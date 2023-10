Rạn da sau sinh nở, có nên chấp nhận nó như một 'vết tích' không hoàn hảo?

Chấp nhận vết rạn da sau sinh nở như Katie Holmes

Katie Holmes xuất hiện trên đường phố với vết rạn da hiện rõ, dù cơ bụng săn chắc, phần rạn da này được cho là không hoàn hảo theo tiêu chuẩn Hollywood @KatieHolmes

Đây là cách nữ diễn viên cho phép người ta chụp ảnh những vết rạn da của mình mà không cần chỉnh sửa "ngụy trang" hình ảnh. Có những người cho rằng đây là "tàn dư" của thai kỳ và có những bàn tán về việc giảm cân gần đây của cô. Mặc kệ tất cả, Katie Holmes dường như không bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo về hình thể dù trên thực tế cô tập luyện và chăm sóc rất kỹ cho việc giữ dáng cơ thể. Katie đã từng chia sẻ rằng cô tập luyện 4 lần/ tuần với các môn xoay tròn, đấm bốc, yoga và khiêu vũ. Ngoài ra, cô cũng có một chiếc xe đạp quay ở nhà và thường được cô tập luyện vào sáng sớm.

Katie Holmes tại Liên hoan phim Cannes 2023 với thần thái rạng rỡ, trẻ trung dù đã 44 tuổi và là mẹ của cô con gái 17 tuổi @KatieHolmes

Katie Holmes biết cách không nản lòng trước những lời chỉ trích của người khác. Đối với cô, vết rạn da không còn quan trọng. Bởi nếu muốn đẹp hoàn hảo theo cách nhìn của mọi người về các ngôi sao, cô chắc chắn sẽ trông cậy vào những bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất ở Hollywood.

Vết rạn da và cách điều trị chúng

Bác sĩ da liễu của viện thẩm mỹ chuyên về da Kim Anh cho biết: "Vết rạn da là những đường hoặc vết có thể nhìn thấy được trên da. Chúng hình thành khi lớp giữa của da bị kéo căng quá nhanh và kết quả là một số sợi đàn hồi của da bị đứt".

Vết rạn da thường là kết quả của việc tăng cân nhanh chóng, đặc biệt là khi mang thai @Ira Shpiller

Vết rạn da như những nhược điểm trên da ảnh hưởng đến mọi người, đặc biệt phụ nữ sau sinh và điều này hoàn toàn bình thường. Có một số việc có thể làm để vừa ngăn ngừa vừa hạn chế chúng, nhất là khi chúng còn “trẻ”, tức là chúng mới hình thành. Chuyên gia da liễu Quỳnh Giao cung cấp: "Đối với người phụ nữ hướng tới sự hoàn hảo, thì các vết rạn da này sẽ được chị em sử dụng các biện pháp thẩm mỹ. Trước hết là các loại dầu tự nhiên (shea, argan, jojoba, hạnh nhân, bơ) giúp da đàn hồi hơn, sau đó là các loại kem làm từ rau má có đặc tính chữa bệnh và cuối cùng là huyết thanh cơ thể với a xít chiết xuất kích thích tái tạo tế bào. Không thiếu sự lựa chọn! Tuy nhiên, một khi mô bị tổn thương do vết rạn da màu đỏ xuất hiện thì sẽ không thể quay trở lại như cũ. Vết rạn đó chắc chắn sẽ tồn tại, tuy nhiên tình hình có thể được cải thiện đáng kể bằng cách sử dụng các phương pháp điều trị khác nhau".

Phòng ngừa là chiến lược tốt nhất để tránh sự xuất hiện của các vết rạn da màu đỏ. Một khi những tổn thương da này chuyển sang màu trắng ngọc trai (giai đoạn chữa lành cuối cùng), thực tế là không thể đạt được những cải thiện đáng kể và rõ rệt bằng các sản phẩm mỹ phẩm.



"Chiến lược thẩm mỹ"

Theo chuyên gia da liễu Quỳnh Giao, để ngăn ngừa rạn da đỏ phải được áp dụng thực tế, đặc biệt là trong giai đoạn “nghiêm trọng” (chẳng hạn như tuổi dậy thì và bắt đầu mang thai) và trong giai đoạn cân nặng dao động. Mỹ phẩm chống rạn da cụ thể được thiết kế để tác động đặc biệt đến độ đàn hồi và độ săn chắc của da. Đây là lý do tại sao chúng nên được sử dụng khi vết rạn da màu đỏ chưa hình thành với mục đích làm giảm sự xuất hiện của chúng.

Nha đam vừa có thể ngăn ngừa tổn thương da vừa giúp giảm thiểu những vết rạn da. Do đó, thói quen làm đẹp phải bao gồm việc thoa kem trị rạn da hằng ngày @NIKCOA

Điều này có thể được bắt đầu bằng việc tẩy da chết nhẹ để loại bỏ các tế bào bị hư hỏng và tạp chất, cũng như kích thích da và làm cho da dễ tiếp nhận điều trị hơn. Loại bỏ vết rạn da khi chúng mới xuất hiện. Nếu một số vết rạn da đã xuất hiện và chúng vẫn còn màu đỏ, điều quan trọng là phải can thiệp ngay từ giai đoạn viêm đầu tiên, chọn những sản phẩm mỹ phẩm có tác dụng mạnh, chuyên sâu và nhắm mục tiêu. Những phương pháp điều trị này có thể kích thích tái tạo collagen và đàn hồi, do đó hạn chế sự phát triển của các nhược điểm hiện có và làm cho chúng ít rõ ràng hơn. Để làm giảm và chống lại các vết rạn da đỏ mới hình thành, điều quan trọng là phải nhất quán trong việc áp dụng phương pháp điều trị.

Các lựa chọn về laser và phẫu thuật

Bác sĩ da liễu của Thẩm mỹ viện Kim Anh cho biết: "Trong số các phương pháp hiệu quả nhất hiện nay để cải thiện vẻ ngoài thẩm mỹ của các vết rạn da đỏ là laser vi phẫu phân đoạn, chùm tia này tạo ra nhiệt ở vùng bị ảnh hưởng bởi vết rạn, cho phép da co lại (trong thực tế, nó giống như các cạnh của vết rạn da trầm cảm được đoàn tụ, khép lại chuỗi).



Phương pháp điều trị mài mòn da có thể được sử dụng cho nhiều tình trạng da không mong muốn, chẳng hạn như mụn trứng cá, sẹo, nếp nhăn và vết rạn da @Kimanhbeautyskin

Phẫu thuật laser có khả năng thâm nhập sâu, kích thích sự phát triển của collagen mới và do đó cải thiện vẻ ngoài của vết rạn da, đặc biệt nếu nó vẫn còn màu đỏ, tức là mới hình thành. Điều này có thể thực hiện được do vùng bị ảnh hưởng vẫn được cung cấp máu và dễ tổng hợp collagen hơn. Tác dụng của tia laser cũng có thể được kết hợp với hệ thống tần số vô tuyến, cho phép bạn tiếp cận tất cả các lớp da, kích thích sản xuất collagen và đàn hồi. Cách tiếp cận này cho phép bạn đạt được kết quả vượt trội so với kết quả được cung cấp bởi những phương pháp khác như lột da và mài mòn da vi điểm. Những phương pháp điều trị này thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào - điều này đảm bảo rằng bạn sẽ có làn da mịn màng và sáng, ít bị rạn da hơn.

Các phương pháp điều trị bằng ánh sáng và laser có thể được thực hiện bởi bác sĩ da liễu để giảm vết rạn da @Kimanhbeautyskin

Bác sĩ Cường Nguyễn (Hội viên Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM), cung cấp: "Nếu các vết rạn da màu đỏ xuất hiện dưới rốn, chúng có thể được loại bỏ bằng phẫu thuật tạo hình thành bụng, trong khi các vết rạn ở đùi và cánh tay có thể được loại bỏ bằng cách căng da ở vùng đó".



Trong các phương pháp điều trị rạn da này, tia hồng ngoại và ánh sáng đỏ nhìn thấy được nhắm vào các vết rạn da, giúp làm mềm vết rạn da. Có thể phải mất vài lần bôi hoặc điều trị để hoàn tất quy trình và tương tự như việc bôi kem retinol, có thể mất vài tuần để thấy kết quả.