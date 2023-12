'Râu rồng' vẫn xuất hiện ở người trẻ khiến mặt bạn già nua, vì sao?

Các vết nhăn, nếp nhăn quanh rãnh mũi - má thường được gọi là râu rồng, đường cười khiến nhiều người mặt già trước tuổi. Để khắc phục tình trạng này, công nghệ thẩm mỹ đã có những phương pháp khắc phục nhằm làm đầy phần rãnh nếp nhăn dọc hai bên mũi đến miệng.

Đường cười đẹp hay xấu?

Râu rồng (đường cười) trở nên rõ ràng hơn khi bạn già đi. Đường cười là những đường được hình thành hoặc hiện rõ khi bạn cười. Những nếp nhăn giống như dấu ngoặc đơn phát triển ở hai bên môi, kết quả của sự cạn kiệt collagen và đàn hồi, hay còn gọi là các yếu tố cấu trúc tạo nên da. Hành động mỉm cười lặp đi lặp lại cũng như quá trình lão hóa tự nhiên có thể khiến các yếu tố này suy yếu, từ đó hình thành nếp nhăn rõ rệt. Với những người có đường cười và rõ ràng có thể đậm ngay cả khi không biểu cảm. Theo đó, khi cười, râu rồng sâu dẫn đến nhiều nếp nhăn quanh má làm gò má cao và khóe miệng khiến gương mặt có phần kém sắc hơn.

Râu rồng cười đẹp đặc trưng có thể dễ dàng bắt gặp ở nhiều khuôn mặt và lứa tuổi khác nhau @beautyhub

Tuy nhiên, ở mỗi người, chúng ta có thể nhìn thấy một góc độ khác nhau của rãnh cười. Có những người vẫn quyến rũ và xinh đẹp, nhưng cũng có người già đi và kém hấp dẫn hơn.

Râu rồng thường xuất hiện khi bạn cười?

Bác sĩ thẩm mỹ Võ Thành Trung: Đúng! Nếp nhăn rãnh mũi - má xuất hiện thường do cười nhiều hoặc do các tác động của hoạt động cảm xúc trên gương mặt, tạo thành nếp nhăn sâu và hằn. Các đường rãnh, nếp nhăn này thường gây cảm giác già nua hơn so với tuổi.

Với người trẻ dưới 35 tuổi vẫn có thể gặp?

Bác sĩ thẩm mỹ Dr Hải Lê: Đúng! Phần rãnh mũi - má là do các cơ vùng mặt, cơ môi, cơ nâng góc miệng, cơ nâng cánh mũi tạo thành. Càng lớn tuổi, rãnh mũi - má càng hiển thị rõ trên mặt do da và cơ bám da vùng mặt bị chảy xệ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người trẻ mà rãnh mũi - má lộ rõ sớm hơn. Dấu vết này vô tình khiến nét mặt trở nên già nua, mệt mỏi.

Có thể tiêm chất làm đầy (filler) nhằm cải thiện các rãnh nếp nhăn này @celevenus.aesthetic

Xóa hay không xóa?

Đối với hầu hết mọi người, đường nhăn và nếp nhăn là tin xấu vì chúng là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang trông già đi. Do đó, nhiều người đã cố gắng hết sức để ngăn chặn chúng, giảm thiểu diện mạo hoặc xóa bỏ hoàn toàn chúng để trông trẻ trung và hấp dẫn hơn.

Những nếp nhăn này có nghĩa là bạn đang già đi @medicaltravelasia

Theo chuyên gia da liễu Quỳnh Giao: "Không có gì đáng ngại khi bạn sở hữu cặp râu rồng quá lớn. Đối với mỗi người đây là dấu ấn riêng của mình. Có một số bạn gái có đường cười sâu nhưng khuôn mặt vẫn đẹp, thậm chí có duyên và đặc biệt là rất mặn mà. Họ có thể thu hút người đối diện chỉ bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Tuy nhiên, những trường hợp này không nhiều và quan trọng hơn, để nụ cười trở thành dấu ấn riêng, phái đẹp cần sở hữu một gương mặt đẹp không tì vết với những đường nét sắc sảo thanh tú".

Hiện có phương pháp thẩm mỹ nhằm làm đầy phần lõm vào và cải thiện nếp nhăn mũi - má đồng thời giúp khuôn mặt trông trẻ trung hơn. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Cường có khá nhiều trường hợp "râu rồng" xuất hiện ở cả những người còn trẻ, lúc làn da hãy còn săn chắc, chưa nhiều nếp nhăn nhưng không thể che giấu được bằng thủ thuật trang điểm.



Có thể tiêm chất làm đầy (filler) nhằm cải thiện các rãnh nếp nhăn này?



Phương pháp tiêm filler phù hợp với các trường hợp người làm đẹp có nếp nhăn quanh mũi không hằn quá sâu @Viện thẩm mỹ La Ratio

Sử dụng filler làm đầy rãnh má, miệng, "xóa đi" đường cười "vô duyên" @Viện thẩm mỹ Y khoa Dr. Hải Lê

Đúng! Người làm đẹp sẽ được tiêm chất làm liệt cơ (botox hay disport) vào lớp cơ ở vùng này để giảm sự hoạt động của các nhóm cơ khiến nếp mũi - má thẳng ra. Hoặc, các bác sĩ có thể tiêm các chất làm đầy (restylane, perlane) vào trong rãnh mũi - má của người làm đẹp để làm đầy rãnh. Tiêm filler là phương pháp sử dụng chất làm đầy để làm căng vùng da bị “gấp” do rãnh cười sâu.

Bác sĩ thẩm mỹ Võ Thành Trung đang khám và chuẩn bị làm đẹp cho khách hàng dịch vụ: tiêm filler xóa rãnh cười @Fb Bác sĩ Võ Thành Trung

Kết quả sẽ kéo dài mãi mãi?



Theo bác sĩ Nguyễn Văn Cường, phương pháp làm đẹp này có tác dụng nhanh, không tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là đem lại hiệu quả ngắn, chỉ vài tháng. Sau thời gian trên, người làm đẹp cần thực hiện tiêm tiếp để duy trì hiệu quả làm đẹp.

Cải thiện nếp nhăn bằng phẫu thuật đặt chất độn?

Bác sĩ Cường cho biết có phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ này dù an toàn nhưng không được khách hàng ưa chuộng vì quá mất thời gian, phục hồi lâu. Trước khi phẫu thuật, người làm đẹp được bác sĩ tư vấn và lựa chọn implant hay chất độn với kích thước phù hợp. Sau khi tiêm thuốc tê, bác sĩ tiến hành rạch đường mổ bên trong miệng, sau đó đặt chất tạo hình vào vị trí lõm quanh mũi - má rồi khâu bằng chỉ tự tiêu.

Phẫu thuật râu rồng bằng phương pháp cấy mỡ tự thân?

Hiện có nhiều người đang lựa chọn phương pháp phẫu thuật này bởi nó mang lại kết quả tự nhiên và lâu dài. Ngoài cấy mỡ tự thân còn có thể sử dụng một mảnh bao của cơ vùng thái dương đệm xuống nếp mũi - má. Cân cơ này sẽ tồn tại và làm đầy rãnh mũi - má theo ý muốn. Đây là phương pháp gần như xóa vĩnh viễn và tối ưu nhất. Tuy nhiên có khuyết điểm là phải mất thời gian nghỉ dưỡng và có một đường rạch da giấu trong tóc. Với phương pháp cấy mỡ tự thân, các bác sĩ sẽ sử dụng thiết bị chuyên dụng để hút mỡ từ những vùng chứa nhiều mỡ như bụng, mông và đùi. Sau đó, tiến hành lấp đầy vết lõm quanh mũi - má.

Phương pháp này có thể để lại những biến chứng như nhiễm trùng, để lại sẹo...?

Dù thực hiện bằng phương pháp nào, người làm đẹp cũng cần đến cơ sở thẩm mỹ uy tín, được bác sĩ có chuyên môn tư vấn cụ thể để hạn chế tối đa biến chứng.

Xóa nhăn rãnh mũi má bằng tế bào gốc thường có ưu điểm chính như đây là mô mỡ của chính cơ thể nên sẽ tồn tại lâu hơn 3 - 5 năm trong cơ thể không bị cơ thể đào thải như chất làm đầy. Các profiller của mô mỡ khi nuôi cấy tế bào gốc có dạng hạt đều nhau không như mô mỡ tự thân có hạt lớn và nhỏ không đồng đều. Mô mỡ nuôi cấy tế bào gốc có độ kết dính cao. Đây là đặc điểm ưu việt thẩm mỹ tạo độ vun khi nâng. Vị trí có thể áp dụng xóa nhăn rãnh mũi - má bằng tế bào gốc: đuôi mắt (crowfoot), góc mũi - trán. Nếp nhăn trán và nếp nhăn mi dưới.