Quần túi hộp, từ món đồ 'bụi bặm' đến biểu tượng thời trang cá tính

Khởi nguồn từ trang phục quân đội mang tính công năng cao, chiếc quần túi hộp ngày nay đã trải qua cuộc cách mạng thẩm mỹ ngoạn mục, trở thành "món đồ cưng" của hội sành mốt để kiến tạo nên những bản phối đường phố năng động và tràn đầy hơi thở Y2K hiện đại.

Quần túi hộp dáng dài: Khẳng định vẻ ngoài mạnh mẽ

Không còn bị gò bó trong những phom dáng thô cứng truyền thống, những chiếc quần túi hộp dáng dài chất liệu denim hay kaki mềm mại mang lại tính ứng dụng tuyệt vời cho các hoạt động thường nhật.

Áo thun polo phom rộng kẻ sọc ngang tông kem - xanh navy kết hợp cùng quần jeans túi hộp ống rộng màu xanh sáng. Các phụ kiện đường phố như mũ lưỡi trai, túi canvas hay giày thể thao tạo nên bản phối đa sắc độc đáo ẢNH: @QUYNHRIVIU_

Chiếc quần túi hộp dáng dài sở hữu tông màu tối màu đầy cổ điển và trẻ trung. Phom dáng quần suông rộng rãi tạo sự thoải mái tối đa cho người mặc khi di chuyển.

Điểm nhấn đắt giá của chiếc quần này là phần túi hộp vuông vức có nắp gài chạy dọc hai bên hông đùi, đi kèm thắt lưng kim loại tạo nên phong cách bụi bặm đặc trưng ẢNH: APOCALYPSE CLOSET

Sự kết hợp ăn ý giữa bản phối ton sur ton đen với áo croptop lệch vai cùng và quần jeans túi hộp tối màu, phụ kiện bạc hay kim loại ở cổ và cánh tay càng tăng nét phóng khoáng của người mặc ẢNH: @JAY.STOREE

Chiếc quần túi hộp dáng dài gây ấn tượng mạnh mẽ với họa tiết rằn ri đậm chất cá tính. Phom dáng quần rộng và dài phủ gót, được thiết kế với nhiều chi tiết như túi hộp phối cùng áo phông oversized tạo diện mạo vô cùng gai góc và mạnh mẽ ẢNH: @DELIAH.XZ

Quần túi hộp dáng lửng linh hoạt khi di chuyển

Nằm ở khoảng độ dài quá gối hoặc ngang bắp chân, quần túi hộp dáng lửng chính là "làn gió mới" chinh phục các tín đồ thời trang muốn tìm kiếm sự độc đáo. Dáng quần này vừa dễ di chuyển trong thời tiết ấm áp, vừa là phông nền hoàn hảo để phái đẹp phô diễn những đôi boots cá tính hay cách phối tất cao cổ thời thượng.

Set đồ street style bùng nổ năng lượng với áo thun trắng cùng quần lửng túi hộp màu xám đen wash nhẹ, kết hợp khăn trùm đầu họa tiết sao chuẩn gu phá cách ẢNH: @PHUONGDOLOVEUU

Khi diện quần túi hộp ống rộng thùng thình hay quần lửng phồng, hãy ưu tiên phối cùng áo croptop, áo quây hay áo thun ôm sát để khoe đường cong eo, tránh tạo cảm giác luộm thuộm ẢNH: @YANGG.22

Những bản phối kết hợp màu sắc tương bản như đen - đỏ hay đen - trắng luôn dễ dàng tạo hiệu ứng thị giác thú vị, áo hoodie croptop sắc đỏ rực rỡ kết hợp cùng quần ngố túi hộp vừa dễ dàng đựng vật dụng cá nhân vừa tiện lợi khi di chuyển ẢNH: @LAMINEE.99

Quần túi hộp là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích phong cách năng động và hiện đại. Hãy làm mới tủ đồ của bạn với những mẫu quần túi hộp thời trang để tự tin thể hiện dấu ấn riêng mỗi ngày!