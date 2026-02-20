Rước lộc Thần Tài cùng PNJ với cơ hội sở hữu xe Mercedes-Benz

Rước lộc Thần Tài, mở vận hanh thông đầu xuân Bính Ngọ

Ngày Thần Tài từ lâu đã trở thành một dấu mốc quen thuộc mỗi dịp đầu năm, gắn liền với quan niệm "mua vàng lấy may". Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, đây còn là thời điểm nhiều người chủ động chuẩn bị tài chính cho cả năm phía trước.

Chị Thu Hằng (Hà Nội) cho biết, mua vàng dịp Thần Tài là một thói quen mà chị đã duy trì qua nhiều năm, xem như một cách khởi động năm mới suôn sẻ. "Năm nào tôi cũng dành ra một khoản để mua vàng trong ngày Thần Tài. Không nhất thiết phải mua nhiều, chỉ cần một món vàng nhỏ thì tinh thần cũng phấn khởi hơn nhiều", chị Hằng chia sẻ.

Còn với anh Hoàng Nam (Đà Nẵng), mua vàng đầu năm được xem như một hình thức tích lũy lâu dài. Theo anh, bên cạnh yếu tố may mắn, gửi gắm mong muốn ổn định tài chính trong năm mới thì vàng vẫn là tài sản có giá trị bền vững.

Mua vàng ngày Thần Tài là cột mốc khởi động kế hoạch tài chính của nhiều người ẢNH: PNJ

Trong bối cảnh đó, các chương trình ưu đãi, quà tặng và quyền lợi đi kèm ngày Thần Tài được quan tâm nhiều hơn, trở thành dịp để người tiêu dùng vừa tích lũy, vừa tối ưu giá trị mua sắm.

Tưng bừng đón Thần Tài với chuỗi Tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026

Nắm bắt nhu cầu đầu năm của người tiêu dùng, PNJ triển khai "Chuỗi Tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026" trên toàn quốc, diễn ra từ ngày 16.1 - 26.2. Không đơn thuần là chương trình ưu đãi mùa lễ, chương trình còn được PNJ thiết kế như một trải nghiệm xuyên suốt, nơi mỗi món trang sức không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn gửi gắm thông điệp may mắn, tiếp thêm năng lượng tích cực để khởi động năm mới hanh thông và nhiều kỳ vọng.

Sản phẩm vàng kỷ niệm 99,99% của PNJ cho dịp Xuân Bính Ngọ ẢNH: PNJ

Mở đầu là chương trình "Đón Thần Tài nhận ngay Lộc ưu đãi" với mức ưu đãi lên đến 4.790.000 đồng cùng tranh Lời Vàng Ý Ngọc từ ARTA by PNJ khi mua trang sức và đồng hồ. Các sản phẩm được thiết kế đa dạng, phù hợp với nhiều độ tuổi, phong cách và mục đích sử dụng, từ món quà vàng tặng người thân, đến trang sức tinh tế tự thưởng cho bản thân sau một năm nỗ lực.

Tiếp nối không khí rộn ràng, "Ngày hội Thần Tài - Săn ưu đãi lớn" nhân đôi niềm vui đầu năm cho người tiêu dùng với nhiều hoạt động và phần quà hấp dẫn. Cụ thể vào các ngày 20-21-22.2, khách hàng VIP sẽ được nhận thêm 1,5% ưu đãi cho trang sức kim cương, trang sức vỏ, đá màu và 1% cho các dòng hàng còn lại trên chính sách VIP hiện hành.

Ngoài ra, ngày 26.2 (mùng 10 Tết) tại các cửa hàng chọn lọc của PNJ, khách hàng đầu tiên phát sinh hóa đơn từ 20 triệu sẽ nhận ngay lì xì lên đến 790.000 đồng.

Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội sở hữu xe Mercedes-Benz, nhận sổ tiết kiệm giá trị lên đến 100 triệu và 2 giải iPhone 17 mỗi ngày cùng hàng ngàn phiếu ưu đãi giá trị khác trong giai đoạn từ 16.2 - 26.2 khi tham gia game "Tích lũy mỗi ngày - 100% nhận quà xuân", với hình thức sưu tầm mảnh ghép. Trong đó, khách hàng mua sắm tại PNJ sẽ được cộng thêm lượt tích lộc và tiếp cận các nhóm quà giá trị cao hơn. Riêng các ngày từ 24-25-26.2, khách hàng mới khi đến PNJ phát sinh hóa đơn bất kỳ, check-in và tham gia game sẽ nhận ngay 1 túi Tote Thần Tài. Đối với người chơi chưa mua hàng sẽ có cơ hội sở hữu ngay Airpods 4 mỗi ngày khi thu thập đủ 3 mảnh ghép theo thể lệ của chương trình.

Cơ hội sở hữu xe Mercedes-Benz khi sưu tầm đủ 9 mảnh ghép ẢNH: PNJ

Bên cạnh ưu đãi và quà tặng, PNJ tiếp tục triển khai loạt chương trình trải nghiệm kết hợp mua sắm và giải trí, góp phần khuấy động không khí mùa Tết. Tại không gian sự kiện, khách hàng có thể vừa mua sắm, vừa tham gia các hoạt động tích lộc cũng như các hoạt động tương tác, giao lưu nghệ sĩ. Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ Anh Tú tại Aeon Mall Bình Dương Canary (21.2) và Vạn Hạnh Mall (22.2) hứa hẹn mang đến những phút giây hứng khởi, ngập tràn niềm vui cho khách hàng.

Nhiều hoạt động trải nghiệm giải trí kết hợp mua sắm diễn ra trong Chuỗi tọa độ tích lộc xuyên Việt 2026 của PNJ ẢNH: PNJ





Với chuỗi ưu đãi, hoạt động và trải nghiệm được thiết kế xuyên suốt, PNJ không chỉ đồng hành cùng khách hàng "tích lộc" ngày Thần Tài mà còn biến hành trình này trở nên đầy cảm xúc và hy vọng. Trong không khí rộn ràng những ngày đầu xuân Bính Ngọ, mỗi món trang sức, mỗi phần quà hay mỗi khoảnh khắc mua sắm tại PNJ đều như lời chúc năm mới hanh thông, tài lộc dồi dào và tương lai vững vàng.

