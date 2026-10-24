Quý cô hiện đại biến hóa phong cách với đầm sơ mi thanh lịch

Một chiếc đầm sơ mi "cân" mọi phong cách thời trang

Đầm sơ mi màu xanh nhạt tôn dáng dịu dàng, nâng niu cơ thể nhờ chất vải mềm mại. Thiết kế đơn sắc tạo sức hút bằng cách phối màu trắng cho phần cổ áo và măng set tay, các đường thêu thủ công tỉ mỉ tạo nên sự khác biệt giữa muôn vàn lựa chọn trang phục ẢNH: ARA STORE

Đầm sơ mi thường sử dụng phom dáng chữ A cổ điển với đặc trưng phần thân trên ôm nhẹ, thắt eo và hơi loe rộng ở phần chân váy. Mùa thu đông năm nay, kiểu dáng của đầm sơ mi có nhiều thay đổi khi được thêm vào các chi tiết thủ công, mang đến các mẫu trang phục linh hoạt, đa năng, đa phong cách.

Gam màu xanh da trời, xanh dương, hồng đào... trên váy sơ mi mang đến hình ảnh tươi trẻ rạng rỡ; trong khi các thiết kế xanh ô liu, xanh chàm hay sắc beige... tạo nên hình dáng của một cô gái tự tin, luôn làm chủ mọi phong cách thời trang.

Đầm midi có thể mặc đi làm cùng giày bệt/giày búp bê và túi xách công sở vì hình ảnh chủ đạo từ form dáng này luôn là sự chỉn chu, chuyên nghiệp mà vẫn vô cùng thoải mái, thoáng mát. Để bản phối trở nên cuốn hút hơn, nàng có thể để mở vài chiếc cúc/hạ khóa kéo, thêm thắt lưng da, túi đeo vai nhỏ cùng một đôi giày cao gót ẢNH: ARA STORE

Gam màu trầm mang đến hình ảnh đĩnh đạc và tràn đầy sự tự tin nơi quý cô. Sắc xám nhạt được gợi ý phối cùng giày và túi màu đỏ đậm giúp outfit tăng thêm phần ấm áp và tạo điểm nhấn. Các chi tiết hàng cúc, nắp túi hay đường chiết eo đều được tinh chỉnh kỹ lưỡng để vẽ nên diện mạo thanh thoát, rạng ngời cho người mặc ẢNH: HOIVU

Ghi dấu phong cách công sở thanh lịch và tinh tế cùng đầm họa tiết chấm bi xanh trên nền vải màu cream. Chất liệu mềm nhẹ kết hợp họa tiết cổ điển mang đến hình ảnh tươi mới, giàu sức sống cho dáng váy quen thuộc, cùng nàng tự tin bước vào mùa thu mát mẻ ẢNH: ELISE

Kỹ thuật xếp ly luôn tạo nên sự thú vị và đa dạng cho trang phục. Ở bản phối này, các đường gấp ly, cổ áo buộc nơ vải, thắt lưng vải đồng màu kết hợp mang lại hình ảnh kiêu sa và quý phái. Bảng màu beige nhạt của trang phục mix cùng trắng và ánh vàng gold trên phụ kiện và trang sức giúp hoàn thiện phong cách sành điệu, hợp mốt ẢNH: C'CHIC

Đầm voan chiffon xếp ly chỉ một màu đen tuyền phối giày cao gót dây mảnh tôn trọn vóc dáng thanh thoát, quyến rũ của nàng. Phom dáng cổ điển của trang phục được "mềm hóa" qua những đường xếp ly dài chạy dọc thân trước, ánh nhìn được đặt vào điểm nhấn nơi nẹp áo và chiếc thắt lưng vải tiệp màu ẢNH: VALENCIANI

Sắc hồng nhạt trên đầm sơ mi gợi mở phong cách giản dị, ngọt ngào và dịu dàng. Hàng loạt các chi tiết nhỏ nhắn được chăm chút để nàng trở thành tâm điểm của sự chú ý - đường xếp ly, tay nhún, nơ... xinh xắn ẢNH: HOIVU