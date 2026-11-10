Quý phái và chỉn chu cùng set trang phục công sở

Trang phục công sở không đơn thuần là lựa chọn phù hợp với môi trường làm việc mà còn thể hiện phong thái và gu thẩm mỹ của mỗi người. Thay vì những bộ trang phục an toàn, quen thuộc, các thiết kế mang tinh thần khác biệt đang mở ra nhiều lựa chọn mới cho quý cô.

Không nhất thiết phải gắn liền với những chiếc blazer truyền thống, tinh thần vest công sở còn được thể hiện qua các thiết kế áo không tay, áo cổ chéo hay gile cách điệu.

Áo vest cổ đắp chéo với hàng khuy kim loại nổi bật kết hợp chân váy xếp ly đồng điệu. Sắc xám kẻ sọc mảnh tạo cảm giác trang nhã, trong khi phần eo chiết gọn và tà áo vạt nhọn dễ dàng tôn dáng ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Không phải ngẫu nhiên mà quần ống rộng luôn giữ vị trí quan trọng trong tủ đồ của những quý cô yêu thích phong cách công sở. Khác với quần âu ôm sát truyền thống, thiết kế có phần ống suông hoặc loe nhẹ tạo cảm giác thoải mái khi ngồi làm việc, di chuyển và tham gia các hoạt động trong ngày.

Bên cạnh màu đen quen thuộc, những sắc thái như xanh navy, xám chì hay beige cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Chúng không quá nổi bật nhưng đủ tạo chiều sâu đồng thời dễ dàng kết hợp với các món đồ cơ bản sẵn có ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Người có chiều cao khiêm tốn có thể ưu tiên các thiết kế quần suông cạp cao, ống quần vừa phải và kết hợp giày cùng tông màu để tạo hiệu ứng liền mạch ẢNH: @VEOSBYKHANH

Váy ngắn nên có độ dài phù hợp với tính chất công việc, tránh những thiết kế quá bó hoặc gây bất tiện khi di chuyển. Một đôi giày mũi nhọn, giày slingback hay giày bệt tối giản sẽ giúp hoàn thiện vẻ ngoài mà không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện.

Phom áo ôm nhẹ giúp tôn đường cong eo một cách khéo léo. Bạn chỉ cần chọn thêm chiếc túi xách tay pha màu be và nâu để hoàn thiện vẻ ngoài nhã nhặn ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Trong khi những gam màu pastel thường gợi cảm giác nhẹ nhàng, đen và trắng lại mang đến sức hút riêng nhờ sự tương phản rõ nét. Đây là hai sắc thái cơ bản có thể xuất hiện trong nhiều phong cách, từ tối giản, cổ điển đến hiện đại.

Với áo gile, quý cô có thể chủ động thay đổi phong cách bằng cách kết hợp cùng sơ mi trắng, áo thun ôm hoặc mặc riêng như một thiết kế độc lập. Đi cùng quần âu cạp cao, trang phục hướng đến hình ảnh trưởng thành còn kết hợp cùng chân váy ngắn tạo sự năng động ẢNH: @VEOSBYKHANH

Tweed là một trong những lựa chọn tiêu biểu nhờ bề mặt dệt có kết cấu đặc trưng, những bộ trang phục tweed tone sur tone thường không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn dễ dàng thu hút cho môi trường làm việc ẢNH: @VEOSBYKHANH