trong ngày ẢNH: NEM FASHION

Chân váy dài in hoa, chân váy maxi chấm bi... là những ứng cử viên giúp bản phối công sở trở nên mới mẻ, hiện đại và thời thượng. Nếu không muốn làm một "cuộc cách mạng" đổi mới, nàng chỉ cần chọn một trong ba item kể trên để bắt đầu phối đồ - đưa ra các ý tưởng kết hợp mới dựa trên cảm nhận cá nhân.

Chân váy chấm bi dáng maxi có thể phối với áo vest, áo dệt kim, áo polo, sơ mi tay ngắn... và qua đó phản ánh góc nhìn mới của nàng về tủ đồ công sở ẢNH: MERNE



