Rạng rỡ với váy họa tiết chấm bi trong những ngày giao mùa

Trong số các họa tiết mùa hè 2026 nổi bật, họa tiết chấm bi vẫn đang "làm mưa làm gió" khi xuất hiện trên khắp các bản đồ xu hướng thời trang. Không bị đóng khung trong những khuôn mẫu cũ, váy chấm bi mang đến cho người mặc diện mạo sang trọng và quý phái, thu hút mọi ánh nhìn.

Đầm cổ vuông họa tiết chấm bi đen trên nền vải màu be gợi nhắc hình ảnh lãng mạn cổ điển đã trở thành bất hủ. Thiết kế là ý tưởng để nàng diện đi dự sự kiện, dự tiệc, gặp gỡ đối tác hay hẹn hò cùng người thương ẢNH: RẬP

Chấm bi - họa tiết nổi bật nhất mùa hè

Đầm lụa họa tiết chấm bi nhỏ phối áo khoác ren đen, phụ kiện tóc và những món trang sức mang hơi thở từ biển cả. Slip dress từ vải lụa tổng hợp được ứng dụng vào nhiều dịp, từ đi chơi, dạo phố, hẹn hò cà phê đến các chuyến đi mùa hè ẢNH: DEMIQ

Váy chấm bi, chân váy họa tiết chấm bi và các bộ trang phục lấy các chấm tròn làm họa tiết chủ đạo đã thực sự trở thành xu hướng có ảnh hưởng nhất mùa. Váy dự tiệc, đầm dạo phố, trang phục công sở, các set đồ lụa phối ren mát nhẹ... đều có sự xuất hiện của họa tiết chấm bi. Bước ra khỏi hai gam màu quen thuộc là đen và trắng, trang phục chấm bi được khoác áo mới qua nhiều gam màu - chấm bi xanh dương nền nâu, chấm bi đen trên nền vải sheer màu be nhạt...

Trang phục họa tiết chấm bi cùng tông đen trắng nhưng mang đến 2 viber khác biệt - sự dịu dàng nữ tính theo phong cách cổ điển và phong thái trẻ trung, thời thượng từ set đồ áo cánh dơi và quần phối ren ẢNH: DEMIQ

Váy họa tiết chấm bi được phối cùng chất liệu ren qua các đường viền, áo khoác vải ren họa tiết hoặc phụ kiện khăn buộc trên tóc. Bên cạnh đó, mỗi bản phối chấm bi đều dễ dàng kết hợp cùng giày và phụ kiện đơn sắc - đảm bảo sự xuất hiện vừa đủ của họa tiết trên một bản phối thời trang, giúp nàng ghi dấu đồng điệu và thời thượng.

Những sắc màu mới từ họa tiết polka dots giúp xóa tan cảm giác cũ kỹ, nhàm chán. Thay vào đó, các họa tiết chấm bi mang gam màu mới làm nổi bật tinh thần hiện đại, phong thái thời trang kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống, bản sắc và tính ứng dụng linh hoạt cho nhịp sống bận rộn nơi đô thị hiện đại ẢNH: DEMIQ

Họa tiết chấm bi có nhiều kích cỡ, nhiều màu sắc và phong cách khác nhau. Điều này mở ra cơ hội thử nghiệm, làm mới cá tính thời trang cho những cô nàng sành điệu ẢNH: HERA DG

Trên mỗi loại chất liệu, hiệu ứng thị giác được cộng hưởng từ chất vải đến họa tiết, tông màu đến phom dáng. Dù dưới lăng kính của thời trang đường phố hay thời trang công sở thì trang phục váy chấm bi vẫn chứng tỏ sức hút không hề hạ nhiệt trong thời gian dài ẢNH: LƠ BOUTIQUE

Nàng công sở khéo léo "bắt trend" qua bản phối áo vest và chân váy xếp ly họa tiết chấm bi nhỏ. Đây là một trong những ý tưởng thú vị để nàng có thể đưa các món đồ họa tiết vào tủ đồ hằng ngày diện đi học, đi làm ẢNH: NEM FASHION



