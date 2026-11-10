Quý phái và chỉn chu cùng set trang phục công sở

Từ những bộ vest cách điệu, áo gile thanh lịch đến chân váy xếp ly trẻ trung, trang phục công sở ngày nay không còn bó hẹp trong những khuôn mẫu cứng nhắc.
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Trang phục công sở không đơn thuần là lựa chọn phù hợp với môi trường làm việc mà còn thể hiện phong thái và gu thẩm mỹ của mỗi người. Thay vì những bộ trang phục an toàn, quen thuộc, các thiết kế mang tinh thần khác biệt đang mở ra nhiều lựa chọn mới cho quý cô.
Không nhất thiết phải gắn liền với những chiếc blazer truyền thống, tinh thần vest công sở còn được thể hiện qua các thiết kế áo không tay, áo cổ chéo hay gile cách điệu.
Không phải ngẫu nhiên mà quần ống rộng luôn giữ vị trí quan trọng trong tủ đồ của những quý cô yêu thích phong cách công sở. Khác với quần âu ôm sát truyền thống, thiết kế có phần ống suông hoặc loe nhẹ tạo cảm giác thoải mái khi ngồi làm việc, di chuyển và tham gia các hoạt động trong ngày.
Váy ngắn nên có độ dài phù hợp với tính chất công việc, tránh những thiết kế quá bó hoặc gây bất tiện khi di chuyển. Một đôi giày mũi nhọn, giày slingback hay giày bệt tối giản sẽ giúp hoàn thiện vẻ ngoài mà không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện.
Trong khi những gam màu pastel thường gợi cảm giác nhẹ nhàng, đen và trắng lại mang đến sức hút riêng nhờ sự tương phản rõ nét. Đây là hai sắc thái cơ bản có thể xuất hiện trong nhiều phong cách, từ tối giản, cổ điển đến hiện đại.