Rạng rỡ với váy họa tiết chấm bi trong những ngày giao mùa

Váy họa tiết chấm bi không chỉ sang trọng, nữ tính mà còn là đại diện cho xu hướng thời trang cổ điển đang trở lại mạnh mẽ trong năm 2026.
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Trong số các họa tiết mùa hè 2026 nổi bật, họa tiết chấm bi vẫn đang "làm mưa làm gió" khi xuất hiện trên khắp các bản đồ xu hướng thời trang. Không bị đóng khung trong những khuôn mẫu cũ, váy chấm bi mang đến cho người mặc diện mạo sang trọng và quý phái, thu hút mọi ánh nhìn.
Chấm bi - họa tiết nổi bật nhất mùa hè
Váy chấm bi, chân váy họa tiết chấm bi và các bộ trang phục lấy các chấm tròn làm họa tiết chủ đạo đã thực sự trở thành xu hướng có ảnh hưởng nhất mùa. Váy dự tiệc, đầm dạo phố, trang phục công sở, các set đồ lụa phối ren mát nhẹ... đều có sự xuất hiện của họa tiết chấm bi. Bước ra khỏi hai gam màu quen thuộc là đen và trắng, trang phục chấm bi được khoác áo mới qua nhiều gam màu - chấm bi xanh dương nền nâu, chấm bi đen trên nền vải sheer màu be nhạt...
Trang phục họa tiết chấm bi cùng tông đen trắng nhưng mang đến 2 viber khác biệt - sự dịu dàng nữ tính theo phong cách cổ điển và phong thái trẻ trung, thời thượng từ set đồ áo cánh dơi và quần phối ren
ẢNH: DEMIQ
Váy họa tiết chấm bi được phối cùng chất liệu ren qua các đường viền, áo khoác vải ren họa tiết hoặc phụ kiện khăn buộc trên tóc. Bên cạnh đó, mỗi bản phối chấm bi đều dễ dàng kết hợp cùng giày và phụ kiện đơn sắc - đảm bảo sự xuất hiện vừa đủ của họa tiết trên một bản phối thời trang, giúp nàng ghi dấu đồng điệu và thời thượng.