Rạng ngời ngày đầu năm mới cùng áo dài cách điệu trẻ trung, hiện đại

Phom dáng suông vừa vặn trên nền chất liệu nhung the tơ tằm cao cấp được khéo léo điểm thêm chi tiết đính kết nút thắt đồng tâm tượng trưng cho điều may mắn, tốt lành nhưng vẫn tinh tế tạo sự chỉn chu, trang nhã. Chất liệu nhung the có các sợi tuyết nhung làm từ tơ tằm tự nhiên vì vậy có thể mặc cả mùa đông lẫn mùa hè, đông ấm, hè mát. Chính vì vậy item này như ưu tiên hàng đầu cho những buổi dự tiệc sang trọng, dạo chơi nhằm thu hút mọi sự chú ý