Quần yếm tạo nên diện mạo tươi mới mà không cần cầu kỳ

Quần yếm từ lâu đã vượt khỏi hình ảnh món đồ gắn liền với sự tiện dụng để trở thành item thời trang mang đậm tinh thần trẻ trung và phóng khoáng. Không cần quá nhiều lớp lang hay phụ kiện cầu kỳ, chỉ với một chiếc quần yếm được lựa chọn khéo léo, nàng đã có thể làm mới diện mạo thường ngày, vừa năng động, thoải mái lại vẫn giữ được dấu ấn cá tính riêng.

Quần yếm họa tiết da báo trở thành điểm nhấn nổi bật của set đồ nhờ gam màu nâu, đen và be trung tính nhưng đầy cá tính ẢNH: @BAIFERNBAH

Thiết kế quần yếm ống suông mang lại sự thoải mái, năng động, đồng thời giúp che khuyết điểm hiệu quả, trong khi phom yếm truyền thống với dây đeo vai và túi lớn tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, tiện dụng. Khi phối cùng áo sweater đen trơn, tổng thể được cân bằng khéo léo để họa tiết da báo càng thêm nổi bật mà không gây rối mắt. Sneaker trắng, tất trắng và túi đeo chéo đơn giản hoàn thiện bản phối theo tinh thần streetwear pha sporty chic mang đến diện mạo năng động, cá tính và "hack tuổi" cho nàng.

Bản phối mang phong cách trẻ trung, hiện đại với gam màu kem chủ đạo, điểm xuyết họa tiết hoa nhí xanh lam nhạt tạo cảm giác nhẹ nhàng, phảng phất nét vintage ẢNH: @TONTAWAN

Với phom dáng suông rộng kết hợp quần ống rộng, set đồ mang đến cảm giác thoải mái tối đa, đồng thời khéo léo che khuyết điểm và tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo nhờ tổng thể liền mạch. Phần thân trên được phối cùng áo dài tay cổ cao kín đáo, giúp tăng tính ứng dụng và phù hợp với tiết trời se lạnh. Điểm nhấn nằm ở mũ lông và dép lê tông hồng nhạt, giữ cho tổng thể tối giản nhưng vẫn đủ thu hút ánh nhìn. Bản phối là minh chứng rõ nét cho xu hướng normcore, đề cao sự tiện dụng, thoải mái và khả năng ứng dụng linh hoạt trong phong cách thường ngày.

Quần yếm đen mang phong cách năng động và cá tính, ghi điểm nhờ thiết kế tối giản nhưng đậm tinh thần thời trang ứng dụng. Gam màu đen trơn giúp tổng thể trông gọn gàng, thon gọn và dễ phối, kết hợp phom dáng ống suông mang lại sự thoải mái khi di chuyển và che khuyết điểm hiệu quả ẢNH: @FA_ENGFA8

Thiết kế yếm trước ngực với dây đeo vai điều chỉnh linh hoạt, các túi tiện dụng cùng logo trắng nhỏ tạo điểm nhấn đặc trưng của phong cách workwear khỏe khoắn. Khi phối cùng áo phông trắng basic và sneaker trắng, chiếc quần yếm trở thành trung tâm của set đồ nhờ sự tương phản màu sắc rõ ràng nhưng vẫn cân bằng, không cầu kỳ. Bản phối mang đậm tinh thần casual street style pha sporty chic, phản ánh xu hướng ưa chuộng trang phục thoải mái, linh hoạt và cá tính, phù hợp cho nàng diện trong nhiều hoàn cảnh thường ngày như dạo phố hay đi học.

Quần yếm denim nổi bật với gam xanh cổ điển, dễ mặc và dễ tính ứng dụng, mang đến diện mạo trẻ trung và năng động. Thiết kế yếm truyền thống với dây đeo vai có thể điều chỉnh linh hoạt, túi hộp trước ngực cùng những đường may rõ nét tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn, đậm chất denim bền bỉ ẢNH: @MCTHANHTHANHHUYEN

Phom dáng dài, ống suông không chỉ mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển mà còn phù hợp với nhiều vóc dáng khác nhau. Khi phối cùng áo thun dài tay màu đen ôm gọn bên trong, tổng thể trang phục trở nên cân đối hài hòa giữa phom rộng và phom ôm, đồng thời làm nổi bật chiếc quần yếm. Bản phối theo đuổi phong cách casual hiện đại, đề cao sự thoải mái, năng động nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung và cá tính trong các hoạt động thường ngày.

Quần yếm màu trắng ngà trở thành điểm nhấn chủ đạo của set đồ nhờ sắc độ mềm mại, ấm áp và nổi bật giữa không gian mùa lạnh. Thiết kế ống rộng mang lại sự thoải mái, phóng khoáng, đồng thời giúp che khuyết điểm hiệu quả, kết hợp phần dây đeo vai điều chỉnh linh hoạt và túi hai bên tăng tính ứng dụng ẢNH: @YOYOKULALA

Chất liệu dày dặn, có độ rũ nhẹ phù hợp với tiết trời lạnh, trong khi bề mặt trơn màu giúp chiếc quần này dễ dàng phối cùng nhiều trang phục khác. Khi kết hợp với áo sweater đen bên trong, chi tiết nơ đen nổi bật ở phần ngực tạo điểm nhấn nữ tính, giúp tổng thể hài hòa giữa nét năng động và điệu đà. Bản phối thể hiện rõ xu hướng layering mùa lạnh và phong cách casual chic pha sporty, khẳng định quần yếm trắng ngà là lựa chọn linh hoạt, thời trang và giàu cá tính cho các hoạt động ngoài trời.

Gam trắng tinh khôi mang đến cảm giác tươi sáng, nhẹ nhàng và hài hòa với không gian ngoài trời ẢNH: @ENJOYYOTDR

Quần yếm ống rộng tạo sự thoải mái khi mặc, đồng thời giúp vóc dáng trông cao ráo và phóng khoáng hơn, kết hợp thiết kế yếm truyền thống với dây đeo vai và hàng cúc kim loại hai bên làm điểm nhấn cổ điển, cá tính. Chất liệu vải dày dặn, đứng phom giúp tổng thể gọn gàng dù sử dụng tông màu sáng. Khi phối cùng áo crop top bèo nhún bên trong, quần yếm trắng trở thành món đồ chủ đạo, làm nền hoàn hảo để tôn lên bản phối casual trẻ trung, năng động và thời thượng.

Không cần quá nhiều chi tiết hay cách phối phức tạp, quần yếm vẫn đủ sức mang đến cho nàng diện mạo tươi mới, trẻ trung và đầy cuốn hút. Với tính ứng dụng cao cùng khả năng biến hóa linh hoạt, món đồ này xứng đáng là lựa chọn lý tưởng để nàng làm mới phong cách mỗi ngày ẢNH: @ENJOYYOTDR



